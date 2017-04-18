Teslа скорректировала цены и комплектацию своих автомобилей: базовые модели Model S и Model X ощутимо подешевели, топовые версии – подорожали

В преддверии грядущей июльской презентации электрического седана Model 3, который станет самым доступным электромобилем в линейке, компания Teslа решила немного снизить цены на некоторые версии автомобилей Model S и Model X. Так, базовые модели Model S 75 и Model X 75D подешевели на $5 тыс. и $3 тыс. соответственно – до $69 500 и $82 500. Дешевле также стали варианты Model S 90D и Model X 90D – в обоих случаях скидка составляет $2 тыс. по сравнению с прежней ценой.

Одновременно Teslа внесла ряд других изменений. Производитель включил полностью стеклянную крышу, автоматический электропривод двери багажного отсека и высокоамперное ЗУ в перечень стандартных возможностей базовых версий Model S и Model X. Это плюсы, но есть и минусы. К примеру, пневматическая подвеска для моделей с аккумуляторами емкостью 75 и 90 кВт•ч теперь недоступна.

Модель Model X в базовой комплектации теперь поставляется с 20-дюймовыми дисками Sonic Carbon вместо Silver Helix и возможностью установки второго дисплея информационно-развлекательной системы за дополнительные $500. Также сообщается, что базовая Model X лишилась активного заднего спойлера. Отметим, что эти изменения были анонсированы сразу после прекращения с 16 апреля продаж самых доступных версий Model S 60 и 60D с батареей емкостью 60 кВт•ч, о котором было объявлено еще в конце прошлого месяца.

Отметим, что производитель также подкорректировал цены и на флагманские модели линеек Model S и Model X с аккумуляторами емкостью 100 кВт•ч, но только в сторону повышения: модели Model S 100D и Model X 100D подорожали на $5 тыс. и $1 тыс. соответственно, а в случае версий P100DL повышение еще существеннее – $5,5 тыс. для Model S и $9,5 тыс. для Model X. Все разновидности Model S и Model X с аккумуляторами емкостью 100 кВт•ч сохранили пневматическую подвеску в стандартной комплектации, а новые цены на них вступают в силу с 24 апреля.

Новые цены не должны существенно повлиять на доходы компании от продаж Model S и X. По крайней мере, так гласит официальная позиция компании. В комментарии источнику пресс-служба Tesla заявила, что в конечном итоге общая средняя цена продажи автомобилей Tesla останется прежней.

Tesla (как и все остальные автопроизводители) довольно-таки часто корректирует цены на свои автомобили, предоставляя заинтересованным покупателям возможность купить базовую версию одного из своих автомобилей по более выгодной цене уже сейчас, не дожидаясь выхода модели Model 3.

Ниже приведены актуальные цены (без учета налоговых льгот) на все доступные сейчас автомобили Teslа по линейкам:

Model S

75: $69,500

75D: $74,500

90D: $87,500

100D: $97,500 (после 24 апреля)

P100DL: $140,000 (после 24 апреля)

Model X

75D: $82,500

90D: $93,500

100D: $99,500 (после 24 апреля)

P100DL: $145,000 (после 24 апреля)

Источник: The Verge