В 2017 году сеть автозаправок WOG установит в Украине 300 зарядных станций для электромобилей, 30 из которых будут скоростными (Supercharge)

В 2017 году украинская сеть автозаправочных комплексов WOG собирается радикально увеличить количество зарядных станций для электромобилей. На данный момент на топливных заправках компании установлено всего 10 таких станций, но уже до конца года их количество собираются довести до 300 штук. При этом десятая часть из них — 30 штук — будут скоростными (Supercharge), что позволит зарядить аккумуляторную батарею электромобиля всего за полчаса.

Зарядные станции для электромобилей будут устанавливаться на базе существующих топливных заправок сети, так что во время зарядки владельцы электромобилей смогут воспользоваться всей доступной инфраструктурой, включая WOG Cafe. Если учесть, что на сегодняшний день сеть заправок WOG включает порядка 500 станций, то зарядные устройства появятся больше чем на каждой второй заправке.

Генеральный директор «Вог Ритейл» Сергей Корецкий отметил, что стандартные зарядные станции будут бесплатными, а вот за пользование скоростными Supercharge-модулями придется заплатить. При этом он пообещал, что стоимость зарядки не будет очень высокой, речь идет скорее о покрытии себестоимости энергии, чем о попытке заработать.

Данный проект WOG реализует совместно с неназванным пока партнером, который занимается импором электромобилей в Украину, а значит сам заинтересован в развитии в Украине соответствующей инфраструктуры. Представитель WOG также рассказал, что вскоре сеть разработает мобильное приложение, в котором владельцы электромобилей смогут увидеть местоположение всех зарядных комплексов.

Напомним, что в Украине на данный момент установлено от 400 до 600 электрозарядок для электромобилей (по различным оценкам), так что появление разветвленной сети из 300 дополнительных станций способно оказать весьма заметное влияние на развитие сегмента электромобилей.

Источник: ЦТС