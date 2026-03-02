banner
Война на Ближнем Востоке обвалила биткоин: менее чем за 15 минут ликвидировано позиций на $100 млн

Шадрін Андрій

В субботу биткоин резко упал после сообщений об ударах США и Израиля по Тегерану: менее чем за 15 минут были ликвидированы лонги на $100 млн. В целом BTC просел с почти $69 тыс. до уровня $63 тыс. Правда, курс почти сразу восстановился $68 тыс. и на момент написания статьи составляет примерно $65 тыс.


Новости об атаке появились утром 28 февраля. Движение было резким и сопровождалось скачком объемов. На минимуме цена опускалась до уровня примерно $63 030 на разных биржах, прежде чем частично восстановиться. Просадка охватила весь рынок: отдельные альткоины потеряли более 8% за короткий промежуток времени. За 24 часа совокупный объем ликвидаций на рынке криптофьючерсов превысил $445 млн. Под принудительное закрытие попали более 135 тыс. трейдеров.

Наибольшие потери зафиксированы в парах с биткоином и Ethereum, при этом подавляющая часть ликвидаций пришлась на длинные позиции. Индекс страха и жадности снизился на два пункта относительно 27 февраля, что указывает на усиление настроений к продаже. После первоначального обвала биткоин частично отыграл потери и вернулся выше $66 тыс., а далее к $68 тыс., однако рынок остается чувствительным к дальнейшим новостям с Ближнего Востока.

Реакция крипторынка на военные события уже не нова. 7 октября 2023 года, после атаки ХАМАС на Израиль, BTC терял около 5% за несколько часов, опускаясь ниже $27 тыс., а рынок также сопровождался волной закрытия лонгов. 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения России в Украину, биткоин в течение суток падал более чем на 12% — с около $39 тыс. до района $34 тыс., а объем ликвидаций тогда превышал $500 млн за день.

Еще раньше, в январе 2020 года после сообщений о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани котировки резко колебались на фоне обострения между США и Ираном, что сопровождалось скачком волатильности и массовыми ликвидациями деривативных позиций. Во всех случаях первой реакцией инвесторов был выход из рисковых активов.

На фоне криптовалютных «качелей» вновь выделился Polymarket: один из пользователей буквально за сутки до событий открыл большую позицию с прогнозом, что США нанесут удар по Ирану до 1 марта, и контракт сработал почти точно в пределах дедлайна. Из-за близости завершения рынка коэффициенты были высокими, и счастливчик (а скорее всего — инсайдер) получил куш в десятки тысяч долларов. Тайминг сделки вызвал дискуссию среди участников платформы, и пока неизвестно, согласится ли Polymarket выплачивать выигрыш.

“Кити” активно розпродають BTC та ETH, а в Гуглі шукають “Біткоїн до нуля”: що це означає для криптовалют?


