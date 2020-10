Foregone: я же мать!

Foregone – динамичный 2D action/платформер для ПК и консолей от студии, занимавшейся в основном играми для мобильных платформ. Что ж, дебют, ладно, почти дебют, получился очень даже удачным.

Foregone Жанр action/платформер

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Языки английский, русский

Разработчик Big Blue Bubble

Издатель Big Blue Bubble

Сайты Epic Games Store, Steam

За 18 лет существования студия Big Blue Bubble, офис которой расположен в Лондоне, Онтарио, Канада, выпустила более 120 игр для разных мобильных платформ, начиная с J2ME/BREW и Flash, заканчивая GBA, DS, WiiWare, iOS и Android. Иногда студия портировала на ПК свои и чужие мобильные игры, но Foregone, кажется, первый полноценный проект канадцев для старших платформ.

Это динамичный 2D action/платформер с элементами прокачки персонажа и метроидвании. И хотя roguelike здесь по сути нет, сравнивать Foregone проще всего с другой близкой ей по духу игрой, замечательной Dead Cells от студии Motion Twin. Здесь похожая пиксельная графика, близкая динамика боев, использование разнообразного холодного и дальнобойного оружия, злые боссы и множество секретов. Кроме того, персонажи обеих игр бессмертны. Но если в Dead Cells вы вынуждены после каждой смерти начинать все сначала, получая только накопительные бонусы, то в Foregone смерть отбрасывает вас совсем недалеко, до предыдущего телепорта. Прорубившись через возродившихся монстров, вы можете добраться до места собственной смерти и вернуть потерянный опыт и деньги. Все как завещала великая Dark Souls.

Особо часто вы будете умирать на злых боссах, но здесь телепорт поставлен, как правило, недалеко от входа в зал решающей битвы. Смерть от рук боссов в Foregone совсем не раздражает (если это, конечно, не тридцатая смерть!), ведь вы всегда видите, что это не сбитый баланс сложности, а ваша собственная ошибка. Не успели среагировать, не увернулись, подставились под удар. Практически всегда понятно, что необходимо сделать, чтобы победить в следующий раз, практически всегда победа в считанных миллиметрах от кончика вашего меча.

Иногда для того, чтобы завалить наконец-таки преграждающего путь монстра-гиганта, вам придется переконфигурировать своего персонажа – заменить оружие, выбрать другие спецспособности. Стволов и умений не так много, но оружие, броня и украшения отличаются по редкости и их можно прокачивать у кузнеца. Лута в игре достаточно, он отличается по качеству и префексам, как в какой-нибудь action/RPG, и, кстати, после вашей смерти вы не теряете собранные предметы, что полезно, ведь их можно переработать.

Спецспособности и умения персонажа тоже можно развивать с помощью заработанного опыта и специальных катализаторов, которые можно найти на уровнях. На разветвленную ролевую систему не рассчитывайте, здесь все достаточно простенько, хотя определенное разнообразие в процесс шинкования монстров и вносит. Выбор двух активных спецумений и оружия с бонусами к ним достаточно важен, от этого зависит ваше выживание. Но никто не мешает вам пройти всю игру с умениями, полученными в самом начале, все зависит от вашего глазомера и реакции.

По сюжету Foregone вы управляете Арбитром, модифицированным суперсолдатом, способным в одиночку справиться с полчищами врагов. В разрушенном войной городе Калаган вы должны помешать новому вторжению зловещих Харроу. Для этого вам придется погрузиться в прошлое города и вскрыть секреты, которым лучше бы оставаться погребенными под руинами. Впрочем, сюжет — далеко не главное в этой игре, мало того, подается он не очень удачно, через дневники солдат и ученых да редкие комментарии вашей героини. Такой сюжет и вовсе легко пропустить, так что финальная битва может стать для вас в некотором роде неожиданностью.

В отличие от тех же Ori and the Will of the Wisps или недавней CARRION, в Foregone мало элементов метроидвании. Да, уровни здесь достаточно запутанные, да, для того, чтобы пройти вперед, придется найти и активировать несколько выключателей и победить сильных врагов-ключников, но после получения новой способности вам не придется возвращаться на предыдущие уровни, эта игра по сути линейна, а открытые двери только упрощают проход к очередному телепорту или боссу.

А вот за что авторов Foregone точно можно похвалить, так это за графику и анимацию. Пиксель-арт здесь выглядит стильно как на уровне задников, так и в спрайтах персонажа и монстров, а анимация получилась столь же плавной, как и в Dead Cell, разве что чуть более медленной и с более выраженными паузами между фазами, особенно у боссов.

В целом, если вам нравятся 2D action/платформеры вроде Dead Cells или CARRION, должна понравиться и Foregone. Если вырезать все смерти и повторные перепрохождения участков, всю игру можно пробежать за 3 часа, в реальности же вы потратите на прохождение 8-12 часов, в зависимости от скорости вашей реакции и удачи.

Foregone уже вышла на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и на ПК в Epic Games Store. На Steam же игра появится только 1 марта 2021 г.