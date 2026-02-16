tradfi
В соцсетях нашли связь между падением биткоина и арестами известных крипто-СЕО

Шадрін Андрій

У соцмережах знайшли зв'язок між падінням біткоїну та арештами відомих крипто-СЕО

Соцсети «разгоняют» новый тренд: каждое крупное «дно» биткоина, похоже, совпадает с арестом или приговором топ-менеджера криптокомпании. Самый свежий случай — CEO SafeMoon Брейден Карони, который получил 100 месяцев тюрьмы, пока биткоин торгуется ниже $70 тыс.


В X пользователи заметили повторяющийся паттерн: большие локальные минимумы биткоина совпадали с арестами или приговорами руководителей криптопроектов. В посте пользователь Shah вспоминает случаи 2019 года с Александром Винником (BTC-e), 2022-2023 годов с До Квоном и С.B.F. (Luna и FTX) и 2024 года с Чанпеном Чжао (Binance). Самым новым событием в этой серии стал приговор Брейдену Карони, CEO SafeMoon, который получил 100 месяцев заключения 10 февраля 2026 года. В это время биткоин торговался ниже $70 тыс. после падения с $126 тыс.

Shah подчеркивает, что независимо от причин, статистика свидетельствует о регулярности таких совпадений, и инвесторы на рынке часто следят за подобными сигналами, чтобы прогнозировать локальные минимумы и потенциальное начало параболического роста биткоина.

Пользователь OGA_NFT в комментариях отмечает, что паттерн действительно повторяется, но его появление не является случайным: правоохранительные органы, по его словам, якобы координируют действия с рыночными циклами, а обвинения обычно появляются сразу после крупных событий ликвидности. По его словам, «умные деньги» уже занимают позиции до того, как заголовки выходят в СМИ. Юзер с ником Lucas добавляет, что крипторынок «буквально нуждается в кровавой жертве одного крупного CEO за цикл, прежде чем может пойти параболически», и называет это «самым последовательным паттерном во всем пространстве», хотя ни одно из сообществ не может объяснить, почему он работает.

Напомним — в 2019 году Александр Винник, оператор криптобиржи BTC-e, был арестован по обвинению в отмывании денег и содействии незаконным транзакциям в криптовалюте. Его арест совпал с локальным минимумом биткоина, после чего наблюдался постепенный восстановительный рост цены. Событие привлекло внимание международных правоохранительных органов и криптосообщества. В 2022-2023 годах До Квон, основатель Lunaи Сэм Банкман-Фрид, CEO FTX, получили судебные приговоры, связанные с крахом их криптопроектов. Эти события также совпали с локальными минимумами биткоина после значительных падений рынка.

В 2024 году Чанпен Чжао, CEO Binance, получил приговор, который также совпал с локальным минимумом биткоина. Судебные действия против него произошли на фоне глобального внимания к регулированию криптовалютных бирж. Влияние на рынок BTC было заметным, поскольку инвесторы оценивали риски сотрудничества с крупными платформами. С Чанпеном Чжао связан еще один криптозабобон: некоторые пользователи находили знаки движения биткоина в его книге.

Гадання на буквах: у книзі Чанпена Чжао криптоблогери знайшли таємні натяки на поточний рух біткоїна


