tradfi
Новости Крипто 06.02.2026 comment views icon

Майнинг — все: себестоимость добычи биткоина пересеклась с рыночной ценой

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Майнери на межі виживання: собівартість видобутку біткоїна впритул наблизилася до ринкової ціни

Стремительное падение биткоина до отметки $75 тыс., а теперь и до $63 тыс. поставило значительную часть майнинговой индустрии перед угрозой нерентабельности. Из-за сочетания высокой сложности добычи и значительных затрат на электроэнергию эксплуатация многих популярных моделей ASIC-майнеров больше не приносит прибыли.


Аналитические данные платформы Antpool свидетельствуют, что при среднем тарифе на свет в $0,08 за кВт-ч работа таких устройств, как Antminer S19 XP+ Hydro, WhatsMiner M60S и Avalon A1466I, теряет экономический смысл, если курс первой криптовалюты держится ниже уровня $86 тыс. Поскольку сейчас рынок демонстрирует медвежью динамику и цена актива существенно меньше этого показателя, указанное оборудование фактически работает «в минус». Даже более современные установки, в частности Antminer S21, сейчас находятся в зоне критического риска, ведь их порог безубыточности рассчитан на ценовой диапазон от $69 тыс. до $74 тыс. Наибольший запас прочности сохраняют только флагманские решения вроде S23 Hydro и U3S23H — они будут оставаться ликвидными, пока биткоин стоит дороже $44 тыс.

Майнери на межі виживання: собівартість видобутку біткоїна впритул наблизилася до ринкової ціни
Данные: ForkLog

Текущая рыночная ситуация уже спровоцировала масштабную реакцию в сети. По информации Hashrate Index, общий хешрейт биткоина обвалился до 870 EH/s, что является самым низким значением с начала лета 2025 года. Кроме низких цен, на показатели повлияли погодные условия в США ,где мощные зимние штормы заставили многих операторов центров обработки данных временно отключить оборудование. Параллельно с этим существенно сократился показатель hashprice, который сейчас составляет лишь $34,8 за PH/s в сутки, вернувшись к значениям двухмесячной давности.

Майнери на межі виживання: собівартість видобутку біткоїна впритул наблизилася до ринкової ціни
Данные: ForkLog

Основатель Capriole Investments Чарльз Эдвардс обращает внимание на то, что себестоимость добычи в среднем составляет $69 тыс., при этом расходы исключительно на электроэнергию оцениваются в $55 тыс. Ситуацию несколько смягчил последний пересчет сложности 22 января, когда этот показатель упал на 3,28% до уровня 141,67 T. Следующая корректировка, по прогнозам CloverPool, может принести еще более радикальное облегчение для майнеров — ожидается падение сложности на 10,47% до отметки 126,84 T.

Майнери на межі виживання: собівартість видобутку біткоїна впритул наблизилася до ринкової ціни
Данные: ForkLog

Несмотря на эти ожидания, экспертная среда остается настроенной пессимистично. Аналитик, известный под псевдонимом Brett, предупреждает о возможности дальнейшего проседания курса биткоина вплоть до уровня $40 тыс. В таком сценарии даже самые новые поколения ASIC-майнеров окажутся за чертой рентабельности, что может привести к еще более массовым отключениям оборудования и фундаментальной трансформации ландшафта майнинговой отрасли. На фоне падения стоимости биткоина за сутки на 5% после достижения локального дна в $73 тыс. и ниже, до $63 тыс., инвесторы и компании готовятся к длительному периоду финансовой нестабильности.

Источник: ForkLog

Популярные новости

arrow left
arrow right
Количество просмотров криптоконтента на YouTube упало до самого низкого уровня за 5 лет
Заплатил за товар стоимостью почти 100 тыс. грн недействительными криптотокенами: полицейские разоблачили мошенничество жителя Одессы
За криптовалюту от Lyzi на базе Tezos теперь можно купить Porsche и Lamborghini, а также сделать пожертвование врачам
Расходимся: альтсезона-2026 не будет, говорят эксперты
Netflix анонсировал фильм о потерянном пароле к криптовалютному кошельку с $35 млн на основе реальной истории
По итогам года Grok 4.20 стал самым успешным ИИ-трейдером
Реальное принятие стейблкоинов в криптосфере составляет лишь около 1% от оценок
Биткоин упал ниже $76 000: за сутки ликвидировано позиций на $2,6 млрд, рынки прогнозов говорят о цене в $59 000
Арестован и экстрадирован основатель Prince Group: масштаб мошенничества достигает $75 млрд в криптовалютах
У профессионального инвестора, который помогал пострадавшим от криптомошенников, украли более 100 000 юаней в криптовалюте на фишинговом сайте
США окончательно конфисковали более $400 млн в биткоинах у криптомиксера Helix
Криптовалютная биржа Toobit проводит кампанию-игру Christmas Trading Showdown с призовым фондом 1 млн USDT
В 2025 году биткоин был менее волатильным, чем активы NVIDIA: прогнозисты говорят о $3 млн за BTC через 10 лет и желают удачи
Продолжается новая фишинговая атака на кошелек MetaMask
Дональд Трамп хочет помиловать основателя Samourai Wallet на фоне снижения влияния SEC на криптовалюты и роста биткоин-резервов семейной компании
В продаже появилось кольцо Moodring, которое транслирует движения криптовалютных рынков на палец
ФБР обещает $5 млн вознаграждения за айтишников из КНДР, которые похитили $900 тыс. в криптовалютах
Бывший мэр Нью-Йорка запустил токен, который сразу обвалился на 90%, а инвесторы потеряли более $3,4 млн
Чанпен Чжао в Давосе рассказал о будущем криптоиндустрии: токенизация, развитие ИИ, интеграция в банковские системы
Аналитики a16z поделились 17 главными крипто-идеями 2026 года
2025 год стал провальным для новых токенов: почти 85% проектов были убыточными
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить