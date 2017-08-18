Вышел настольный Skype Preview с новым интерфейсом, как у мобильной версии

Компания Microsoft приступила к публичному тестированию настольной версии Skype с новым интерфейсом, как у мобильной версии коммуникационного приложения, дебютировавшей в начале июня.

Принципиально новый дизайн и принципы работы Skype расстроили многих и привели к определенному оттоку пользователей, обрушивших шквал гнева и критики в адрес Microsoft. Само собой, волна негатива и недовольство соответствующим образом отразилась на страницах приложения в магазинах App Store и Google Play Store. Но несмотря на это Microsoft не отступает от прежнего курса и готова попробовать новый дизайн в десктопной версии Skype. В Skype особо подчеркнули, что «это еще не финальный дизайн» и команда нуждается в советах пользователей.

Новая версия программы Skype Preview использует главное преимущество настольных ПК – большой экран. Разработчики внесли ряд изменений в групповые чаты, чтобы было проще и удобнее делиться фотографиями или пользоваться функцией демонстрации экрана во время видеозвонков. Добавили даже упоминания, чтобы можно было обращаться к конкретному человеку в чате с помощью, введя символ @, и реакции по аналогии с Facebook. Предусмотрена и специальная панель уведомлений, куда будут подтягиваться все обращения и реакции в чатах. Microsoft также добавила галерею, в которой будут собраны все документы, фотографии и ссылки на интересные страницы, которыми делились участники беседы. Это должно облегчить задачу поиска того или иного элемента.

В конце прошлого года Microsoft запустила инсайдерскую программу Skype, позволяющую тестировать ранние версии приложения Skype с новыми функциями прежде, чем они становятся доступными широкой публике. Участники программы должны были получить обновление Skype Preview автоматически, или же можно загрузить тестовую версию Skype по этой ссылке. Что интересно, универсальное приложение Skype Preview для Windows 10 и Windows Phone нового дизайна пока не получило. Напомним, оно не входит в программу Skype Insider, поскольку относится к программе Windows Insider. Когда выйдет финальная версия нового Skype для ПК, пока неясно.

Источник: The Verge