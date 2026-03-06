banner
Более 60% моделей ИИ назвали биткоин основным инвестиционным инструментом: ни одна не назвала фиат

Шадрін Андрій

Аналитики Bitcoin Policy Institute смоделировали 9072 экономические ситуации и проверили, как 36 систем ИИ будут распоряжаться деньгами. В итоге большинство алгоритмов отдали предпочтение криптоактивам, а 22 модели назвали биткоин основным финансовым инструментом. Фиат на первое место не поставил никто.


В тестировании участвовали решения от OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek, xAI и MiniMax. Их рассматривали как автономных экономических агентов и предлагали выбирать между различными формами денег в тысячах сценариев — от сохранения капитала до расчетов. В целом 91% ответов склонялись к цифровым инструментам, тогда как традиционные валюты получили лишь 9,2% и ни разу не стали приоритетом. В 48,3% случаев именно биткоин оказался лучшим вариантом среди всех доступных альтернатив. Самый заметный результат зафиксирован в сценариях сохранения стоимости: 79,1% решений в этой категории пришлись на BTC.

Данные: MoneyForAI.org

Модели объясняли свой выбор ограниченной эмиссией, отсутствием контроля со стороны отдельных институтов и возможностью самостоятельного хранения активов. В то же время в платежных кейсах лидерство захватили стейблкоины с долей 53,2%. Биткоин в этом сегменте набрал 36%, а фиат — 5,1%. Таким образом, в ответах алгоритмов сформировалось четкое разграничение: BTC — инструмент накопления, стейблкоины — средство расчетов.

Данные: MoneyForAI.org

Исследователи также обратили внимание на корреляцию между уровнем сложности моделей и их предпочтениями. Более продвинутые системы чаще выбирали биткоин. В линейке Anthropic доля таких ответов выросла с 41% до более 90%. Если сравнивать разработчиков, то решения Anthropic поддержали BTC в 68% случаев, ОpenAI — в 26%, а показатели других компаний расположились между этими значениями. Отдельно зафиксировано 86 эпизодов, когда алгоритмы предлагали использовать в качестве денег энергию или вычислительные ресурсы — киловатт-часы или GPU-часы.

Данные: MoneyForAI.org

Между тем, позавчера биткоин в моменте поднялся выше $74 тыс., прибавив более 6% за сутки и обновив месячный максимум, несмотря на обострение противостояния между США, Израилем и Ираном. Рост произошел после длительного периода слабости: актив 6 недель подряд закрывался в минусе и находился под давлением почти 5 месяцев. Это, по оценке исследовательско-брокерской компании K33, привело к одному из самых глубоких состояний перепроданности за всю историю наблюдений. Аналитики говорят о крайне медвежьих настроениях на рынке деривативов, однако отметили, что не видят убедительных оснований для продажи на текущих уровнях. На фоне турбулентности традиционных рынков биткоин продемонстрировал относительную устойчивость, что, по мнению части экспертов, могло вновь активизировать интерес инвесторов.

Данные: TheMmustardSeed21.substack.com/

Вице-президент по биткоин-стратегии компании Strive заявил, что противостояние между развитием ИИ и фиатной моделью станет ключевым фактором следующего десятилетия. Базовый прогноз Strive предполагает рост биткоина до $11 млн в первом квартале 2036 года, что соответствует ориентировочной капитализации около $230 трлн.

Данные: Х

Не все согласны с таким прогнозом: основатель Wikipedia Джимми Уэйлс называет цену $10 тыс. — сам до такого уровня в сегодняшних ценах может упасть биткоин к 2050 году. По его мнению, BTC провалился как валюта и средство сохранения стоимости: криптовалюты не заменят TradFi и останутся нишевым инструментом, хотя сам биткоин вряд ли исчезнет благодаря устойчивости сети.

За підсумками року Grok 4.20 став найуспішнішим ШІ-трейдером


Источник: MoneyForAI

