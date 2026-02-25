Биткоин празднует: официальному логотипу BTC исполнилось 16 лет

Ровно 16 лет назад, а именно — 24 февраля 2010 года Сатоши Накамото официально представил первый логотип биткоина с буквами «B» и «C» в звездной окантовке, что стало первым шагом в формировании визуальной идентичности криптовалюты.





Обсуждение на форуме BitcoinTalk закрепило за новым активом тикер BTC, хотя буква «T» в логотипе так и не появилась. Позже графический знак был изменен: «C» исчезла, а у «B» появились две черточки. Окончательную форму — оранжевый символ с двумя засечками и наложенной «B» — предложил анонимный участник форума. Сам Bitcoin возник как идея в 2008 году, когда 31 октября Сатоши обнародовал в сети white paper биткоина: A Peer-to-Peer Electronic Cash System — технический документ, который описывал новую децентрализованную электронную валюту.

В январе 2009 года была реализована сеть: 3 января добыт первый блок (генезис), в котором содержалось политическое сообщение о финансовых реалиях того времени, а 12 января состоялась первая транзакция BTC — 10 монет перешли от Сатоши Накамото к Гала Финни. В 2010 году Bitcoin впервые использовали для реальной покупки: 22 мая программист Ласло Ханьеч оплатил 10 тыс. BTC за две пиццы, событие, которое позже получило название Bitcoin Pizza Day и ежегодно отмечается криптосообществом. В этот период сформировался и первый реальный курс BTC к традиционным валютам, и появились первые серьезные обсуждения его практического использования.

В 2011 году биткоин впервые торговался по $1, а уже вскоре курс резко рос и падал под влиянием первых спекуляций и волатильности рынка. В 2012 году произошло первое «халвинг-ослабление» — механизм, который уменьшает вознаграждение за добычу блоков, заложив фундамент дефляционной модели эмиссии BTC. В 2013 году стоимость Bitcoin превысила $1 тыс. впервые , что стало важной вехой для признания криптовалюты среди инвесторов и медиа. В 2014 году биржа Mt. Gox, которая тогда была крупнейшей платформой для торговли биткоином, пережила масштабную кражу сотен тысяч BTC и обанкротилась, что привело к значительному падению доверия и курса.

В течение 2015-2017 годов сеть развивала свою инфраструктуру: в 2017 году было активировано обновление SegWit, направленное на улучшение пропускной способности, и биткоин впервые достиг исторического максимума около $20 тыс. во время резкого роста интереса инвесторов и розничных трейдеров. После этого криптовалюта столкнулась с рядом циклов взлетов и спадов, войдя в широкое внимание традиционных финансовых рынков. В 2021 году Эль-Сальвадор стал первой страной в мире, которая сделала Bitcoin легальным платежным средством, интегрировав его в национальную экономику параллельно с долларом США. Этот шаг был признан главным событием в истории принятия BTC на национальном уровне.





За последние годы Bitcoin продолжает устанавливать новые ценовые рекорды и увеличивать рыночную капитализацию, демонстрируя существенный рост с момента создания. Его цена, которая в первом десятилетии существования была фактически бесценной, в 2025-2026 годах превышала $100 тыс. за один BTC, а рыночная капитализация измеряется триллионами долларов. Эволюция визуальной идентичности биткоина — от первого логотипа с буквами «B» и «C» до современного оранжевого символа — стала частью более широкого исторического контекстав котором биткоин проходил путь от технической новации до глобального цифрового актива с уникальной экономической и технологической моделью.

Источник: MEXC