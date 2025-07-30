Пристрої Новини 30.07.2025 comment views icon

Перші живі фото Apple iPhone 17 Pro

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Андрій Русанов

Редактор новин

Перші живі фото Apple iPhone 17 Pro
Рендер Apple iPhone 17 Pro / iStudio

Раніше iPhone 17 Pro можна було бачити на чисельних рендерах та фото макетів. Ця новинка Apple, здається, справжня, «спіймана» під час тестування у реальному житті.

Користувач X під ніком Fox Pupy розмістив два фото чоловіка, котрий користується на вулиці апаратом, схожим на iPhone 17 Pro — це репостнув Марк Гурман з Bloomberg. Примітно, що в іншій руці він тримає ще й актуальну модель — вочевидь, для порівняння роботи. З того, що можна побачити, телефон відповідає попереднім витокам щодо зовнішності.

Повною мірою оцінити вигляд смартфона важко: крім низької якості фото, дизайн приховує чорний захисний чохол. Але можна помітити три камери у верхньому лівому куті, світлодіодний ліхтарик, отвір мікрофона та LiDAR у правому. Інше фото частково демонструє екран — очікувано, він плаский та, на перший погляд, не містить якихось сюрпризів.

Вперше iPhone 17 Pro здивував новим дизайном наприкінці 2024 року. Тоді рендери не зовсім відповідали подальшим витокам щодо лінійки, але напрям був окреслений коректно. У лютому всі iPhone 17 з’явилися на CAD-рендері, а до того існували окремі зображення. Відтоді дані щодо зовнішності телефонів майже не змінювалися. Попри те, що на нових фото неможливо побачити обриси острівця камер та розташування лого Apple, вони підтверджують цю інформацію.

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Щобільше, iPhone 17 Pro можна добре роздивитися на недавніх фото прототипа у чорному кольорі. Але слід зазначити, що вигляд макета може відрізнятися від кінцевого варіанта. Особливо iз урахуванням свіжіших даних щодо характеристик та комплектації камер. Зокрема, апарат нібито отримає нову кнопку фото — разом із восьмиразовим зумом та професійним застосунком камери. Одним з останніх витоків стала інформація про помаранчевий колір 17 Pro, котрий урізноманітить стриману колірну гаму лінійки. Це актуально з урахуванням нових витоків конкурента — Google Pixel 10 мають вийти у досить насичених кольорах.

Запуск Apple iPhone 17 очікується у вересні/жовтні 2025 року. Найбільшу цікавість викликає новинка модельного ряду — тонкий iPhone 17 Air.

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