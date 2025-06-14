Рецензия на фильм «Опасное животное» / Dangerous Animals

С 12 июня на экранах украинских кинотеатров развернулась нешуточная борьба за выживание в триллере/хорроре «Опасное животное», главные роли в котором исполнили Хасси Харрисон и Джай Кортни. Примечательным в сюжете является то, что главной героине придется спасаться не только от клыкастых хищников, которыми так изобретательно полвека назад пугал зрителей Спилберг, но и от бешеного маньяка, задумавшего что-то нехорошее. Что же в итоге получилось из этого убийственного сочетания?

Плюсы: достаточное количество напряженных, леденящих душу моментов; неплохая попытка совместить «акульи» ужасы с триллером о бешеном маньяке; хорошая работа от Джая Кортни в роли безумного душегуба; Минусы: создатели явно злоупотребляют игрой в кошки-мышки между главной героиней и антагонистом; ряд нереалистичных сцен; банальная предсказуемая концовка, которая не производит должного впечатления; 6.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Опасное животное» / Dangerous Animals

Жанр фильм ужасов о выживании, маньячный триллер

режиссёр Шон Бирн

В ролях Хасси Харрисон, Джай Кортни, Джош Хьюстон, Элла Ньютон, Лиам Гринке, Роб Карлтон

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

В австралийском Голд-Косте для многочисленных туристов Такер — владелец лодки, устраивающий адреналиновые погружения с акулами. Однако на самом деле он — безжалостный психопат, пускающий беззаботную молодежь, в основном девушек, хищникам на корм. Когда-то Такер и сам едва не стал жертвой акулы, после встречи с которой у него остались огромные шрамы. Теперь он считает свою смертоносную рутину настоящим призванием, трепетно записывая кровавые расправы на старомодный VHS.

Однажды в поле зрения негодяя попадает молодая серфингистка со сладким именем Зефир. Такер, конечно, не отказывает себе в удовольствии схватить девушку, чтобы в очередной раз провести свой жестокий ритуал. Но непокорная блондинка оказывается еще тем крепким орешком, поскольку пытается сделать все возможное, чтобы не стать ужином для клыкастых жителей океана.

«Опасное животное» премьеровалось в программе «Двухнедельник режиссеров» на Каннском кинофестивале в мае, а на его официальном постере красуется горделивая надпись «от продюсеров хоррора «Длинноног»». Первое может добавить определенного веса ленте откровенной категории B, второе является чистым маркетингом и призвано привлечь дополнительное внимание к довольно скромному проекту ввиду упоминания хайпового ужастика с неузнаваемым Николасом Кейдж.

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Примечательно, что именно Кейджу выпала честь открыть нынешний пляжный сезон в кино в «Серфере», где также хватало и безумия, и токсичной маскулинности, и живописных пейзажей австралийского побережья. Летом, обычно ассоциирующимся с отпусками, киноиндустрия снова готова предложить не только череду неприлично дорогих блокбастеров, но и очередную историю о подводной опасности — с летним пляжным вайбом и обязательными откушенными конечностями, разбавляющими красненьким красивую изумрудную водичку. В прошлом году это была не очень пляжная, но достаточно кровавая ерунда «В глубинах Сены», в позапрошлом — более блокбастерный и не менее бессмысленный «Мег 2: Впадина» с непоколебимым Стейтемом.

«Опасное животное» — зверь несколько иного толка; нетрудно догадаться, откуда у него лапы растут (или скорее плавники). Типичный sharksploitation здесь встречается с триллером о сумасшедшем маньяке. «Челюсти» (1975) — с условной «Пилой». Блондинка-серфингистка вроде той, что предстала в «Отмели» в исполнении Блейк Лайвли — опять же с условным Фредди Крюгером, основной арсенал которого — акульи челюсти вместо острых лезвий.

То есть привычная для жанра блондинка, которая врастает корнями в традиции хичкоковского триллера, противостоит безжалостному душегубу, и оба существуют в сеттинге, насыщенном спилберговским саспенсом (который, к слову, тоже во многом опирался на Хичкока). Но порой лента тянется не столько к жанру триллера с его максимально наэлектризованным воздухом, сколько к банальному слэшеру, где психопат гоняется за своей наиболее желанной final girl.

Сценарист-дебютант Ник Лепард и австралийский режиссер Шон Бирн, который не снимал кино аж целых 10 лет, вовсе не пытаются переизобрести велосипед, а вместо этого старательно смешивают разные жанры и элементы (здесь даже нашлось место для романтической линии). Получается у них вроде и неплохо, но не без существенных недостатков, способных испортить общее впечатление от просмотра.

Проблема в том, что, как и непрерывный экшн в еще актуальной в прокате «Балерине», игра в кошки-мышки главной героини и серийного убийцы в какой-то момент начинает надоедать. Маневр с неудачным побегом, который и без того является ржавым жанровым клише, способен сработать лишь один раз, а дальше это уже какой-то бред. Так же, как и не кажутся удачными моменты, где Зефир совсем не в шоколаде и по идее ей должен был наступить конец, но этого почему-то с какого-то перепугу не происходит.

Но в остальном в фильме достаточно леденящих душу сцен и напряженных эпизодов, чтобы любители жуткого жанра остались довольны.

На удивление органичным в кадре выглядит и Джай Кортни, пик популярности которого пришелся на 2010-е, когда он постоянно снимался в громких блокбастерах — вспоминаем «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» (2013), две части «Дивергента» (2014, 2015), «Терминатор: Генезис» (2015) и «Отряд самоубийц» (2016). Стоит отметить, что маньяк из него получился куда лучше, чем сын Джона Макклейна или тем более Кайл Риз — роли, которые были полным мискастом. Теперь точно можно сказать, что актер находится на своем месте. Хасси Харрисон не выходит за рамки типичного образа страдалицы, способной за себя постоять, но большего от нее не требуется в принципе.

«Разве это не лучшее шоу на Земле?» — вот такую реплику выдает персонаж Кортни в одной из сцен, и если воспринимать ее в метаконтексте относительно характеристики ленты, то ответ будет «точно нет». Видали мы и получше. Но как одноразовое развлечение для поклонников жанра — почему бы и нет. Смотреть можно, пусть даже с оговоркой, что без каких-либо сомнений оттопырить большой палец вверх здесь окажется задачей не из простых.