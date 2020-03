Ori and the Will of the Wisps – игра как волшебство

Есть игры, как работа. Ежедневная, кропотливая, даже немного монотонная. Например, The Division 2 или Destiny 2. Есть игры, как вызов. Беспощадные, нервные, злые. Это, бесспорно, вся серия Dark Souls, Sekiro: Shadows Die Twice и все Souls-подобные проекты. А есть игры, как волшебство. Светлые, добрые, очаровывающие. И Ori and the Will of the Wisps — одна из лучших волшебных игр последних лет.

Австрийская Moon Studios выпустила за 10 лет существования только две игры. Зато какие! Первый проект студии, платформер Ori and the Blind Forest, изданный пять лет назад Microsoft Studios, собрал самые лестные отзывы игроков и прессы и заработал все мыслимые игровые награды, включая The Game Awards 2015, 2016 BAFTA Games Awards, NAVGTR awards 2015, две Golden Joystick Awards 2015 и три 2016 DICE Awards. Мы уже молчим о многочисленных Выборах редакции, званиях Игра года и т.д. Грустная сказка про маленького духа леса Ори и его друзей настолько полюбилась игрокам, что судьба сиквела была предрешена. Через пять лет разработки Moon Studios выдала на гора еще один шедевр – Ori and the Will of the Wisps.

Итак, если вы помните, в конце Ori and the Blind Forest Ори подобрал последнее яйцо гигантской совы Куро. Игра заканчивается на том, что дух леса и его приемная семья отдыхают в родной пещере, а на скорлупе яйца появляются первые трещины. Что ж, из яйца Куро вылупилась симпатичная маленькая сова Ку, которая стала лучшей подругой Ори. Ори, Ку, Нару и Гумо счастливо жили в Ласточкином гнезде, но Ку очень хотела научиться летать. Беда в том, что ее крыло с рождения повреждено и она не может удержаться в воздухе. Ори нашел решение — он привязал к крылу Ку большое перо Куро, и сова смогла подняться в воздух. Облетев весь лес Нибел, Ку и Ори на ее спине пересекли большую воду и оказались в соседнем лесу, Нивене. Налетевшая буря разделила Ку с Ори, и теперь маленький дух должен спасти свою подругу и заодно весь лес Нивен, в котором что-то явно не в порядке.

Честно говоря, я не знаю, как в Moon Studios делают это, но лес в Ori and the Will of the Wisps выглядит еще фантастичнее и красивее, чем в Ori and the Blind Forest. Он действительно волшебный, дышащий, живой. И очень разный в разных своих частях. Топи, пещеры, поляны, озера, горы, даже кусочек пустыни. Тайные проходы и незаметные на первый взгляд пути, секреты, загадки и испытания. Здесь есть все и еще больше.

Как и предыдущая игра, Ori and the Will of the Wisps – это 2,5D платформер, но авторы наделили плоские по сути уровни пугающей глубиной. Тщательно, с любовью проработанный и анимированный задний план, тени, мелькающие на переднем плане, анимация легких былинок, пушинок, мха, даже камней и колючек. Когда Ори бежит, прыгает, летит, плывет или скользит по уровню, вокруг него все как будто оживает, наполняется смыслом. А какая здесь игра света и тени, какая проработка деталей, делающая каждую корягу, каждый камень похожим на голову чудного животного!

Да и сами существа, населяющие Нивен, получились поразительно милыми и симпатичными. В новой игре Ори намного чаще общается с окружающими, они делятся с духом секретами, а те появляются на карте в виде Слухов, которые стоит проверить; дают задания, заставляющие отвлекаться от основной миссии и исследовать лес; просят о помощи; продают новые умения или карты, да и просто комментируют происходящее, давая косвенные советы, что делать дальше.

Мне показалось, что Ori and the Will of the Wisps намного более щадящая к новичкам, чем Ori and the Blind Forest. Движения Ори стали более плавными и предсказуемыми, новые умения выдаются постепенно, позволяя игроку освоить свой арсенал, плюс теперь с самого начала можно выбрать простой режим сражений, позволяющий сосредоточиться на сюжете. Да и сама акробатика стала чуть более логичной. Зубодробительных серий прыжков, как это было чуть ли не во второй локации Ori and the Blind Forest, здесь почти нет. Практически половину игры можно пройти даже с самыми базовыми навыками игры в платформер. Да, вы будете частенько умирать, но это нормально для игр подобного жанра. Вот, правда, после событий в Тихом лесу, когда Ори отправляют искать осколки Хранителя леса, акробатика резко усложняется, появляются новые умения и этапы, на которых необходимо выполнять достаточно длинные серии безошибочных прыжков. Да, ручного сохранения в игре теперь нет, зато авторы поставили множество точек автоматического сохранения, чуть ли не перед каждой новой «комнатой». Так даже удобнее.

Лес Нивен – настоящий лабиринт туннелей и тайных тропинок. Карта игры напоминает какой-то муравейник в разрезе. Искать секреты и способы добраться до них – отдельная важная фишка Ori and the Will of the Wisps. Как и в любой метроидвании, а серия игр по Ори — это, бесспорно, метроидвания, вам придется возвращаться в старые локации после получения новых умений, чтобы искать скрытые и недоступные ранее проходы. Для упрощения перемещения по достаточно большому уровню в игре появилась система телепортов, как в Ori and the Blind Forest: Definitive Edition, улучшенной версии первой игры, вышедшей через год после релиза оригинала. Впрочем, управлять Ори настолько приятно, что порой вы сами не захотите искать телепорт, а отправитесь через полмира просто для того, чтобы почувствовать удовольствие от собственной ловкости, наработанной в процессе игры.

Как и первая часть, Ori and the Will of the Wisps — достаточно грустная сказка, впрочем, наряду с моментами светлой печали есть здесь и радостные эпизоды, связанные в первую очередь с забавными обитателями леса. В дополнение к освещению и фонам настроение в игре создается благодаря великолепной контекстной музыке. Ori and the Blind Forest в свое время получила немало призов именно за музыку, Ori and the Will of the Wisps наверняка соберет не меньше.

Если не отвлекаться на дополнительные задания, проверку слухов и поиск секретов, при должном уровне умений Ori and the Will of the Wisps можно пройти за 4-5 часов. Если же тщательно обыскивать все закоулки, участвовать в гонках призраков и помогать местным жителям, то на игру можно потратить в два, а то и в три раза больше времени.

Ori and the Will of the Wisps — одна из тех игр, в которую, как говорится, вложили душу. Невероятно красивая, очаровывающая, она, тем не менее, остается достаточно сложной игрой с очень разнообразным и интересным геймплеем. Это не игра, а настоящее волшебство.

P.S. Прямо сейчас улучшенную версию первой части игры, Ori and the Blind Forest: Definitive Edition, можно купить в Steam со скидкой в 75%, всего за 70 грн. В Definitive Edition входят новые регионы игрового мира, новые умения Ори, колодцы-телепортеры, облегчающие перемещение по миру, и многое другое.