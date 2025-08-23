10 культовых фантастических фильмов, которые оценили не сразу

А знали ли вы, что даже такие столпы научной фантастики, как «Метрополис» (1927) и «Космическая одиссея 2001 года» (1967) встретили неоднозначный прием критиков непосредственно после выхода на экраны? Восприятие художественного произведения публикой — специфический процесс, особенно в разрезе начальной реакции на него и последующего переосмысления, переоценки, если они, конечно, случаются. Вот о таком кино мы сегодня и поговорим — отвергнутом, провальном, растоптанном или же попросту никому не нужном, но с течением времени воспринятом совсем по-другому. В некоторых случаях это без преувеличения можно назвать восстановлением культурно-исторической справедливости.

«Сканеры» / Scanners

Год выпуска: 1981

Режиссер: Дэвид Кроненберг

В ролях: Стивен Лек, Дженнифер О’Нили, Патрик МакГуэн, Лоуренс Дэйн, Майкл Айронсайд, Роберт А. Силверман, Ли Брокер

Рейтинг IMDb: 6.7

В нашем мире существуют сканеры — горстка людей с телепатическими и телекинетическими способностями, способных не только читать мысли окружающих, но даже убивать. Доктор Пол Рут вербует одного из таких, бродягу Кэмерона Вейла, чтобы остановить могущественного сканера Деррила Ривока, который стремится установить контроль над всем миром.

Поначалу «Сканеры» получил очень сдержанный прием критиков. Например, авторитетный Роджер Эберт оценил новинку как посредственный фильм, обвинив Дэвида Кроненберга в том, что тот «не привлекает зрителя и не трогает его характерами». Винсент Кенби, писавший для The New York Times, подчеркивал, что «местная детективная интрига лишь подчеркивает глупость фильма». А кинокритик Джон Саймон в National Review не постеснялся назвать ленту мусором.

Но как бы ни ругали этот научно-фантастический ужастик его современники, а сегодня он считается вещью культовой, одной из целого ряда в фильмографии канадского основоположника «телесных ужасов». Да и тогдашние зрители, кажется, были дальновиднее некоторых профессиональных рецензентов, ведь «Сканеры» смогли конкурировать с американскими новинками в прокате, что было событием незаурядным, и стали кассовым хитом. И именно после этого фильма Кроненберг обратил на себя гораздо больше внимания, в частности крупных голливудских студий.

«Абсолютно обязательная к просмотру культовая классика для поклонников ужасов и научной фантастики» — подытожил в рецензии за 2003 год Кристофер Нулл из Filmcritic.

Кстати, следующий проект режиссера, не менее культовый «Видеодром» (1982), будет иметь поддержку Universal Pictures и самый большой на тот момент бюджет в карьере Кроненберга. Однако восприятие публикой окажется противоположным тому, что было у «Сканеров»: критики кино возьмутся хвалить, а вот с точки зрения проката это будет провал.

«Бегущий по лезвию» / Blade Runner

Год выпуска: 1982

Режиссер: Ридли Скотт

В ролях: Харрисон Форд, Рутгер Гауэр, Шон Янг, Эдвард Джеймс Олмос, Майкл Эммет Уолш, Дэрил Ганна, Уильям Сандерсон

Рейтинг IMDb: 8.1

В антиутопическом «будущем» Лос-Анджелесе 2019 года человечество пользуется синтетическими людьми, так называемыми репликантами, которые были созданы могущественной корпорацией Tyrell для работы на космических колониях. Когда группа продвинутых репликантов во главе с опасным Роем Батти сбегает и оказывается на Земле, за дело берется мрачный охотник на беглецов Рик Декард.

«Бегущий по лезвию» как никто другой заслуживает быть в этом списке. Мнения критиков относительно фильма разделились: одни указывали на то, что это тематически сложное кино с хорошим набором визуальных эффектов, которое среди прочего должно выдержать испытание временем. Другие возмущались по поводу того, что сюжет выглядит второстепенным на фоне спецэффектов и жаловались на медленный темп повествования. Например, Пэт Берман, который писал для газет города Колумбия, охарактеризовал кино как «научно-фантастическую порнографию».

В прокате же многообещающий проект вообще с треском провалился — в купе с неоднозначными отзывами, согласитесь, такая себе реакция на будущую классику жанра и один из самых выдающихся и влиятельных сай-фай фильмов в истории.

«Нечто» / The Thing

Год выпуска: 1982

Режиссер: Джон Карпентер

В ролях: Курт Расселл, Уилфорд Бримли, Кит Дэвид, Т.К. Картер, Дэвид Кленнон, Ричард Э. Дейсарт, Чарльз Гэллахан, Питер Мэлони

Рейтинг IMDb: 8.2

Среди суровых снегов Антарктиды расположилась американская исследовательская станция. Там местные ученые сталкиваются с таинственной внеземной формой жизни, которая способна имитировать другие организмы. Среди напуганных ученых стремительно назревают паранойя и конфликты, вызванные тем, что члены группы больше не доверяют друг другу, ведь любой из присутствующих может оказаться смертоносным Нечто.

Ленту следует считать одним из самых красноречивых представителей культового кино, которое в начале выглядело как катастрофа. Рецензии многих критиков были резко негативными, а финансовые показатели — провальными. Тогдашняя публика ругала ужастик Карпентера за скучный сюжет, подкрепленный плохо проработанными персонажами и избыточными в своей отвратительности спецэффектами. К примеру, Гэри Арнольд в The Washington Post назвал фильм «жалким излишеством». «Нечто» подвергся критике даже со стороны режиссера оригинального «Вещь из другого мира» (1951) Кристиана Ниби.

Среди причин провала называли в том числе и конкуренцию с «Инопланетянином» Спилберга, вышедшим двумя неделями ранее и предлагавшим совершенно противоположный, оптимистичный взгляд на встречу человека с пришельцем. Также проекту пришлось конкурировать и с вышеупомянутым «Бегущим по лезвию», который премьеровался, представьте себе, в тот же день. Вот бы сейчас такие «провальные» фильмы выходили в кино параллельно.

Но после неудачного проката последовал релиз на видео и на телевидении — тогда-то зрители и разглядели в творении Карпентера нечто. Что-то такое, что на сегодняшний день сделало его одним из самых крутых научно-фантастических хорроров об инопланетных чудовищах наряду с «Вторжением похитителей тел» (1978) и «Чужим» (1979), о котором мы подробно писали накануне в нашем лонгриде.

«Горец» / Highlander

Год выпуска: 1986

Режиссер: Рассел Малкэхи

В ролях: Кристофер Ламберт, Клэнси Браун, Шон Коннери, Роксана Гарт, Алан Норт, Бети Эдни, Кристофер Малкольм, Джеймс Космо

Рейтинг IMDb: 7

Коннор Маклауд родом из Шотландского нагорья XVI века. Когда казалось, что он погиб в бою с непобедимым Курганом, странным образом произошло его восстание из мертвых. Но односельчане изгоняют Коннора, ведь уверены, что его исцеление связано с темными силами. Пять лет спустя Маклауда находит некто Хуан Рамирес, который объясняет, что такие как он имеют необычный дар. Решающая битва шотландского воина с давним врагом должна состояться в Нью-Йорке в 1985 году. Останется только один.

После выхода на экраны «Горец» стал кассовым провалом и имел смешанный прием в СМИ. Не помогло даже то, что в ленте звучали треки легендарных Queen. Мнения обозревателей разнились от вывода Variety «лента — полный бардак» до характеристики White Dwarf «визуально впечатляющий».

Ситуация изменилась в пользу этого фетензийного боевика после выхода на видео, когда он и приобрел статус культового. И именно благодаря этому мир увидел четыре сиквела (хотя, наверное, зря) и хитовый одноименный сериал (1992—1998) с Эдрианом Полом в титульной роли.

«Хороший приключенческий фильм в жанре фэнтези, который для многих стал культовым» — отметил в ретроспективной рецензии за 2008 год Стив Крам в материале для Kansas City Kansan.

«Они живут» / They Live

Год выпуска: 1988

Режиссер: Джон Карпентер

В ролях: Родди Пайпер, Кит Дэвид, Мэг Фостер, Питер Джейсон, Джордж «Бак» Флавер, Рэймонд Сейнт-Жак

Рейтинг IMDb: 7

Безработный бугай Джон Нада прибывает в Лос-Анджелес в поисках лучшей судьбы. Но однажды, наткнувшись на солнцезащитные очки, он открывает для себя страшную правду обо всем окружающем мире.

На свой скромный бюджет в $3—4 млн еще одна лента Джона Карпентера в прокате выступила неплохо. Но тогдашние рецензенты не оценили вдохновленную неудовлетворительной в глазах режиссера рейганомикой историю о том, как главные герои вооружаются темными очками, а на самом деле — срывают с себя розовые. Например, Ричард Харрингтон из The Washington Post сделал такой неутешительный вывод: «Сюжет «Они живут» полон черных дыр, актерская игра ужасна, спецэффекты посредственные».

Но со временем фильм приобрел культовый статус и значительно большую благосклонность со стороны обозревателей. Это подтверждает и Брайан Эггерт, написав для Deep Focus Review следующее: «Они живут» — это чистый Карпентер и квинтэссенция культовой классики»; и общий кинокритический консенсус на Rotten Tomatoes: «Политически подрывная смесь ужасов и научной фантастики, «Они живут» — недооцененный жанровый фильм Джона Карпентера».

Но в действительности написанное здесь — вовсе не то, чем кажется. Просто подчиняйтесь, смотрите ТВ, потребляйте, не думайте.

«Капля» / The Blob

Год выпуска: 1988

Режиссер: Чак Рассел

В ролях: Кевин Диллон, Шоуни Смит, Донован Лейч, Джеффри ДеМанн, Кэнди Кларк, Джо Сенека, Дел Клоуз, Арт Лафлер, Пол МакКрейн

Рейтинг IMDb: 6.7

Неподалеку от городка Арбовиль падает метеорит, который приносит с собой опасное склизкое вещество, поглощающее все на своем пути. На фоне всеобщей паники и попытке ученых, прибывших сюда, сдержать смертоносную слизь, спастись пытаются обычные молодые люди Брайан Флагг и Меган Пенни.

«Капля» в этом списке одна из немногих, кого не захейтили кинокритики, но даже несмотря на это она преступно не добрала в прокате — зрители буквально проигнорировали кино. В статье в Screen International, датированной 27 мая 1989 года, сборы фильма в США названия не иначе как катастрофическими. И это кажется досадным упущением и большой несправедливостью, ведь даже сейчас картина выглядит весьма увлекательной, однозначно стоящей просмотра.

Для тех, кто до сих пор раздумывает, тратить ли время на «Каплю», напомним, что вместе с Чаком Расселом написанием сценария занимался Фрэнк Дарабонт, который впоследствии станет режиссером легендарных экранизаций Стивена Кинга «Побег из Шоушенка» (1994), «Зеленая миля» (1999) и «Мгла» (2007). Да и еще на совсем молодую Шоуни Смит, будущую звезду франшизы «Пила», здесь крайне приятно смотреть.

Пусть у фильма был провальный бокс-офис, «Капля» вполне справедливо завоевала культовость и считается римейком, создателям которого удалось превзойти оригинал — одноименный научно-фантастический хоррор 1958 года.

«Недооцененная и кровавая жемчужина, «Капля» заслуживает своего места среди фильмов ужасов 80-х» — отмечала обозревательница Birth.Movies.Death. Мариса Мирабаль.

«Странные дни» / Strange Days

Год выпуска: 1995

Режиссерка: Кэтрин Бигелоу

В ролях: Рэйф Файнз, Анджела Бассетт, Джульетт Льюис, Том Сайзмор, Майкл Уинкотт, Винсент Д’Онофрио, Гленн Пламмер, Уильям Фихтнер

Рейтинг IMDb: 7.2

Последние дни 1999 года. Мир сходит с ума в ожидании нового миллениума. Бывший полицейский из Лос-Анджелеса Ленни Неро зарабатывает тем, что «продает» записанные на специальные мини-диски куски жизни других людей, которые можно прочувствовать на себе с помощью инновационного устройства, разработанного ФБР. Но когда жестоко убивают знакомую девушку Ленни, он погружается в опасное расследование вместе со своими друзьями — детективом Максом Пельтье и, не при коллеге из «Крепкого орешка» будет сказано, крутой водительницей лимузина Лорнет Мейсон.

У «Странных дней» были все предпосылки стать настоящим хитом. Кэтрин Бигелоу в качестве режиссера, предыдущей работой которой был успешный «На гребне волны» (1991). Ее бывший муж Джеймс Кэмерон как один из сценаристов, за плечами которого ряд выдающихся картин. Звездный актерский состав, плюс приличные $42 млн бюджета. А в итоге замысел обернулся ужасным фиаско в прокате, что едва не разрушило дальнейшую карьеру Бигелоу, и неоднозначными отзывами в прессе. В частности, рецензенты сетовали на неоправданно жестокие сцены насилия.

Однако с течением времени все стало на свои места. Лента получила свою фан-базу, а выводы критиков в ретроспективе были заметно более благосклонными. В своем материале за 2009 год Дрю Мортон с сайта Pajiba охарактеризовал «Странные дни» крайне недооцененным фильмом» и «лучшим образцом киберпанка, появившимся на экранах со времен «Бегущего по лезвию». А в 2021-м Трэвис Джонсон из Blunt Magazine сделал такой вывод: «Несмотря на то, что его первоначальный релиз в 1995 году не удался, динамичный научно-фантастический триллер Кэтрин Бигелоу стал хладнокровной и жестокой классикой».

С карьерой режиссерки, к слову, все в порядке: через пять лет выйдет ее следующая полнометражка «Вес воды», в 2010-м она получит «Оскар» за «Повелителя Бури» (2009), а уже в октябре на Netflix запланирован выход ее нового фильма — политического триллера «Дом динамита».

«Звездный десант» / Starship Troopers

Год выпуска: 1997

Режиссер: Пол Верховен

В ролях: Каспер ван Дин, Дениз Ричардс, Дина Мейер, Нил Патрик Харрис, Джейк Бьюзи, Клэнси Браун, Майкл Айронсайд

Рейтинг IMDb: 7.3

В далеком будущем человечество сталкивается с серьезной опасностью в виде насекомоподобной инопланетной расы, известной как арахниды. После окончания школы молодой парень Джонни Рико решает вступить в войско, так же как и несколько его школьных друзей. Именно им в составе звездного десанта придется вступить в ожесточенную борьбу с вражескими силами и определить судьбу всего человечества.

«Звездный десант» беспрекословно можно назвать тематическим хедлайнером статьи, ведь именно он подвергся наиболее выразительному переосмыслению с момента своего выхода. Многие зрители и критики банально не разглядели верховенскую сатиру на правый милитаризм, воспринимая кино за чистую монету, и втоптали новинку в грязь. Американский кинокритик Стивен Хантер в рецензии для The Washington Post был решительным и враждебно настроенным: «Он (фильм) нацистский по духу, нацистский по психологии. Он непосредственно порожден нацистским воображением и разворачивается в нацистской вселенной».

Роджер Эберт хоть и увидел сатирическую составляющую, но оценил ленту на 2 звездочки из 4 и отметил, что «действие, персонажи и моральные принципы фильма рассчитаны на 11-летних поклонников научной фантастики». Не милостивым к детищу Верховена оказался и Джефф Вайс из Deseret News: «Непрерывный кровавый фестиваль, настолько лишенный вкуса и логики, что по сравнению с ним даже самые нелепые летние блокбастеры кажутся интеллектуальными».

Феномену «Звездного десанта» и причинам его провала, как финансового, так и критического, посвящено много исчерпывающих материалов (например, вот этот), и вы наверняка как минимум что-то слышали о неутешительной истории этого фильма. Сейчас это переосмысленная, антифашистская культовая классика (антифашистский посыл подчеркивал и сам Верховен в своих интервью), к которой в далеком 97-м человечество оказалось банально не готово.

«Сквозь горизонт» / Event Horizon

Год выпуска: 1997

Режиссер: Пол У.С. Андерсон

В ролях: Лоуренс Фишберн, Сэм Нилл, Кэтлин Куинлан, Джоэли Ричардсон, Ричард Т. Джонс, Джейсон Айзекс, Шон Пертви

Рейтинг IMDb: 6.6

В не таком уж и заоблачном 2047 году группа астронавтов отправляется на спасательную миссию после того, как получает сигнал бедствия с пропавшего космического корабля «Горизонт событий», внезапно появившегося на орбите Нептуна. Прибыв на место, команда с ужасом обнаруживает, что на борту звездолета присутствует таинственная зловещая сила.

После коммерческого успеха «Смертельной битвы» (1995) перед английским постановщиком Полом У.С. Андерсоном были открыты все двери. Если бы он знал, что в итоге студия порежет его 130-минутную первоначальную версию и сократит до стандартных 90 минут. Возможно, именно поэтому «Сквозь горизонт» и стал финансовым и кинокритическим провалом, который не ругал только ленивый.

«Кровавое месиво, насыщенное мощными спецэффектами, но не более того» — разочарованно констатировал Марк Савлов из Austin Chronicle. «Суть в том, что «Сквозь горизонт» не особо эффективен как фильм ужасов, приключенческая лента или научная фантастика, и, чтобы получить от него удовольствие, вам придется прибегнуть к чему-то более творческому, чем пассивно сидеть в кресле и впитывать атмосферу царящего на экране хаоса» — соглашался с коллегой Джеймс Барардинелли в обзоре для ReelViews. И подобных отзывов поначалу была целая масса.

Но со временем, особенно после выхода на DVD, космо-хоррор Андерсона получил преданных поклонников и культовость в придачу. В ретроспективном материале IGN, посвященном 25-летию выхода картины на экраны, отмечалось ее влияние на серию видеоигр Dead Space. А в Total Film, в том же 2022 году, подчеркнули, что «25 лет спустя этот фильм прочно вошел в историю поп-культуры как культовая классика и важное дополнение к жанру научной фантастики и ужасов». За этим заключением следует интересное интервью Пола Андерсона, рекомендуем ознакомиться.

В одном из них, кстати, постановщик сказал следующее: «Фильм наконец-то получил ту реакцию, на которую я надеялся 25 лет назад».

После успешного релиза на видео умельцы из Paramount Pictures обратились к Андерсону с предложением сделать восстановление удаленных кадров, но было поздно — те оказались либо утеряны, либо безвозвратно уничтожены. Любопытно, что со следующим фильмом англичанина, сай-фай боевиком «Солдат» (1998), произошла ровно та же история, поэтому он также вполне заслуживает упоминания здесь.

«Константин: Повелитель тьмы» / Constantine

Год выпуска: 2005

Режиссер: Фрэнсис Лоуренс

В ролях: Киану Ривз, Рэйчел Вайс, Шайа Лабаф, Джимон Гонсу, Тильда Суинтон, Питер Стормаре, Макс Бейкер

Рейтинг IMDb: 7.0

Джон Константин обладает во всех смыслах сверхъестественной способностью распознавать ангельское и демоническое, в частности тех, что бродят среди людей и выглядят как люди. Но сам Джон воспринимает это не как дар, а как проклятие. В попытках покончить с собой, лишь бы только избавиться от него, помеченный печатью самоубийцы Константин был возвращен в мир живых против собственной воли. Он должен стать на стражу границы, разделяющей рай и ад, и таким образом спасти свою грешную душу.

От научной фантастики и космических почвар, разнообразия ради обратимся к теме ада и рая, тьмы и света, причудливой супергероики (напомним, это адаптация комикса Hellblazer издательства DC Comics/Vertigo Comics) вперемешку с ужасами о сверхъестественном с примесью фэнтези.

Для постановщика Фрэнсиса Лоуренса это был режиссерский дебют в полнометражном кино. Для актера Киану Ривза — первый громкий блокбастер после знаковой трилогии Вачовски. И если в прокате он какие-то деньги насобирал, хотя о прибыльности говорить не приходится, то поклонники комикса кино захейтили из-за отклонений от исходного материала (в частности несоответствия образа главного героя), да и критики его восприняли не ахти.

«Константин» — настолько глупая фантазия, насколько это вообще возможно» — — констатировал Джек Мэтьюз из New York Daily News. Оценил низко картину и Роджер Эберт, назвав местный ад «постядерным Лос-Анджелесом, созданным аниматорами с похмелья» и добавив ее в свой список самых ненавистных фильмов. Вторил им и обозреватель Chicago Tribune Майкл Уилмингтон: «Хотя сюжет потенциально захватывающий, а визуальные эффекты порой завораживают, сам фильм застрял в чистилище второсортности».

Даже в журнале «Кино Дайджест», которым автор этих строк зачитывался в 2000-е, критик Александр Виноградов поставил творению Лоуренса 1 балл из 5 и вынес ему разгромный приговор. Что называется, почувствуйте жесткость критической журналистики 20-летней давности:

«Если коротко, просто чушь. Если подробнее, чушь с претензиями. Фильм для тех, кто слаще моркови в руках ничего не держал. Полный провал во всем, от сценарных потуг и до режиссерской несостоятельности. Кино, пахнущее не серой, а дохлятиной. Дьяволиада для бедных, завлекалочка для тех незрелых умов, кто узрел в «Матрице» верх кинематографического совершенства и глубину философских знаний, а не жеваную и пережеванную историю мессии».

Но со временем восприятие картины заметно изменилось в лучшую сторону. Теперь она обзавелась армией поклонников и, соответственно, стала культовой. С этим согласился и Райан Скотт в материале Fangoria в честь 20-летия выхода фильма, и Сабина Грейвс в новости о разработке сиквела, и Иана Мюррей в статье GQ, посвященной 15-летию «Константина». Да и в конце концов сам Фрэнсис Лоуренс в одном из интервью. А Рафаэль Мотамайор в обзоре на Rotten Tomatoes вообще призвал извиниться перед фильмом за нашу изначальную реакцию на него. Интересно, согласился ли бы с ним сейчас Александр Виноградов.