Vodafone Украина запускает два новых тарифа с безлимитным 3G-трафиком: Vodafone UNLIM 3G (50 грн) и Vodafone UNLIM 3G Plus (75 грн)

Сегодня, 15 августа 2017 года, оператор мобильной связи Vodafone Украина запускает новую линейку тарифов UNLIM, в которую в данный момент входит два тарифа: Vodafone UNLIM 3G стоимостью 50 грн и Vodafone UNLIM 3G Plus стоимостью 75 грн за четыре недели пользования. Первый тариф предлагает безлимитный 3G-интернет (с шейпингом), единую стоимость звонков по Украине в 0,20 грн/мин и доступный роуминг, второй — то же самое плюс пакетные минуты на другие сети Украины.

В тарифе Vodafone UNLIM 3G стоимость звонков на все мобильные сети Украины, включая внутреннюю сеть оператора, обойдется в 20 копеек за минуту разговора. А вот тариф Vodafone UNLIM 3G Plus предлагает безлимитные разговоры внутри сети и 100 пакетных минут на разговоры с абонентами других сетей.

Тарифы действуют на протяжении четырех недель, то есть списание абонплаты и обновление пакета происходит каждый 28-ой день использования. Услуга «Год без Абонплат» в данных тарифах недоступна.

Оператор ввел сразу несколько условий использования безлимитного трафика. Во-первых, это ограничение скорости 3G-интернета до 0,8 Мбит/с после достижения отметки в 3 ГБ трафика в день. Во-вторых, закрыт доступ к торрентам и файлообменникам, а скорость потокового доступа к видео ограничена на отметке 1,2 Мбит/с. В-третьих, доступ к безлимитному интернету может быть ограничен при условия использования смартфона или планшета в качестве точки доступа, а также при использовании SIM-карты в 3G-модеме.

Отметим, что пока на сайте оператора появился только тариф Vodafone UNLIM 3G Plus за 75 грн, более доступный вариант Vodafone UNLIM 3G стоимостью 50 грн еще не активен:

Источник: Vodafone, G-News