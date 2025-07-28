Новини Пристрої 28.07.2025 comment views icon

Apple iPhone 17 Pro отримає 8x зум, ще одну кнопку та професійний застосунок, — інсайдер

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Олексій Єрін

Автор новин

Apple iPhone 17 Pro отримає 8x зум, ще одну кнопку та професійний застосунок, — інсайдер
Смартфон Apple / Apple

Схоже, що Apple iPhone 17 Pro отримає чимало нових функцій для покращення фото- та відеоможливостей в порівнянні з попередньою лінійкою. Значні оновлення очікуються як на апаратному, так і програмному рівні.

Авторитетний американський ресурс MacRumors, який спеціалізується на новинах і витоках про Apple, отримав нову інформацію про майбутні смартфони компанії від анонімного джерела. Інсайдер стверджує, що ознайомлений із новим рекламним роликом Apple, який компанія нібито надіслала своїм довіреним клієнтам. На жаль, жодних подробиць щодо самого відео він не надав.

За словами інсайдера, iPhone 17 Pro отримає три важливі нововведення, про які раніше не повідомлялося:

  • Удосконалений телеоб’єктив з 8-кратним оптичним зумом (для порівняння, у попередника iPhone 16 Pro він 5-кратний). Також згадується, що він буде рухомим й дозволить стабілізувати картинку при зміні фокусної відстані.
  • Повністю новий застосунок камери для фото та відео, який зможе конкурувати з такими спеціалізованими програмами, як Halide, Kino та Filmic Pro.
  • Окрема кнопка керування камерою, розташована на верхньому торці корпуса — для швидкого запуску камери та доступу до пов’язаних із нею налаштувань.

Також інсайдер відмітив, що застосунок камери може бути не повністю новим, а базуватись на переробленій версії наявного — Final Cut Camera. Окремо зазначив, що буде суттєво оновлена й сама система задніх камер в iPhone 17 Pro. Ймовірно, вона складатиметься з трьох 48-мегапіксельних сенсорів. Крім того, у витоку повідомляється про новий, мідний колір корпусу, а ще логотип Apple має зміститись у центр задньої панелі.

Раніше у лютому Марк Гурман із Bloomberg повідомив, що Apple у новому поколінні планує зробити основний акцент на покращених відеоможливостях. Він заявив:

«У попередні роки Apple більше зосереджувалася на фотоможливостях камери. Цього року основний акцент буде зроблено на відеозйомці. Одна з цілей лінійки iPhone 2025 — заохотити відеоблогерів та інших творців контенту відмовитися від окремих камер і ще активніше використовувати iPhone у своїй роботі. Очікуйте, що Apple зробить на цьому окремий акцент під час презентації у вересні».

Також завдяки ще одному інсайдеру, Джону Проссеру з YouTube-каналу Front Page Tech, наразі відомо, що новий застосунок камери в iPhone 17 Pro дозволить записувати відео одночасно з фронтальної та тилової камер.

Як і завжди, до подібних витоків слід ставитися з часткою скепсису, оскільки джерело інформації є анонімним. Проте, згідно з отриманими даними, схоже, що у 17-му поколінні iPhone компанія Apple вирішила максимально зосередитися на розвитку камер смартфона.

Джерело: MacRumors

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