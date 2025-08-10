"Идеальный организм": как рождалась и выживала киносага "Чужой"

У него кислота вместо крови, отвратительная слюнявая пасть и явно недобрые намерения. Он прекрасно знает, что в космосе никто не услышит твой крик. По словам одного вредного андроида, он — идеальный организм. Но есть у этого существа и слабое место — при упоминании имени Эллен Рипли у него начинают судорожно дергаться трубки на спине. Без преувеличения он — один из самых выдающихся пришельцев в истории кино.

Продолжаем наш цикл лонгридов, посвященных самым популярным кинофраншизам. К премьере сериала «Чужой: Земля», дебютный эпизод которого стартует 12 августа, представляем тернистый путь серии «Чужой», как всегда, с интересными подробностями и честными выводами.

Предпосылки

Все началось с желания начинающего сценариста Дэна О’Бэннона создать фильм ужасов об инопланетянине. Еще во времена учебы на кинофакультете Университета Южной Калифорнии он, вместе со своим однокурсником Джоном Карпентером и художником Роном Коббом, выпустили низкобюджетную научно-фантастическую комедию «Темная звезда» (1974). В ней речь шла о космической миссии нескольких астронавтов, а еще там фигурировало инопланетное существо, похожее на мяч. Учитывая опыт работы над этим фильмом и его концепцию, О’Бэннон стремился показать пришельца, который выглядел бы как живой.

Тем временем с ним связался впечатленный «Темной звездой» сценарист Рональд Шусетт с предложением сотрудничества. Последний как раз работал над начальной версией адаптации рассказа Филипа Дика «Мы вам все припомним», но пока амбициозные киноделы решили сосредоточиться на идее О’Бэннона, ведь были уверены, что затраты на ее реализацию будут куда меньшими.

Вскоре О’Бэннон откликнулся на предложение режиссера Алехандро Ходоровского поработать над экранизацией «Дюны» Фрэнка Герберта. И хотя этому проекту не суждено было появиться на свет, поездка в Париж не была напрасной, поскольку в столице Франции сценарист познакомился с художниками Крисом Фоссом, Жаном Жиро и Гансом Рудольфом Гигером, чьи работы произвели на него неизгладимое впечатление.

После возвращения О’Беннона домой сценаристы продолжили работу над своим будущим космо-хоррором. Тогда же к ним пришло несколько идей, которые впоследствии сформируют мифологию серии. Например, они решили назвать свое детище «Чужой» вместо изначального «Звездный зверь», а также поместить эмбриона существа в тело жертвы, откуда тот затем вырывается наружу и таким образом пробирается на корабль. Рон Кобб подал идею кислоты вместо крови, чтобы сделать невозможным использование огнестрельного оружия против чудовища.

Кроме того авторы вдохновлялись научной кино- и литературной фантастикой и ужасами 50-60-х годов. Как потом признавался О’Бэннон: «Я не воровал «Чужого» у кого-то, я украл его у всех сразу». Когда сценарий был почти готов, компаньоны принялись предлагать его студиям с позиционированием «Челюсти в космосе». Они уже согласились на сотрудничество с Роджером Корманом, но позже вышли на основанную Уолтером Хиллом и Дэвидом Гайлером компанию «Брендивайн», которая имела связи с 20th Century Fox.

Параллельно Хилл и Гайлер взялись за переработку сценария, что повлекло определенные разногласия между авторами оригинальной идеи и руководителями студии. Впрочем, сюжетная линия андроида Эша — вполне заслуга последних, поэтому и от их работы была очевидная польза. Боссы Fox не были уверены относительно финансирования научно-фантастического проекта, однако огромный успех «Звездных войн» (1977) Джорджа Лукаса заставил их пересмотреть свое отношение к жанру. Так «Чужой» получил зеленый свет от студии и начальный бюджет в размере $4,2 млн.

Процесс был запущен. Поиски режиссера, которым стал англичанин Ридли Скотт, обративший на себя внимание студийных боссов благодаря дебютным «Дуэлянтам» (1977), актеров, оператора, композитора, специалистов по визуальным эффектам и т.д. были лишь вопросом времени.

Но каким должен был предстать перед зрителем сам космический монстр? Тут-то и пригодилось знакомство Дэна О’Бэннона с Гигером, рисунки которого, в частности в книге «Некрономикон», также понравились и Скотту. Более того, после личной встречи с Гигером тот пригласил швейцарского художника для работы над концептом не только Чужого, но и других составляющих научно-фантастического сеттинга, таких как поверхность планетоида, заброшенный космический корабль и остальные три формы пришельца — яйцо, лицехват и грудолом.

Классическая квадрология (1979-1997)

«Чужой» / Alien

Год выпуска: 1979

Режиссер: Ридли Скотт

В ролях: Сигурни Уивер, Том Скерритт, Джон Герт, Вероника Картрайт, Гарри Дин Стэнтон. Иен Холм, Яфет Котто, Боладжи Бадеджо

Рейтинг IMDb: 8.5

Где посмотреть: MEGOGO

Тип «Чужого»: космо-хоррорный

Съемки стартовали 5 июля 1978 года. В процессе бюджет вырос до $11 млн. Лента имела коммерческий успех, собрав по миру по данным Fox $143 млн, однако отзывы тогдашних критиков были неоднозначными (да, вот такие мы глупцы). Но время расставило все на свои места: сначала «Чужой» получил кучу наград, в частности «Оскар» за лучшие визуальные эффекты и «Сатурн» за лучший научно-фантастический фильм, а в итоге стал культовой классикой.

Скотт, Гигер и компания выдали эталонный, насыщенный саспенсом и пугающими образами (часть из которых имеет ярко выраженный сексуальный подтекст), максимально мрачный космо-хоррор, от которого стынет кровь в венах.

Режиссер использовал золотое правило фильмов ужасов, до поры до времени ловко скрывая облик загадочного, враждебно настроенного существа в тенях, чтобы взбудоражить воображение зрителя. Очень долго в тени уже метафорической находились еще два ключевых персонажа — уорент-офицер Эллен Рипли, о которой в начале точно не скажешь, что она — главная героиня истории, а также андроид Эш, который лишь притворяется обычным ученым.

Наряду с Майклом Майерсом и другой «последней девушкой» Джейми Ли Кертис в «Хэллоуине» (1978), который вышел на экраны буквально накануне, ксеноморф и Сигурни Уивер образовали еще одну культовую пару извечных соперников, противостояние которых насколько принципиально, настолько же и увлекательно.

Интересные факты:

Коллега Дэна О’Бэннона по «Темной звезде» Джон Карпентер также впоследствии прославится как автор эталонного хоррора о не менее страшном пришельце — в 1982 году выйдет его культовое «Нечто» ;

О’Бэннон и Рональд Шуссет доведут дело до конца и, несмотря на многолетний производственный ад, таки экранизируют вышеупомянутый рассказ Филипа Дика, экранная версия которого предстанет в виде «Вспомнить все» (1990) с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

«Чужие» / Aliens

Год выпуска: 1986

Режиссер: Джеймс Кэмерон

В ролях: Сигурни Уивер, Лэнс Хенриксен, Майкл Бьен, Джанет Голдстин, Билл Пэкстон, Пол Райзер, Марк Ролстон

Рейтинг IMDb: 8.4

Где посмотреть: MEGOGO

Тип «Чужого»: боевик

В «Брендивайн» о сиквеле заговорили сразу после кассового успеха первого фильма, однако Фоксы выбрали тактику «don’t push the horses». Дошло даже до судебной тяжбы между двумя компаниями, связанными с невыплатами прибыли от оригинала. Не способствовали сдвигу с мертвой точки и кадровые перестановки на руководящих должностях Fox: одни хотели запустить продолжение, другие — не очень.

В 1983 году иск «Брендивайна» был урегулирован и, как следствие, Fox согласилась на финансирование второй части. К Дэвиду Гайлеру попал в руки сценарий Джеймса Кэмерона «Терминатор», и уже вскоре тогда мало кому известный кинодел взялся за написание сиквела. После некоторой паузы и очередной смены в руководстве студии, он таки вернулся к разработке «Чужого 2», сценарий которого разросся до 90 страниц. Даже во время съемок «Терминатора» (1984) режиссер и сценарист не оставлял работу над историей о космической твари. На бумаге она была закончена в феврале 1985-го и принята студией.

На следующем этапе Кэмерона и его тогдашнюю пассию и коллегу Гейл Энн Херд ждали новые заботы: то студия не хотела возвращать в проект Сигурни Уивер, то сама актриса не выражала желания вступить в новую битву с Чужим, пока не увидела сценарий. К счастью, все разногласия урегулировали. В проект удалось привлечь Майкла Бьена, Лэнса Хенриксена и Билла Пэкстона — все они перекочевали сюда прямо из «Терминатора».

Сиквел существенно отличался от своего предшественника, в частности жанрово, и это было единственно верным решением, ведь Кэмерон пошел собственным путем, не желая паразитировать на заслугах оригинала, как это часто случается сегодня. Вместо неторопливого, жуткого космо-хоррора он предложил динамичный и зрелищный научно-фантастический боевик с множеством ксеноморфов (позже постановщик провернет то же самое с сиквелом «Терминатора», где саспенс и тревога уступят место динамике и масштабу).

Не правы будут те, кто видит в фильме исключительно бездумную космическую стрелялку. Кроме того, что Рипли получила интересную эволюцию характера, тонкой красной нитью сквозь сюжет проходит тема материнства. Недаром главная героиня встретила девочку Ньют, за жизнь и безопасность которой она не побоялась взять ответственность. И недаром ей придется столкнуться лицом к лицу с Королевой Чужих, что в противовес Рипли заботится о собственном потомстве. Кардинально меняется здесь и роль андроида. Ну а о том, что Кэмерон умеет в первоклассный экшн, пожалуй, лишний раз напоминать не надо.

Это был кассовый хит: по оценкам Fox мировые сборы достигли $157 млн при бюджете в $18,5 млн. Как ни странно, в основном довольными остались и высоколобые критики. Более того, лента снова отхватила охапку номинаций на престижные кинопремии и взяла два «Оскара» в технических категориях. За свою работу номинировалась на него и Сигурни Уивер, что стало незаурядным событием ввиду того, что академики отметили актерское выступление в научно-фантастическом фильме. Именно после него Эллен Рипли вошла в пантеон самых крутых экшн-героинь. и это во времена, когда на экранах вовсю сверкали литыми мышцами Шварценеггер и Сталлоне.

«Чужие» стал достойным последователем оригинала и считается одним из лучших научно-фантастических фильмов и сиквелов в истории кино. Сейчас это бессмертная киноклассика.

Интересные факты:

В фильме «Мстители: Война бесконечности» (2018) Человек-паук и Тони Старк вдохновляются поражением Королевы Чужих, чтобы нейтрализовать врага Эбони Мо и освободить Доктора Стрэнджа;

Известный автор фильмов-катастроф Роланд Эммерих назвал «Чужих» одним из десяти лучших научно-фантастических фильмов наряду с оригиналом.

«Чужой 3» / Alien 3

Год выпуска: 1992

Режиссер: Дэвид Финчер

В ролях: Сигурни Уивер, Лэнс Хенриксен, Чарльз Даттон, Чарльз Дэнс, Пол Мак-Ганн, Брайан Гловер, Ральф Браун, Дэниел Уэб

Рейтинг IMDb: 6.4

Где посмотреть: MEGOGO

Тип «Чужого»: психологически-триллерный

Конечно, учитывая успех сиквела, руководители студий жаждали продолжения банкета. Однако то, в какую волокиту превратилось написание сценария, заслуживает отдельного триллера. На этом этапе к проекту присоединялись (и выбывали) отец киберпанка Уильям Гибсон, сценаристы Эрик Ред и Дэвид Туи, режиссер Винсент Уорд, уже знакомые нам Уолтер Хилл и Дэвид Гайлер. В какой-то момент Фоксы обратились к клипмейкеру Дэвиду Финчеру.

Вся эта сценарная путаница и постоянные смены авторов привели к тому, что съемки развернули вообще без готового сценария, уже потратив на создание картины $7 млн.

Стилистически и жанрово это была совсем другая лента, которая разительно отличалась от обоих предшественников, хотя и отсылала к клаустрофобному сеттингу оригинала. Создатели ступили на территорию психологического триллера, сосредоточившись на взаимодействии людей, что было большой неожиданностью для поклонников серии. Критики прохладно встретили триквел и делали акцент на сильной визуальной стороне, которая, впрочем, не стала спасительной.

Было очевидно, что Финчер привнес во франшизу свое уникальное видение (например, в фильме есть сцена с точки зрения Чужого, в то время как в «Хищнике» этот прием использовали еще в дебютном фильме). Как и Кэмерон, он стремился двигаться в собственном направлении, однако менее мейнстримном. И это замечательно, ведь серия не топталась на месте, а взамен предлагала зрителю что-то новое. Да и сама Рипли получила интересное развитие персонажа, резко контрастирующее с девушкой с милыми кудряшками времен «Ностромо», и в итоге закономерный финал своей истории.

Несмотря на то, что третий фильм не имел того успеха, как первые два (согласно информации Variety, мировые сборы составили $180 млн при бюджете в $50 млн), многие зрители по-прежнему искренне им восхищаются. Сам Дэвид Финчер публично отрекся от своего режиссерского дебюта, обвинив студию в том, что ее вмешательства не позволили режиссеру воплотить его замыслы. Вот что сказал постановщик о «Чужом 3» в интервью The Guardian:

«Мне пришлось работать над этим проектом два года, меня трижды увольняли, и мне приходилось бороться за каждую вещь. Никто не ненавидел его больше меня; и до сих пор никто не ненавидит его больше меня».

Интересные факты:

Джеймс Кэмерон расценил решение убить Бишопа, Ньют и Хикса как «пощечину» ему и поклонникам его фильма, обвинив студию в том, что она преподнесла Финчеру «большой беспорядок на тарелке»;

В 2004 году 20th Century Fox выпустила специальное издание классической квадрологии на DVD. Студия стремилась привлечь Дэвида Финчера, чтобы тот все-таки смонтировал свой вариант ленты, но режиссер был неумолим.

«Чужой: Воскрешение» / Alien: Resurrection

Год выпуска: 1997

Режиссер: Жан-Пьер Жене

В ролях: Сигурни Уивер, Вайнона Райдер, Доминик Пинон, Рон Перлман, Гари Дурдан, Майкл Уинкотт, Кис Флауэрс

Рейтинг IMDb: 6.2

Где посмотреть: MEGOGO

Тип «Чужого»: постмодернистски переосмысленный

Казалось, после относительной неудачи и смерти Эллен Рипли история подошла к своему концу, но не тут-то было. Студия наняла сценариста Джосса Уидона (да-да, того самого, который выдаст «Светлячка», а потом подастся в супергероику) для написания новой истории, причем Фоксы хотели вернуть героиню Сигурни Уивер, точнее, сделать ее клона.

Затем начались поиски режиссера; в списке кандидатов звучали имена Дэнни Бойла, Брайана Сингера и даже Питера Джексона. В конце концов ответственность за постановку была возложена на плечи француза Жана-Пьера Жене, который только что закончил работать над сценарием «Амели» и был удивлен, что продюсеры решили доить Королеву Чужих и дальше.

Если третья часть формально перекликалась с неторопливостью и клаустофобией оригинала, то четвертая тяготеет к кэмероновской боевиковости, только теперь в кадре разгуливают воинствующие космические пираты. Впрочем, многим тон повествования Жене и игры со смешиванием ДНК Чужого и Рипликанта было трудно воспринять (а кому-то, наоборот, зашел этот нестандартный подход). К тому же зритель уже изрядно пресытился ксеноморфами, и несмотря на попытки создателей каждый раз менять жанр и предлагать что-то другое, «Воскрешение» получило смешанные отзывы критиков и не было успешным в прокате, учитывая увеличенный до $70 млн бюджет.

Когда Жан-Пьер Жене пересматривал ленту в честь 25-летия ее выхода, то волновался, что она ему не понравится. Но нет, французский кинодел остался вполне доволен результатом. Красноречивой выглядит его фраза, адресованная всем недоброжелателям и хейтерам:

«Тем, кому это не нравится, я могу сказать f*ck you!».

Интересные факты:

Первоначальный дизайн гибрида человека и пришельца включал в себя смесь женских и мужских половых органов, которые были удалены во время постпродакшена;

Сигурни Уивер хотела сделать кадр с броском баскетбольного мяча в корзину реалистичным и настояла на том, чтобы выполнить его самостоятельно. После месяца тренировок ей это удалось с первого дубля.

Кроссовер с «Хищником» (2004-2007)

«Чужой против Хищника» / AVP: Alien vs. Predator

Год выпуска: 2004

Режиссер: Пол В.С. Андерсон

В ролях: Санаа Латан, Лэнс Хенриксен, Рауль Бова, Юэн Бремнер, Колин Селмон, Томми Флэнаган

Рейтинг IMDb: 5.7

Где посмотреть: MEGOGO

Тип «Чужого»: против Хищника

Хотя Джосс Уидон занимался написанием сценария для «Чужого 5», события которого должны были происходить на Земле, а в какой-то момент над концепцией продолжения успел поработать и Джеймс Кэмерон, их замыслам не суждено было воплотиться в жизнь. Зато студия дала зеленый свет на кроссовер «Чужой против Хищника», в частности продюсеру Джону Дэвису понравились идеи Пола У.С. Андерсона, за плечами которого были успешные экранизации видеоигр «Смертельная битва» (1995) и «Обитель зла» (2002), а также, что немаловажно, космо-хоррор «Сквозь горизонт» (1997).

Андерсон вдохновлялся одноименной серией комиксов издательства Dark Horse, работами швейцарского писателя Эриха фон Деникена, повестью «В горах безумия» Г.Ф. Лавкрафта и ацтекской мифологией. Подогревал интерес публики к задумке и череп Чужого, мелькнувший в «Хищнике 2» (1990) как один из трофеев яутжа. Годом ранее на экраны вышел еще один амбициозный кроссовер с двумя иконами слэшера «Фредди против Джейсона», и несмотря на гневные отзывы критиков, фильм неплохо выступил в прокате.

Однако «Чужой против Хищника» не мог похвастаться даже такими достижениями: рецензии обозревателей были еще более гневными, а кассовые сборы относительно бюджета куда скромнее. Кроссовер даже отхватил номинацию на «Золотую малину» в категории Худший римейк или сиквел.

Встреча на экране двух культовых монстров предполагала настоящий праздник для поклонников обеих франшиз (признавайтесь, за кого болели вы), но у Андерсона не получилось оправдать ожидания фанатов. Не добавлял поводов для радости и детский рейтинг PG-13. Слоган ленты «Неважно кто выиграет. Мы проиграем» не солгал — зритель действительно остался в проигрыше.

Справедливости ради, есть в фильме Андерсона и эффектные сцены, способные скрасить общее впечатление от увиденного. И в отдельные моменты это действительно стоящее кино, а по сравнению с тем, что будет дальше — едва ли не шедевр.

Интересные факты:

По словам Пола У.С. Андерсона Арнольд Шварценеггер был готов повторить свою роль Датча из «Хищника» в камео при условии, что он проиграет выборы на пост губернатора Калифорнии. Но, как известно, Железный Арни тогда победил. Более того, он засветился в короткой сцене в другом фильме — приключенческом экшене «Вокруг света за 80 дней», вышедшем за несколько месяцев до премьеры AvP;

Ради возможности свести на поле боя культовых пришельцев режиссер отказался от постановки «Обители зла: Апокалипсис», которая в украинском прокате премьеровалась буквально несколькими неделями позже «Чужого против Хищника».

«Чужие против Хищника: Реквием» / AVPR: Aliens vs Predator — Requiem

Год выпуска: 2007

Режиссеры: Грег и Колин Штраусы

В ролях: Стивен Паскуаль, Рейко Айлсворс, Джон Ортис, Джонни Льюис, Ариэль Гейд, Кристен Хагер, Сэм Треммелл

Рейтинг IMDb: 4.6

Где посмотреть: MEGOGO

Тип «Чужого»: смесь бульдога с носорогом

За постановку сиквела взялись авторы рекламных роликов, климейкеры и руководители компании по производству спецэффектов Hydraulx братья Штраус. Они подавали идею Фоксам еще к первому фильму, но тогда не сложилось. Лучше бы не сложилось и сейчас: «Реквием» справедливо получил сокрушительную прессу и две номинации на «Золотую малину». Не помогло даже возвращение рейтинга R. Безусловно, это худшая полнометражная картина из всех, где фигурировали Чужой или Хищник.

В прокате дела шли чуть получше, но было очевидно, что боссам студии пора прекращать доверять дорогих сердцу фанатов киномонстров абы кому. Как и вмешиваться в кинопроцесс и кардинально влиять на него.

Интересные факты:

Во время работы над фильмом братья Штраус высказали планы о продолжении, но с таким приемом их фильма об этом было нечего и мечтать. Хотя в прошлом году режиссер «Ромула» Феде Альварес заявил изданию Deadline, что он готов поработать над третьим раундом противостояния, объединив усилия с Дэном Трахтенбергом, который сейчас курирует франшизу о Хищнике;

Именно в этом фильме нам впервые показывают планету Хищника.

Возвращение Ридли Скотта (2012-2017)

«Прометей» / Prometheus

Год выпуска: 2012

Режиссер: Ридли Скотт

В ролях: Нуми Рапас, Майкл Фассбендер, Шарлиз Терон, Идрис Эльба, Логан Маршалл-Грин, Гай Пирс, Рэйф Сполл, Шон Харрис

Рейтинг IMDb: 7.1

Где посмотреть: MEGOGO

Тип «Чужого»: философствующий

Ридли Скотт давно хотел создать историю, которая предшествовала событиям первого фильма и объясняла происхождение не только Чужого, но и Инженеров. К сценарной работе присоединился Джон Спейтс, позже его заменил Дэймон Линделоф. Несмотря на то, что действие формально происходило во вселенной Чужого, Скотт и Линделоф выдали кино совсем другого толка, во многих аспектах весьма далекое от того, что происходило во франшизе ранее.

Скотт признавался, что «во время творческого процесса возникла отдельная вселенная с собственной мифологией», поэтому сам ксеноморф оказался лишним на этой вечеринке (вместо него в кадре есть несколько новых почвар). К тому же отец-основатель франшизы насытил действо религиозными, философскими и экзистенциальными подтекстами, упаковав все это в обертку дорогостоящего развлекательного блокбастера с первоклассным актерским составом.

Многие зрители оказались элементарно не готовы к такому подходу и к резкой смене вектора развития франшизы. При этом идейно «Прометей» выглядел достаточно привлекательным и интересным фильмом, однако реализация вызвала немало вопросов. Теперь мы знаем почему — согласно прошлогоднему интервью Ридли Скотта изданию Deadline, причина недоработок кроется в том, что режиссер и причастные к проекту люди не были достаточно сосредоточены на своей работе. В частности английский кинодел ссылался на тогдашний напряженный график, который помешал ему уделить больше внимания «Прометею».

«Я общался с замечательным сценаристом Дэймоном Линделофом, и мы реконструировали воскрешение эпохи с «Прометеем» и то, как он эволюционировал из «Чужого». Но к тому времени мы уснули за рулем. Советники, которых, честно говоря, уже нет со мной, спали за рулем. И я частично виню в провале себя» — заявил Скотт.

Несмотря на противоречивые отзывы многих зрителей, ныне «Прометей» имеет приличную оценку от критиков, да и в прокате он выступил нормально, поэтому провалом этот научно-фантастический блокбастер назвать никак нельзя. Хотя и безоговорочным успехом тоже.

Интересные факты:

В начальной сцене, где был показан Инженер, жертвующий собой ради создания новой жизни на планете, был снят водопад Деттифосс, который расположен в Исландии и считается самым мощным водопадом в Европе;

Имена всех показанных на данный момент андроидов идут в алфавитном порядке: сначала был Ash, затем — Bishop; за ним — Call, а далее в «Прометее» фигурировал David.

«Чужой: Завет» / Alien: Covenant

Год выпуска: 2017

Режиссер: Ридли Скотт

В ролях: Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерсон, Билли Крудап, Дэнни Макбрайд, Дэмиан Бишир, Кармен Иджого

Рейтинг IMDb: 6,4

Где посмотреть: MEGOGO

Тип «Чужого»: глупый

В 2015 году свою готовность продолжить историю Чужого выразил Нил Бломкамп. Он поделился с аудиторией несколькими концепт-артами, в планах было создать сюжет, события которого должны были происходить после «Чужих» Кэмерона. В проекте была заинтересована и Сигурни Уивер, однако студия сделала ставку на запланированные приквелы Ридли Скотта. И видимо зря.

А вот сэра Ридли было уже не остановить — в какой-то момент он хотел полностью отказаться от ксеноморфов. Но, учитывая опыт «Прометея», космическую почвару таки вернули в строй. Сценарием занялся Джон Логан, ранее уже работавший со Скоттом над «Гладиатором» (2000). Он отмечал, что пытался объединить хоррор-элементы «Чужого» с более глубокими философскими темами «Прометея». Все эти компромиссы и попытки совместить несовместимое привели к катастрофе.

В «Завете» четко прослеживается попытка создателей запихнуть в историю об очередном противостоянии откровенно непутевых болванчиков с ксеноморфом библейско-философскую притчу, но уживаются эти составляющие на удивление плохо. В конце концов, здесь рассказывается о чем угодно, только не о Чужом, представшим перед зрителем не зловещим существом, готовым броситься на тебя из-за угла, а жалкой марионеткой. Не пугает космический монстр еще и потому, что действо прибавило в масштабах, поэтому и опасность в тесных темных коридорах покинула чат.

Вместо того, чтобы удивляться величию Чужого, нам предлагают насладиться величием Майкла Фассбендера — многозначительная вдохновенная игра на флейте станет апогеем псевдоинтеллектуального надругательства над одним из величайших киномонстров в истории. Понятно, что Ридли Скотту было неинтересно снимать обычный ужастик о кислотной твари и новой бесстрашной воительнице, но, увы, желание придать серии глубины завели создателей куда-то не туда. На фоне содержательного беспорядка не производит впечатления и новый вид Чужого — неоморф.

Критики ленту и ругали, и хвалили, а вот с точки зрения кассовых сборов это был провал — при бюджете около $100-110 млн удалось собрать лишь $240 млн, чего недостаточно, чтобы окупиться.

Интересные факты:

Кэтрин Уотерсон и Майкл Фассбендер воссоединились на съемочной площадке после совместного участия в биографической драме «Стив Джобс» (2015);

Основные съемки происходили в Милфордском заливе, расположенном в новозеландском Национальном парке «Фьордленд».

Новейшие проекты (с 2024)

«Чужой: Ромул» / Alien: Romulus

Год выпуска: 2024

Режиссер: Феде Альварес

В ролях: Кейли Спейни, Дэвид Джонссон, Арчи Рено, Изабела Мерсед, Спайк Фирн

Рейтинг IMDb: 7.1

Где посмотреть: MEGOGO

Тип «Чужого»: аутентичный

В 2019-м Фоксов приобрела Walt Disney Company, после чего было объявлено о разработке новых проектов во вселенной «Чужого». Первым из них стал «Чужой: Ромул», авторы которого сделали ставку на возвращение к истокам в духе оригинального фильма с многочисленными отсылками к, кажется, всем предшественникам (хотя и с откровенными перегибами вроде кринжового андроида той же модели, что и Эш). Такой подход априори ведет к вторичности, но массовый зритель, несмотря на ряд явных недостатков, принял правила игры.

Поэтому «Ромул» можно считать безоговорочным успехом, кто бы как к нему ни относился: критики восприняли кино положительно, денег оно заработало достаточно, уступив по сборам лишь «Прометею» (но и потратив значительно меньше), а это ключевые показатели для сегодняшнего кинобизнеса. В этом контексте позволю себе процитировать свою же рецензию, когда информации о бокс-офисе еще не было:

«Как космо-хоррор лента работает на полную. Как свежий взгляд на франшизу — затея крайне сомнительная. Поэтому если вы готовы к очередным побегушкам по темным тесным коридорам — приятного просмотра. Если же нет — при условии кассового успеха в Голливуде ваш крик все равно никто не услышит».

Интересные факты:

Обозреватель The Guardian Венди Айд поставила фильму 4 звезды из 5, но резко раскритиковала использование цифровой копии умершего Иена Холма, назвав затею «отвратительной, эксплуататорской, неуважительной и ненужной»;

В июне Феде Альварес заявил , что препродакшн сиквела идет полным ходом, а съемки должны начаться в октябре.

«Чужой: Земля» / Alien: Земля

Год выпуска: 2025

Шоураннер: Ной Хоули

В ролях: Сидни Чендлер, Алекс Лотер, Сэмюэл Бленкин, Эсси Дэвис, Адарш Гурав, Кит Янг, Тимоти Олифант

Тип «Чужого»: пока неизвестно

Отправить ксеноморфа на Землю планировал еще Джосс Уидон после «Воскрешения», но реализовать этот замысел решили только сейчас (пусть он там уже и побывал в кроссовере). События будут происходить за два года до оригинального «Чужого». Шоураннер Ной Хоули отмечал, что сериал будет тяготеть к стилю и мифологии именно первого фильма, а не философичности скоттовских приквелов. Также сообщалось, что нам покажут новых существ и различные типы искусственных людей, ведь зритель соскучился по эффекту новизны.

По словам президента FX Entertainment Джины Балиан, масштаб производства «Чужого: Земля» значительно превзошел продакшн хитового «Сёгуна», бюджет которого составил $250 млн. Это действительно впечатляет. Добавляет поводов для оптимизма и самый высокий рейтинг во франшизе со времен «Чужих» Кэмерона — на момент написания статьи он составлял 91% «свежести» на Rotten Tomatoes на основе 44 рецензий.

Интересные факты:

Съемки откладывались в марте 2022 года из-за пандемии коронавируса и приостанавливались в конце августа 2023-го из-за страйка SAG-AFTRA;

В сеттинге сериала будет существовать три типа искусственных людей — киборги, синтеты и гибриды. Последние впервые появятся на экране и будут представлять собой синтетическое тело с человеческим сознанием.

Выводы

Сказать, что «Чужой» является культовой серией фильмов, завоевавшей миллионы поклонников по всему миру — это ничего не сказать. Это большая и сложная вселенная, не ограничивающаяся только фильмами, ведь бренд существует как медиафраншиза, куда входят романы, комиксы, видеоигры, а также ряд короткометражек и анимационный веб-сериал «Чужой: Изоляция», сюжет которого основан на одноименной видеоигре 2014 года (ею, кстати, вдохновлялись и создатели «Ромула»). А часть фильмов имеет расширенные и/или режиссерские версии.

Серия переживала как взлеты, так и болезненные падения, но это абсолютно нормальный процесс для любого долгоиграющего проекта, а «Чужому», напомним, в этом году исполнилось 46 лет. Недавно сэр Ридли Скотт объявил, что покидает свое детище:

«Там, где франшиза сейчас, я думаю, что сделал достаточно. И просто надеюсь, что она будет продолжаться дальше» — отметил режиссер в интервью ScreenRant. Кто знает, возможно это и к лучшему.

Как бы там ни было, а история Чужого действительно продолжается дальше. И никто из новой волны киноделов не сможет забрать у нас лучших представителей серии, ставших не только признанной классикой мирового кино, но и подаривших нам одного из величайших киномонстров и одну из самых крутых протагонисток, определившую образ экшн-героини на десятилетия вперед.

Возможно, вам захотелось пожаловаться в комментариях на то, что в статье ни разу не была упомянута пресловутая корпорация Weyland-Yutani, но вовремя исправляюсь — это полноценный местный антагонист. А может что-то важное здесь действительно было упущено, ибо в этой богатейшей вселенной чрезвычайно легко упустить какую-то деталь — напишите об этом в комментариях. И не забудьте указать, за что вы полюбили эту во всех смыслах монструозную кинофраншизу.