Министерство образования Украины получило 23 тыс. ПК в рамках помощи от Китая и установило на них лицензионное ПО от Microsoft со скидкой 90%

Министерство образования и науки Украины получило 23 тыс. комплектов персональных компьютеров в рамках помощи от Китайской народной республики и установило на них пакет лицензионного программного обеспечения в составе операционной системы, пакета офисных программ Microsoft Office Professional и антивирусного программного обеспечения от компании Microsoft со скидкой 90%. Информация об этом появилась на официальном сайте МОН.

Закупка программного обеспечения и услуг по его установке осуществлялась через электронную систему Prozorro. Общая стоимость программ вместе с услугой установки составила 10 млн гривен, что эквивалентно около 10% от ориентировочной цены аналогичных программных продуктов. Таким образом государству установка комплекта программного обеспечения на 1 компьютер обошлось менее чем в 435 гривен.

Согласно информации, предоставленной МОН компанией ООО «Майкрософт Украина», стоимость аналогичного программного обеспечения составляет ориентировочно:

операционная система Windows — $189 (легализатор и обновление до Windows Professional)

пакет офисных программных средств Microsoft Office Professional — $69 на один год;

антивирусное программное обеспечение IntuneOpen — $6,6 на один год.

Таким образом, рыночная стоимость 23 тыс. пакетов программного обеспечения в 16 раз больше той суммы, которая в результате была оплачена.

«Для нас было важным, чтобы в школы поступили компьютеры, полностью готовые к использованию в учебном процессе, и мы могли эффективно использовать предоставленную нам помощь из Китая. Именно поэтому было принято ответственное решение — закупить лицензионное программное обеспечение для каждого из этих компьютеров. В 2012 году уже был прецедент, когда КНР передала компьютеры и они были доставлены в школы как «железо», без установки операционной системы. В результате некоторые школы вообще не использовали данное оборудование», — отметила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Министерство образования и науки Украины начало передачу общеобразовательным учебным заведениям указанных компьютеров 19 декабря 2016 года. Распределение персональных компьютеров по Украине осуществляется пропорционально количеству учеников в каждом из регионов, а в областях — в соответствии с потребностями общеобразовательных учебных заведений.

Отметим, что в данные компьютеры встроены инструменты, которые позволят контролировать их использование в сфере образования и науки.

Источник: Министерство образования Украины