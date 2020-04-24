Видеообзор смартфона realme 6 Pro







Недорогие смартфоны перенимают все больше «фишек» от некогда флагманских аппаратов и становятся все интереснее. Это касается как внешнего оформления, так и разнообразных возможностей. Теперь всего за несколько сотен долларов можно купить смартфон с большим набором камер, хорошей производительностью и приличной автономностью. Да, какие-то нюансы будут, но с многими из них можно легко смириться, особенно с учетом доступного ценника. Так, realmi 6 Pro в Украине уже можно купить за 9000 гривен. За такую сумму пользователю достанется большой гаджет с поддержкой частоты обновления дисплея 90 Гц, 64-мегапиксельной основной камерой (и большим набором других), быстрой зарядкой и прочим. В сегодняшнем обзор мы посмотрим, как это все ощущается в повседневном использовании и на что может рассчитывать потенциальный покупатель такого смартфона.

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