Samsung SDI вложит около $128 млн в повышение безопасности аккумуляторных батарей

Вскоре после публикации официального заявления Samsung Electronics с наглядным объяснением причин возгорания смартфонов Galaxy Note7 компания Samsung SDI, специализирующаяся на выпуске аккумуляторных батарей, выступила отдельно, рассказав, что уже сделано, а что планируется сделать, дабы исключить повторение подобных проблем в будущем.

Итак, в обозримом будущем Samsung SDI планирует вложить 150 млн южнокорейских вон (около $128 млн) в расширение инфраструктуры с целью повышения надежности и безопасности аккумуляторных батарей. Кроме того, компания уже предприняла первые шаги в этом направлении. В частности, на заводе компании в Чхонан была выделена оборудованная соответствующим образом специальная комната для чрезвычайных ситуаций. Вдобавок к этому создана специальная рабочая группа, которая будет заниматься исключительно вопросами безопасности батарей. Эта группа была сформирована сразу после запуска кампании по отзыву Galaxy Note7 в сентябре прошлого года. В нее вошли примерно 100 специалистов из трех разных подразделений: разработки, производства и контроля качества.

Дополнительные меры охватили все этапы, которые проходит продукция компании, начиная от разработки (конструктивные решения для предотвращения сжатия электролитов) и до производства (проверки рентгеновскими лучами для отсеивания дефектных экземпляров). Кроме того, количество отбираемых для процедуры проверки качества образцов было увеличено в 1000 раз.

И похоже, что принятые компанией меры уже начали работать. По словам Samsung SDI, количество заказов на батареи от сторонних производителей смартфонов за последнее время возросло и достигло уровня как до начала отзыва Note7. Кроме того, будущие смартфоны Samsung вероятнее всего также будут использовать батареи собственного производства.

Источник: Samsung SDI