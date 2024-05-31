Украина Новости 31.05.2024 в 13:12 comment views icon
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Самые высокие зарплаты технарей в новых вакансиях — это крипта и гемблинг

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Ігор Шелудченко

Автор новостей

Самые высокие зарплаты для технических специалистов среди вакансий, которые опубликованы в этом году — в криптовалюте и гемблинге.

Об этом говорится в статистике анонимного сервиса по поиску работы Djinni.

Так, на графике изображены три самых популярных домена (advertising, fintech i ecommerce) и два популярных домена, которые часто не любят разработчики (gambling i blockchain) и средние значения по остальным вакансиям.

Самые высокие зарплаты технарей в новых вакансиях — это крипта и гемблинг

Статистика приведена для разработчиков с опытом от 1 до 5 лет. Данных о вакансиях без опыта нет, так как их совсем мало в отдельных доменах — чаще без опыта ищут нетехнических кандидатов.

Сообщается, что по сравнению с началом 2023 медианы зарплат снизились для всех и ощутимо. Например, на $1000 для senior вакансий в большинстве доменов.


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