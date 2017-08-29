Dell создала гарнитуру смешанной реальности Visor для платформы Windows Mixed Reality

Компания Dell подготовила к выпуску собственную гарнитуру смешанной реальности для платформы Microsoft Windows Mixed Reality. Новинка получила название Dell Visor.

Анонсированное устройство содержит камеры на лицевой панели, которые позволяют захватывать изображение окружающего пространства и выводить его на внутренние дисплеи с разрешением 1440×1440 точек. Гарнитура позволяет создавать изображение, представляющее собой комбинацию дополненной реальности и виртуальной реальности. Но на первоначальном этапе запуска платформы скорее следует ожидать воспроизведения контента виртуальной реальности. Журналисты ресурса The Verge смогли получить в своё распоряжение гарнитуру Dell Visor, но она не была активна. Фактически, они смогли оценить лишь дизайн и комфортность ношения (с этими аспектами у новинки оказалось всё хорошо), но не функциональные возможности.

Фактический старт продаж гарнитуры смешанной реальности Dell Visor запланирован на октябрь, предварительно – на 17 октября. Цена устройства составит $349,99, а комплект, включающий гарнитуру и два контроллера, оценивается в $449,99. Для сравнения, набор HTC Vive с необходимыми аксессуарами продаётся по цене $599, а Oculus Rift – $399.

Источник: The Verge