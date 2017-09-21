Tesla совместно с AMD создает собственный автомобильный процессор

До конца 2018 года автомобили Tesla должны получить полноценный автопилот, благодаря чему смогут совершенно самостоятельно без какой-либо помощи водителя перемещаться по дорогам общего пользования в любых условиях. По крайней мере, так раньше говорил Илон Маск. Высока вероятность, что необходимую вычислительную мощь для работы этого полноценного автопилота обеспечит процессор собственной разработки Tesla.

Телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что компания Илона Маск уже работает над созданием этого процессора. Более того, сотрудники компании якобы уже получили образцы первого поколения процессора для проведения соответствующих тестов. Также сообщается, что в разработке чипа сотрудникам Tesla помогают инженеры AMD. С учетом того факта, что вице-президентом подразделения Tesla, занимающегося аппаратным обеспечением для системы Autopilot, является бывший архитектор процессоров Apple и AMD Джим Келлер, в эту возможность поверить очень легко.

Представители обеих компаний отказались делать комментарии по этому поводу. Но CNBC изначально сообщил, что Санджай Джа, главный исполнительный директор компании GlobalFoundries, в свое время образованной из производственного подразделения AMD, в ходе пресс-конференции прямо заявил о совместной (с Tesla) разработке процессора. Правда, позже CNBC внесла изменения в первоначальную версию публикации, уточнив, что на самом деле Санджай Джа упомянул имя Tesla в качестве примера компании, сотрудничающей с контрактными производителями чипов, а не в качестве клиента GlobalFoundries. Так что пока сложно точно понять, где зарыта собака.

Но новые данные о разработке собственного чипа отлично согласуются с появившейся ранее информацией о том, что Tesla разрабатывает аппаратную платформу нового поколей с большей вычислительной мощностью как раз для достижения цели полной автоматизации своих автомобилей.

Интересно, что слухи о возможном сотрудничестве Tesla и AMD появились одновременно с новостью о том, что Waymo для создания беспилотных автомобилей 4 и 5 уровня выбрала в качестве аппаратного партнера Intel, которая в начале этого года приобрела за $15 млрд Mobileye, разработчика систем автоматического вождения и бывшего партнера Tesla.

Остается добавить, что сейчас Tesla в своих автомобилях полагается на решения NVIDIA. Говоря точнее, все необходимые вычисления и обработку данных для работы автопилота и прочих подсистем автомобилей компании выполняют автомобильные суперкомпьютеры Drive PX. Наряду с Tesla разработки NVIDIA для своих проектов самоуправляемых авто используют также такие автопроизводителя, как Toyota, Audi и Volvo.

Источник: The Verge и CNBC