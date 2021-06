10 интересных мобильных игр

Смартфон есть почти у каждого, поэтому самые популярные игры современности — мобильные. Из-за большого спроса, разработчики часто делают посредственные игры, копируют конкурентов или переносят франшизы с одной платформы на другую. Иногда такое работает, но бывает и нет. Чтобы вы не запутались в огромном количестве мобильных игр, составили для вас наш топ-10 интересных проектов на Android и iOS. Да, не все они бесплатные, но если вам и придется тратить деньги, то надеемся вы об этом не пожалеете.

Monument Valley

Android — первая часть, вторая часть

iOS — первая часть, вторая часть

Здесь мы советуем не одну, а сразу две части Monument Valley. Это увлекательная 3D-головоломка, где персонажа нужно провести через красивые лабиринты. Простота игры мнимая, а ее уловки с пространственными загадками не перестают удивлять до конца.

Дилогия Monument Valley привлекает внимание атмосферной музыкой и стильным дизайном. Играть в Monument Valley лучше с наушниками — так захватите больше меланхоличного настроения и надолго погрузитесь в мир игры. Сама она не требовательна к начинке смартфона, поэтому запускается почти на любой модели.

Sky: Children of the Light

Android

iOS

Еще одна атмосферная и волшебная игра в нашем топе называется Sky: Children of the Light. Ее создатели студия Thatgamecompany — авторы невероятного приключения Journey на PlayStation и ПК. Если убрать условности, то это она и есть, только в слегка доработанном под мобильные платформы виде.

Игре добавили выход в сеть, а также различные особенности условно-бесплатных проектов. Но это не сделало ее хуже, ведь главное тут парить над землей и двигаться вперед, исследовать мир, слушать релаксирующую музыку, постигать смысл жизни и разгадывать простенькие головоломки.

Oceanhorn

Android

iOS

Oceanhorn — мобильная копия The Legend of Zelda. Это яркий приключенческий платформер с открытым миром, загадками, исследованием, полноценной боевой системой, прокачкой, морскими приключениями, битвами с боссами и так далее.

Создатели Oceanhorn явно фанаты классических игр Nintendo. Они умудрились втиснуть в одну мобильную игру огромное количество квестов, стильный мультяшный вид, проработанных героев, запоминающихся монстров и обилие приятных трудностей.

Very Little Nightmares

Android

iOS

Very Little Nightmares входит в популярную серию игр Little Nightmares, а по сюжету это предыстория первой части. Безымянная девочка в желтом плаще исследует мрачный особняк под названием Гнездо. На ее пути оказываются опасные преграды и безумные враги, да и сама она не из пугливых.

Very Little Nightmares — атмосферный симпатичный хоррор, как бы это странно не звучало. А еще это головоломка-пазл в реальном времени с жутковатой мультяшной изометрией и обилием странностей. Если вы играли в последние две мультиплатформенные части от шведов из Tarsier Studios и вам понравилось, то обязательно сыграйте и в эту.

League of Legends: Wild Rift

Android

iOS

Wild Rift не порт популярной MOBA League of Legends, а ее полноценная мобильная версия. Управление заточено под смартфоны и геймпады, а игровой процесс ускорен в разы, что дает нужную для этого сегмента скорость и плотность. К тому же это существенно сокращает среднее время сессии. Если в обычной League of Legends один забег в стандартный матч 5 на 5 занимает 30-50 минут, то здесь легко справиться за 15-20.

Не обошлось без особенностей мобильных free-to-play игр, включая тонну ежедневных бонусов за вход в игру, первую победу, первое убийство и так далее. Плюс Wild Rift буквально водит геймеров за руку, навязчиво требуя изучить каждый ее уголок, выдавая при этом еще тонну бонусов.

В Wild Rift еще не добавили всех героев из основного проекта, но их достаточно быстро добавляют с каждым новым обновлением. Будут ли какие-то особые персонажи только для Wild Rift пока не сообщается. Не забыли о полноценных ранговых матчах, а по игре уже проводятся чемпионаты.

Black Desert Mobile

Android

iOS

Black Desert Mobile — мобильная версия одноименной популярной ММОРПГ из Кореи. Это не просто порт, а полноценная отдельная игра с изометрическим видом сверху. Как всегда, в этом жанре геймеру доступны классы, боевые и мирные профессии, глобальные боссы, прокачка, экипировка различной ценности, ПВП и ПВЕ.

Black Desert Mobile — большая мобильная онлайн-гриндилка с глубоким погружением и красивой графикой. Но последнее обязывает иметь более или менее производительный смартфон, чтобы работать без лагов и проседаний fps, что здесь крайне важно.

Brawl Stars

Android

iOS

Ребятам из Supercell удалось совместить изометрический вид сверху с бойким аркадным шутером и онлайн-битвами, добавить множество разноплановых персонажей и скрасить это дело приятной глазу современной мультяшной картинкой. Так получилась Brawl Stars — самая популярная игра 2020 года по версиям различных аналитических компаний.

Brawl Stars предлагает обилие арен, где в битвах 3 на 3 сходятся герои реальных игроков. У каждого из них своя внешность и оружие, суперумение, тактика нападения и защиты. Задача команд — собрать максимальное количество кристаллов за отведенное время. При этом важно не потерять отвоеванное.

Plants vs. Zombies 3

Android

В 2020 году PopCap Games и Electronic Arts выпустили третью часть популярной серии Plants vs. Zombies, где растения сражаются с зомби. Дикая задумка из прошлого стала красивее и атмосфернее, а еще получила полноценную трехмерную графику. Правда, тестирование немного затянулось, поэтому для игры потребуется стать тестировщиком и пока только на Android,

В Plants vs. Zombies 3 даже подвезли сюжет, по которому геймеры должны защитить город растений от доктора Зомбоса и его армии ходячих мертвецов. Помимо сражений в основной истории есть онлайн-арены и чемпионаты с таблицами лидеров и прочими мультиплеерными фишками. Не обошлось без новых видов растений и зомби, доработанных тактик, улучшений и прочего.

Shadow Fight 3

Android

iOS

Shadow Fight 3 — популярный ролевой файтинг с красивой графикой и сюжетом. Предыдущие две части тоже были на слуху, но третья их переплюнула почти сразу после старта. При этом проект не слишком требователен к начинке смартфона, поэтому пойдет на недорогих аппаратах.

В Shadow Fight 3 геймеры управляют воином, который по сюжету сражается с различными противниками, а иногда и сталкивается с боссами. По ходу истории, воин прокачивается, одевается и обзаводится серьезным оружием. Помимо сюжета тут есть лиги, где сражаться предстоит с опытными реальными игроками.

Asphalt 9: Legends

Android

iOS

Девятая часть популярной аркадной мобильной автогонки стала еще увлекательнее и симпатичнее. Графику подтянули, добавили много машин, разнообразили трассы и улучшили геймплей.

Asphalt 9: Legends считается одним из самых красивых автосимуляторов на Android и iOS. Правда, игра требовательная к железу, а чтобы увидеть все ее красоты придется запустить Asphalt 9: Legends на флагмане или модели хотя бы среднего сегмента.

***

А вот что играете вы? Делитесь в комментариях играми, которые не попали в эту подборку.