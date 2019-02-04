dbrand: обзор оригинальных «скинов» для смартфонов (и не только)

Если вы смотрите видео англоязычных тех-блоггеров, то наверняка слышали о dbrand. Компания производит виниловые (3M) пленки для большинства флагманов, а также ноутбуков и приставок. В ассортименте есть как простые варианты вроде матовых и карбоновых «скинов», так и более интересные, с необычными текстурами. Думаю, что не стоит объяснять зачем что-то клеить на свой девайс — это может быть как простое желание изменить внешний вид, так и практичное решение скрыть трещины на стекле после падения смартфона или сделать устройство менее скользким.

Также нельзя пройти мимо оригинальной манеры dbrand вести аккаунты в социальных сетях. «Роботы», как называет себя сам производитель, не стесняются заигрывать с аудиторией. Я давно хотел попробовать эти пленки, а попробовав спешу рассказать о впечатлениях.

Цена вопроса

Большинство «скинов» dbrand для смартфонов стоят порядка $10. С одной стороны — приемлемо для качественного аксессуара и соответствующей «подачи», с другой — целых десять баксов за какую-то пленку… Плюс, многие позиции стоят по $9,95, так что чтобы набрать заказ на $20-30 и получить бесплатную мировую доставку придется заказать что-то лишнее.

Комплектация

Пленки доставляются силами обычной почты в узнаваемом фирменном конверте, так что посылку точно не получится спутать с другим «спамом» в ящике. К заказанным пленкам прилагается микрофибра и пару обрезков черной пленки, не знаю зачем.

Дизайны

Для поддерживаемых моделей смартфонов и прочей техники доступно много вариантов скинов. Матовые, под дерево, металл, камень и кожу, «карбон», просто цветные. Я решил опробовать дизайны, которые появились в линейке недавно — «соты» Matrix, камуфляж и «драконью кожу». Тестирование решил начать с той, что нравилась больше всего — Camo.

Поклейка и удаление

Для того, чтобы наклеить пленку не нужен никакой особенный инструмент — достаточно простого фена для сушки волос, он понадобится для качественной проклейки краев.

В зависимости от того, какие пленки есть для конкретного смартфона (и в зависимости от его дизайна) процесс может быть довольно простым или немного усложнен, но на сайте есть видео инструкции, показывающие, что именно и в какой последовательности нужно делать.

В случае Huawei P20 Pro пленки прикрывают только стеклянную «спинку» аппарата и не заходят на боковины, так что поклейку нельзя назвать сложной, нужно просто быть внимательным. Тем не менее, когда я первый раз клеил пленку, то с одной стороны остался виден примерно миллиметр (чуть меньше) родной крышки.

Вторая попытка (уже с другим скином, так как они фактически одноразовые) оказалась еще более удачной — все приклеилось практически идеально, стык в стык.

Для некоторых аппаратов доступны пленки, которые прикрывают еще и боковины. В этом случае поклейка займет больше времени и будет сложнее — может быть, что с первого раза все не получится сделать аккуратно.

Снять пленку не составляет труда. Можно подогреть ее с одной из сторон для более легкого снятия, можно просто подковырнуть и отодрать. Следов клея на «спинке» не остается.

Совместимость с чехлами, впечатления

Даже если вы наклеили dbrand, то вам все равно может захотеться облачить аппарат в чехол, ведь пленка защитит разве что от царапин, но не от падений, да и не все скины делают аппарат менее скользким.

В первую очередь я наклеил Camo — этот скин имеет характерные «насечки», но они фактически не влияют на ухватистость, смартфон все равно остается относительно скользким. Поэтому решено было примерить поверх привычный Spigen Ultra Hybrid.

В целом, чехол хорошо сел на аппарат с пленкой, но увеличившаяся на доли миллиметра толщина все же проявилась в не таком идеальном совпадении клавиш на аппарате и чехле, что почти не повлияло на удобство использования.

Так как я все же хотел получить более ухватистый аппарат и поносить его без чехла, то решил опробовать еще и скин Dragon. В целом, он оказался более удачным. Учитывая прошлый опыт поклейки, Dragon наклеился почти идеально, а выраженная шероховатая текстура позволила уменьшить скользкость смартфона. Matrix же показался средним по цепкости вариантом, так что он остался лежать до будущих экспериментов.