35 смартфонів в тесті на автономність: iPhone 17 тримав заряд ідентично до OnePlus 15 на 7300 мА·год

Depositphotos

Результати тесту часу автономної роботи 35 смартфонів продемонстрували, що лінійка Apple iPhone 17 виявилась найкращою.





Видання CNET оприлюднило результати тестів та вказало Apple iPhone 17 Pro Мах з батареєю місткістю 5088 мА·год найкращим. Було проведено два тести: тригодинний, під час якого здійснювалась трансляція відео за допомогою Wi-Fi та з максимальною яскравістю дисплея. Другий 45-хвилинний тест на витривалість включав кілька ігор, потокове відео, відеодзвінки та скролінг стрічки у соцмережах.

iPhone 17 Pro Мах успішно показав себе у двох тестах та очолив таблицю. Друге місце поділили між собою iPhone 17 та OnePlus 15. І це при тому, що батарея базової моделі “яблучного” смартфона на 49,4% менша, ніж в OnePlus 15, що свідчить про оптимізацію iOS з боку Apple. Водночас iPhone 17 Pro поступився Poco F7 Ultra та зайняв четверте місце.

Протягом останнього року виробники смартфонів все частіше стали використовувати кремній-вуглецеві батареї аби збільшити місткість без необхідності збільшення розмірів акумулятора. Дані CNET свідчать, що Apple та OnePlus займають лідерські позиції на ринку за часом автономної роботи смартфонів.





За ними слідують Motorola та Samsung. Тести 7 смартфонів Motorola та 9 Samsung показали дуже схожі результати. П’ятірку кращих брендів замикає Google. У CNET відзначають гарну автономність Pixel 10. При цьому поряд з Apple Google єдиний виробник, який контролює ПЗ та процесор внаслідок поєднання чипів Android та Tensor.

Порівняно зі смартфонами, випущеними у 2024 році, тогорічні моделі в середньому лише на 0,78% перевершують їх за автономністю. Загалом тільки дві моделі, що увійшли до п’ятірки найкращих, продаються за ціною понад $1000. Найдоступнішим зі списку є Moto G Stylus з великою батареєю, менш енергомістким дисплеєм та процесором, що і забезпечує тривалий час автономної роботи.

Ми вже писали про те, чи дійсно авіарежим пришвидшує зарядку смартфона на прикладі експерименту із Samsung Galaxy S24 Ultra. Між тим журналіст Грегорі Цукерман протягом двох років заряджав власний iPhone за рекомендацією Apple, обмежуючись 80% заряду та залишився розчарований результатом.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: CNET