Xiaomi Mi A1 — первый смартфон производителя с «чистым» Android, созданный на базе Mi 5X по программе Android One. Его можно будет купить в Украине!

Буквально только что компания Xiaomi провела презентацию своего нового смартфона, о котором мы в последнее время много писали. Все предварительные данные о новинке подтвердились, включая название.

Новая модель Xiaomi Mi A1 – это действительно первый смартфон китайского производителя, выпущенный в рамках программы Android One совместно с компанией Google. А это, кроме прочего, дает «чистый» Android и гарантирует поддержку обновлений ОС в течение длительного срока.

Но что еще более интересно, смартфон Xiaomi Mi A1 будет продаваться в 37 странах, в том числе и в Украине (изображение ниже).

Таким образом, можно констатировать существенное географическое расширение программы Android One, которая ранее была ограничена несколькими регионами.

И не только географическое, выход Xiaomi Mi A1 означает, что программа Android One больше не ограничена только бюджетными смартфонами, что и было подмечено в ходе презентации.

Цена Xiaomi Mi A1 пока была объявлена только для индийского рынка, но ее вполне можно использовать в качестве ориентира – около $240.

Как и ожидалось, смартфон Xiaomi Mi A1 оказался точной копией недавно представленной модели Xiaomi Mi 5X, причем как внешне, так и по параметрам.

Естественно, львиную долю презентации Xiaomi Mi A1 посвятили ее главной особенности новинке – сдвоенной основной камере с двукратным оптическим зумом, которую, производитель без лишней скромности по возможностям сравнивает с зеркальной камерой.

Сама камера у Xiaomi Mi A1, такая же как у Xiaomi Mi 5X и актуальной флагманской модели Xiaomi Mi 6. Напомним, конфигурация камеры включает два 12-мегапиксельных модуля (телефото + широкоугольный). Она оснащена двойной светодиодной вспышкой и системой четырехосевой оптической стабилизации.

Ниже можно увидеть примеры фотографий, сделанных на камеру Xiaomi Mi A1.

В том числе и примеры, позволяющие оценить возможности камеры в условиях недостаточной освещенности.

Отдельно производитель отмечает режим портретной съемки для эффектного размытия заднего фона, режим для съемки пейзажей и наличие фирменного ПО Beautify 3.0.

Что интересно, производитель отмечает, с аппаратной точки зрения сдвоенная камера Xiaomi Mi A1 полностью идентична таковой у iPhone 7 Plus, но при этом утверждает, что ее ПО и алгоритмы лучше справляются с обработкой фото. В доказательство компания приводит вот это композитное изображение, где сравниваются снимки, сделанные камерами iPhone 7 Plus, OnePlus 5 и Xiaomi Mi A1 при равных условиях. Какой из снимков лучше – пускай каждый решит для себя сам.

Как уже отмечалось выше, по характеристикам Xiaomi Mi A1 – это точная копия Xiaomi Mi 5X. То есть, в качестве SoC выступает 14-нм Snapdragon 625, объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а емкость флэш-накопителя равна 64 ГБ. Дисплей диагональю 5,5 дюйма имеет разрешение 1920х1080 пикселей. Питание смартфона обеспечивает аккумулятор емкостью 3080 мА•ч.

Отдельно в конструкции смартфона отмечается применение двойных пиролитических графитовых листов, которые помогают эффективнее отводить тепло jот пр. Как утверждается, их применение позволило снизить температуру нагрева корпуса на 2 градуса Цельсия.

Также можно отметить металлический корпус, защитное стекло Corning Gorilla Glass с изгибом (2.5D), разъем USB-C, сканер отпечатков пальцев на задней панели и «высококачественная звуковая подсистема». По соотношению характеристик и цены – это явно лучший смартфон программы Android One.

Из коробки Xiaomi Mi A1 работает под управлением стоковой ОС Android 7.1.2 Nougat, обновление до свежей Android 8.0 Oreo обещано до конца года. На выбор будут доступны три цветовых варианта: черный, розовый и золотистый. Продажи начнутся уже 12 сентября через различные онлайновые им офлайновые магазины.

Источник: XiaomiIndia