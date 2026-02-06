Майнинг — все: себестоимость добычи биткоина пересеклась с рыночной ценой

Стремительное падение биткоина до отметки $75 тыс., а теперь и до $63 тыс. поставило значительную часть майнинговой индустрии перед угрозой нерентабельности. Из-за сочетания высокой сложности добычи и значительных затрат на электроэнергию эксплуатация многих популярных моделей ASIC-майнеров больше не приносит прибыли.





Аналитические данные платформы Antpool свидетельствуют, что при среднем тарифе на свет в $0,08 за кВт-ч работа таких устройств, как Antminer S19 XP+ Hydro, WhatsMiner M60S и Avalon A1466I, теряет экономический смысл, если курс первой криптовалюты держится ниже уровня $86 тыс. Поскольку сейчас рынок демонстрирует медвежью динамику и цена актива существенно меньше этого показателя, указанное оборудование фактически работает «в минус». Даже более современные установки, в частности Antminer S21, сейчас находятся в зоне критического риска, ведь их порог безубыточности рассчитан на ценовой диапазон от $69 тыс. до $74 тыс. Наибольший запас прочности сохраняют только флагманские решения вроде S23 Hydro и U3S23H — они будут оставаться ликвидными, пока биткоин стоит дороже $44 тыс.

Текущая рыночная ситуация уже спровоцировала масштабную реакцию в сети. По информации Hashrate Index, общий хешрейт биткоина обвалился до 870 EH/s, что является самым низким значением с начала лета 2025 года. Кроме низких цен, на показатели повлияли погодные условия в США ,где мощные зимние штормы заставили многих операторов центров обработки данных временно отключить оборудование. Параллельно с этим существенно сократился показатель hashprice, который сейчас составляет лишь $34,8 за PH/s в сутки, вернувшись к значениям двухмесячной давности.

Основатель Capriole Investments Чарльз Эдвардс обращает внимание на то, что себестоимость добычи в среднем составляет $69 тыс., при этом расходы исключительно на электроэнергию оцениваются в $55 тыс. Ситуацию несколько смягчил последний пересчет сложности 22 января, когда этот показатель упал на 3,28% до уровня 141,67 T. Следующая корректировка, по прогнозам CloverPool, может принести еще более радикальное облегчение для майнеров — ожидается падение сложности на 10,47% до отметки 126,84 T.

Несмотря на эти ожидания, экспертная среда остается настроенной пессимистично. Аналитик, известный под псевдонимом Brett, предупреждает о возможности дальнейшего проседания курса биткоина вплоть до уровня $40 тыс. В таком сценарии даже самые новые поколения ASIC-майнеров окажутся за чертой рентабельности, что может привести к еще более массовым отключениям оборудования и фундаментальной трансформации ландшафта майнинговой отрасли. На фоне падения стоимости биткоина за сутки на 5% после достижения локального дна в $73 тыс. и ниже, до $63 тыс., инвесторы и компании готовятся к длительному периоду финансовой нестабильности.

Источник: ForkLog