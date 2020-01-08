Осенью 2020 года в Украине заработает Единый туристический портал с сервисами для туристов

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что осенью 2020 года в нашей стране заработает Единый туристический портал. В правительстве заявили, что портал будет работать как онлайн, так и в телефонном режиме. Более того, будут созданы локальные туристическо-информационные центры в регионах.

«Нужно создать все условия, чтобы в Украину приезжало как можно больше туристов. Это конечно сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь», — отметил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Как сообщили в Министерстве культуры, молодежи и спорта, уже создано соответствующее агентство, которому поручили реализовывать данный проект.

Отметим, что создание Единого туристического портала было предусмотрено Программой деятельности Кабинета Министров Украины, утвержденной в сентябре 2019 года. Этим документом детально определены ключевые направления работы министерств — по каждой из 78 целей Программы опубликованы концепция и индикаторы, по которым будут измеряться достижения.

Источник: КабМин Украины