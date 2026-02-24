Майнинг биткоина "ожил": сложность взлетела на 15% и побила исторический рекорд

Сложность майнинга биткоина выросла на 14,7% до 144,4 триллиона во время последней коррекции в пятницу, зафиксировав самое большое абсолютное увеличение в истории после восстановления сетевого хешрейта, который ранее просел из-за массовых отключений во время недавней зимней бури в США.





Коррекция сложности произошла на блоке №937 440, согласно данным эксплорера сети Bitcoin Mempool, и компенсировала предыдущее резкое падение на 11% в прошлом цикле. Сложность автоматически корректируется каждые 2016 блоков — примерно раз в две недели — чтобы обеспечить среднее время генерации блока около 10 минут независимо от количества активных майнеров.

По данным панели Clark Moody, блоки генерировались в среднем каждые 8 минут 47 секунд во время последнего цикла, что значительно быстрее целевых 10 минут протокола, поэтому система повысила сложность.

Хэшрейт сети вырос примерно с 884 экзахешей в секунду до 1030 экзахешей в секунду за тот же период, что свидетельствует о существенном увеличении активных вычислительных мощностей. Увеличение сложности составило примерно 18,5 триллиона в абсолютном измерении — самый большой показатель в истории коррекций.

«Последние две коррекции сначала снизили сложность майнинга на 15,8T, а затем сразу добавили 18,5T обратно, подчеркнув масштаб колебаний. Сети Bitcoin понадобилось более 11 лет, чтобы в целом достичь сложности 15T», — отметил разработчик Mempool под ником Mononaut.

Последняя коррекция произошла после периода серьезных погодных сбоев в США, когда масштабная зимняя буря заставила многих операторов временно отключить оборудование, чтобы уменьшить нагрузку на электросети. Тогда примерно 200 EH/s вычислительных мощностей было отключено в основных майнинговых пулах, включая падение хешрейта пула Foundry USA (крупнейшего по доле рынка) примерно на 60%. Это привело к увеличению среднего времени генерации блоков более 12 минут и привело к значительному снижению сложности. После улучшения погодных условий майнеры снова включили оборудование, восстановив хешрейт.

«Хешрейт, вероятно, падал из-за суровых зимних условий в США, а не из-за опасений относительно квантовых компьютеров», — отметил управляющий партнер Ten31 Марти Бент в X.

Хотя рост на 14,7% является одним из крупнейших современных изменений, он значительно меньше рекордных процентные увеличения ранних лет сети. Самая большая коррекция в истории в процентном измерении произошла 9 июля 2011 года, когда сложность выросла на 31,5%, за ней следовало увеличение на 29,9% 12 июня 2011 года и на 23,2% 17 августа 2011 года — в то время сеть была значительно меньше, а хешрейт менялся гораздо волатильнее. Несмотря на то, что это стало самым большим абсолютным ростом, новый уровень сложности все еще ниже за предыдущий пик более 155 триллионов, зафиксированный в ноябре 2025 года.





Источник: The Block