Россия просит Украину продать ей 12 ракет «Зенит» для запусков по программе «Морской старт»

Ресурс russianspaceweb.com со ссылкой на источники в космической отрасли сообщает, что российская корпорация «Энергия» начала переговоры с конструкторским бюро «Южное» об организации запуска ангольского спутника Angosat-1 с помощью украинской ракеты-носителя «Зенит» в рамках программы «Морской старт». Сообщается, что российской стороне нужны как минимум 12 ракет-носителей «Зенит». Кроме того, пишут, что без украинских ракет «Роскосмос» не сможет выполнить уже заключенный контракт с Анголой на запуск вышеупомянутого спутника Angosat-1.

Интересно, что, как минимум, одна украинская ракета-носитель «Зенит» у россиян имеется. В настоящее время она хранится на космодроме Байконур. Данная ракета была закуплена «Роскосмосом» для вывода на орбиту астрофизического спутника «Спектр-РГ» еще до конфликта, однако затем разработчик аппарата, НПО имени Лавочкина, сообщил, что рассматривает замену носителя на «Протон-М». Правда, как выяснилось в итоге, их применение сопряжено с большими рисками – слишком уж часто они падают. А у единственного украинского «Зенита», находящегося в распоряжении россиян, истек гарантийный срок хранения, а продлить его невозможно без участия инженеров «Южмаша».

По словам источников, в октябре состоялась встреча участников проекта по использованию «Зенитов», включая представителей Украины, которая привела к подписанию совместного протокола. Предполагается, что основным заказчиком выступит компания-оператор «Морского старта» S7 Group. В случае одобрения со стороны Киева и Москвы реализация проекта приведет к закупке 12 ракет-носителей данного типа.

Источник: russianspaceweb.com и by24.org