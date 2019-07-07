Auto Chess: коллективное помешательство





Малоизвестная китайская студия неожиданно, кажется, и для себя в том числе, переизобрела новый жанр, который в ближайшем будущем планирует посоревноваться за позиции лидера с MOBA и Battle royale.

Auto Chess Жанр Auto Chess

Платформы iOS/Android/PC

Разработчики Drodo Studio

Издатель Dragonest Network

Официальный сайт

Сейчас будет забавно. Auto Chess — это автономная версия одноименного мода для Dota 2, являющегося автономной версией мода для Warcraft III. При этом, Auto Chess во многом копирует еще один мод для Warcraft III — Pokemon Defence. Тем не менее, когда в январе этого года китайская Drodo Studio выпустила свою модификацию, игроки сошли с ума. Уже через месяц после выхода Dota Auto Chess стала четвертой по популярности игрой в Steam, обойдя Grand Theft Auto V и уступив лишь PUBG, CS:GO и самой Dota 2. У ее страницы в мастерской сейчас более девяти миллионов подписчиков, а сама Valve даже предлагала Drodo Studio продолжить разработку совместными усилиями, но общий язык с разработчиками не нашла.

Китайцы, в свою очередь, решили ковать железо не отходя от кассы и выпустили отдельную версию игры для мобильных устройств, слегка изменив управление, перерисовав текстуры и заодно убрав из нее любое упоминание о Dota 2. И не успела мобильная версия избавиться от приставки beta, как разработчики объявили о том, что игра выйдет и на ПК, эксклюзивно для Epic Games Store. Успех, одним словом, ошеломляющий, давайте попробуем разобраться в его причинах.

Несмотря на название, ничего общего с шахматами у Auto Chess нет, если не считать игрового поля восемь на восемь клеток, которое постепенно заполняется фигурами игроков. В Auto Chess восемь игроков поочередно сражаются друг с другом, стараясь продержаться как можно дольше. Побеждая и проигрывая, игроки зарабатывают золото и предметы, покупают новые фигуры, улучшают уже имеющиеся и расставляют их на доске. Все, на этом вмешательство человека в игровой процесс заканчивается, перемещаются и сражаются юниты самостоятельно. Игрок, потерявший все фигуры в раунде, получает урон, зависящий от количества и уровня выживших фигур противника. Когда здоровье опускается до нуля, игрок проигрывает и выбывает. Звучит, мягко говоря, примитивно, так откуда столько шума?

Как обычно, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Начнем с того, что фигурами здесь служат юниты из Dota 2, пусть и утратившие в мобильной версии привычный облик, разделенные на привычные категории — танк, саппорт, нюкер, кэрри, дизейблер и так далее. Вдовесок к обычным атакам у каждой фигуры есть один характерный навык, также перекочевавший из прародительницы, который автоматически применяется раз в восемь секунд. Помимо этого, юниты обладают расой и классом, которые стоит выучить, поскольку выставив на доску несколько разных(!) персонажей одной расы или класса, игрок получает бонус синергии, что практически всегда является залогом победы.

Начинают игроки всего с одной фигуры, но с ростом уровня растет количество и качество доступных для использования персонажей. Ассортимент магазина состоит из пяти выпавших случайным образом фигур и обновляется перед началом каждого раунда. Фигуры разделены по качеству, от “копеечных” юнитов первого тира до редких представителей пятого тира, стоимостью в пять золотых. Покупать новых героев можно в любой момент времени, а вот выставлять их на игровое поле разрешено только в тридцатисекундный промежуток между раундами. Все купленные фигуры сперва попадают в резерв, место в котором ограничено, так что брать всех без разбору не стоит, даже если запас золота позволяет вам это делать. Три одинаковых героя объединяются в героя с двумя звездами; собрав трех таких, можно объединить их еще раз в героя с тремя звездами. Если представленный в магазине набор фигур вас не устраивает, за 2 монеты можно его сбросить и получить новый.

Казалось бы, стратегия понятна — определяемся с желаемыми типами синергии и принимаемся собирать фигуры нужных рас и классов, периодически сбрасывая магазин, и победа у нас в кармане, верно? Неверно. Здесь палки в колеса начинает ставить используемый Auto Chess принцип наполнения магазина. Герои в него попадают из общего для всех игроков пула, а значит, количество нужных вам юнитов не только ограничено, но и шанс их получить постоянно уменьшается, если другие игроки собирают таких же. С юнитами первого тира ситуация проще, каждый из них попадает в пул 45 раз, а значит, пять из восьми игроков теоретически смогут собрать самую мощную “трехзвездную” версию желаемой фигуры. А вот каждый юнит четвертого тира представлен в пуле только 15 раз, а значит, максимально прокачанная версия достанется только кому-то одному. Попасть обратно в пул фигуры могут только в двух случаях — игрок их продает или же выбывает из игры. Соответственно, приходится внимательно следить за юнитами противника и менять свою стратегию буквально на ходу.

С предметами ситуация еще сложнее. Выпадают они только с крипов, появляющихся в раундах 1-3, 10 и на каждом 5 раунде после этого до вплоть до 50, а шанс выпадения делает стратегическое планирование практически бесполезным. Ситуации, когда, победив крипов, вы остаетесь с пустыми руками, случаются гораздо чаще, чем следовало бы. Как и в Dota 2, предметы можно комбинировать, создавая новые, и здесь мобильная версия оказывается удобнее оригинальной модификации — игра не только услужливо подскажет, что предметы готовы к комбинированию, но еще и продемонстрирует возможные опции и даже подсветит героя, которому вы уже отдали другие предметы из рецепта, что немаловажно, поскольку получить обратно отданные персонажу предметы можно только продав его.

В плане взаимодействия с фигурами на поле мобильная версия Auto Chess тоже гораздо удобнее Dota Auto Chess. В последней все действия производились через курьера, здесь же работает простое перетаскивание. Правда, на этом все хорошее, что можно сказать об интерфейсе, заканчивается. В остальном он, мягко говоря, не самый удобный и информативный. Окно магазина, к примеру, перекрывает список активных синергий, что мешает понять, кого именно следовало бы купить на этом ходу. Половина тултипов с информацией о персонажах в магазине трудночитаема, поскольку обычно перекрывается пальцем. В отображающем нанесенный урон окне рядом с показателями размещены стилизованные мордочки персонажей, обычно имеющие мало общего с оригинальной моделью, что затрудняет оценку КПД той или иной фигуры. В окне персонажа не указана его роль, что доставит массу неудобств новичку, не знающему ростер героев назубок. Тексты на экране телефона трудночитаемы, а практически все элементы меню мелковаты, играть на планшете, вероятно, будет поудобней.

Монетизация в игре ненавязчивая, часть декоративных предметов, вроде новых аватаров, портретов, эмоций и прочая можно получить в местном gotcha-автомате в обмен на конфеты, зарабатываемые за победы, выполнение еженедельных заданий и набор уровней, часть доступна в рамках сезонного пропуска, выполненного на манер тех, что мы уже видели в Paladins, Fortnite и добром десятке других free-to-play игр.

Auto Chess относится к тому популярному у аудитории разряду игр, про которые говорят easy to learn, hard to master: она умело оперирует азартными механиками, неоднократно за матч ты обновляешь магазин в надежде, что на этот-то раз недостающая до апгрейда фигура уж точно выпадет, и вот тогда берегитесь, враги. Наверное, именно этим, и еще умелым использованием известных персонажей, и обусловлена такая бешеная популярность. Вот только мы бы рекомендовали все-таки дождаться выхода ПК-версии или играть на планшетах, поскольку длительность матча легко переваливает за 30 минут, и даже на 5,5 дюймовом дисплее интерфейс выглядит мелковатым.