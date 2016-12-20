Россия просит Украину продать ей 12 ракет «Зенит» для запусков по программе «Морской старт»

Россия просит Украину продать ей 12 ракет «Зенит» для запусков по программе «Морской старт»

Ресурс russianspaceweb.com со ссылкой на источники в космической отрасли сообщает, что российская корпорация «Энергия» начала переговоры с конструкторским бюро «Южное» об организации запуска ангольского спутника Angosat-1 с помощью украинской ракеты-носителя «Зенит» в рамках программы «Морской старт». Сообщается, что российской стороне нужны как минимум 12 ракет-носителей «Зенит». Кроме того, пишут, что без украинских ракет «Роскосмос» не сможет выполнить уже заключенный контракт с Анголой на запуск вышеупомянутого спутника Angosat-1.

Интересно, что, как минимум, одна украинская ракета-носитель «Зенит» у россиян имеется. В настоящее время она хранится на космодроме Байконур. Данная ракета была закуплена «Роскосмосом» для вывода на орбиту астрофизического спутника «Спектр-РГ» еще до конфликта, однако затем разработчик аппарата, НПО имени Лавочкина, сообщил, что рассматривает замену носителя на «Протон-М». Правда, как выяснилось в итоге, их применение сопряжено с большими рисками – слишком уж часто они падают. А у единственного украинского «Зенита», находящегося в распоряжении россиян, истек гарантийный срок хранения, а продлить его невозможно без участия инженеров «Южмаша».

По словам источников, в октябре состоялась встреча участников проекта по использованию «Зенитов», включая представителей Украины, которая привела к подписанию совместного протокола. Предполагается, что основным заказчиком выступит компания-оператор «Морского старта» S7 Group. В случае одобрения со стороны Киева и Москвы реализация проекта приведет к закупке 12 ракет-носителей данного типа.

Источник: russianspaceweb.com и by24.org

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