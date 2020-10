Genshin Impact: прячьте ваши денежки

Анонс Genshin Impact от китайской студии miHoYo в свое время наделал немало шума — игра выглядела как полноценный мобильный (да, я настаиваю, к этому мы еще вернемся) ААА… клон The Legend of Zelda: Breath of the Wild. А что вышло в итоге?

Genshin Impact Жанр Action RPG, gacha

Платформы Windows / PlayStation 4 / iOS / Android

Разработчики miHoYo

Издатель miHoYo

Сайт

Давайте загибать пальцы — визуальный стиль, огромный открытый мир с возможностью вскарабкаться на любую вертикальную поверхность, параглайдинг, подземелья с головоломками, боевая система, завязанная на использовании природных элементов, дизайн врагов, готовка, разве что лошадей нет. Влияние Breath of the Wild и правда заметно невооруженным взглядом, однако клоном Genshin Impact назвать нельзя при всем желании, игра попросту о другом.

Теоретически Genshin Impact — это бесплатная кроссплатформенная Action RPG с открытым миром и кооперативным режимом. И сперва она даже выглядит таковой — после выбора одного из двух предложенных стартовых персонажей перед игроком открывается большой даже по меркам классических песочниц мир, щедро усеянный точками интереса. Ну, вы знаете что делать. Желтые пиктограммы отмечают основные задания, синие — необязательные, повсюду нуждающиеся в зачистке лагеря монстров, вышки, активация которых развеивает “туман войны”, закрытые сундуки, двери, скрывающие вход в подземелья, тонны лута, города и поселки, по которым снуют неигровые персонажи, готовые поделиться важной сюжетной информацией или просто поболтать о жизни.

Сюжет звезд с неба не хватает, но на фоне остальных мобильных Action RPG он кажется чуть ли не образцовым. Здесь и поиски утраченного брата (или сестры, в зависимости от того, какого персонажа игрок выбирает в начале), и темные силы, охотящиеся за могуществом древних богов, и политические интриги, и забавные персональные истории сопартийцев. Исследовать мир интересно, абсолютно любой попавшийся вам на глаза ориентир, будь то высокое дерево, подозрительное ущелье, гора на горизонте или речная излучина гарантированно приведет к награде, пустых локаций и добавленных для красоты элементов ландшафта в игре нет, повсюду как не сундуки с сокровищами, так ресурсы, квесты, мировые боссы, подземелья или, на худой конец, отряды врагов. И сделано это не зря.

Несмотря на то что вышла игра на PlayStation 4, ПК и мобильных устройствах, основные игровые механики сюда перекочевали исключительно с последних, а значит, вы регулярно будете натыкаться на искусственные барьеры. Персонаж остановился в развитии и не может получать новые уровни, пока вы не “возвысите” его, собрав определенное количество редких ресурсов, с оружием то же самое, так что отправляйтесь фармить. Вы слишком разогнались по сюжету и не можете получить новые задания, пока не повысите свой “ранг приключений”, фактически уровень аккаунта, так что отправляйтесь фармить дальше. Хотите попытаться заполучить нового персонажа? Нужна специальная валюта, отправляйтесь фармить. Но даже фармить безостановочно вам не позволят, потому что стандартная для мобильных игр механика энергии никуда не делась. Выдается вам ее 120 единиц и тратится она на получение лута с поверженного элитного монстра, мирового босса и получение награды за прохождение подземелья. 20 единиц туда, 40 сюда — и вот все, запасы истощены, а восстанавливается она по одной единице за восемь минут. Негусто. Но поначалу игра и не просит тратить много времени и сил на выполнение всевозможных побочных и ежедневных заданий, опыт, деньги и ресурсы выдаются за каждый чих, ближе к финалу прогресс ощутимо замедляется, но все еще не кажется слишком утомительным, поскольку локации, по которым приходится бегать кругами, чертовски красивые, а схватки с врагами вышли весьма занятными.

Боевая система на первый взгляд проста до невозможности — удар, который можно усиливать, зажав кнопку, стихийная способность и ульта. Каждый герой владеет определенным типом оружия, и тут обошлось без нововведений. Короткие мечи бьют не то чтобы сильно, но быстро и тратят меньше выносливости, двуручные, в свою очередь, медленные, но хорошо сносят броню, луки позволяют поражать уязвимые места противников, копья обладают хорошим радиусом атаки и самой высокой скоростью, а катализаторы превращают любую атаку в стихийную. Вся прелесть боевой системы кроется во взаимодействии семи стихийных элементов, и над этой механикой в miHoYo заморочились на славу. Отряд обычно состоит из четырех персонажей, но в каждый конкретный момент времени игрок управляет лишь одним из них, остальные участия в бою не принимают, и залог победы кроется в том, чтобы правильно комбинировать эффекты стихий, переключаясь между сопартийцами. Некоторые комбо очевидны, некоторые приходится находить методом тыка: ледяные заклинания, например, замораживают намокшего врага, а электрический заряд, направленный в ту же цель, порождает цепные молнии, огонь поджигает противника и, например, сжигает деревянные щиты, ветер разносит огонь дальше, обеспечивая АоЕ урон, а вот вода потушит горящую цель, спровоцировав эффект испарения и нанеся дополнительный урон.

Разумеется, не стоит игнорировать и возможности, которые дает окружение. Враги отлично сталкиваются с высоты, загоняются в реку, с последующим поражением льдом и электричеством, сгорают насмерть в подожженной траве и так далее. Правда, имеет место и обратный эффект: я однажды знатно намучился с двумя здоровяками, вооруженными башенными щитами, невовремя начавшийся дождь постоянно тушил щиты, а героев с электричеством или льдом на тот момент в группе не было. И, казалось бы, все в игре здорово — бегай, сражайся, исследуй, прокачивай персонажа и встречай по пути желающих присоединиться к твоему отряду, но нет. Поскольку на самом деле Genshin Impact — это лишь во вторую очередь Action RPG, в первую очередь это gacha.

Этот жанр крайне популярен на мобильных устройствах и название свое получил по аналогии с японскими игровыми автоматами gashapon, в обмен на монетку выдающими капсулу со случайной игрушкой, поскольку использует ровно тот же принцип для открытия новых персонажей. Не косметики, как в привычных всем лутбоксах, а игровых персонажей, получить которых любым другим способом практически невозможно. Гэмблинг? Он самый, в прямом смысле этого слова, поэтому учтите, что играть в gacha-игры нужно с определенной долей осторожности, та же Fate/Grand Order стала самой прибыльной мобильной игрой в истории, за четыре года заработав своим создателям больше четырех миллиардов долларов, не просто так.

Как gacha-механики работают в Genshin Impact? Прежде чем перейти к ответу на этот вопрос, нужно уточнить — весь контент в игре доступен совершенно бесплатно, а за первые несколько дней во внутриигровую почту придет достаточно валюты, чтобы около шестидесяти раз сыграть в гачу, получить в итоге несколько разноплановых персонажей и не испытывать особых проблем с прохождением. Более того, валюта продолжит поступать и позже, хотя и в меньших количествах, так что при регулярной игре вы с определенной периодичностью сможете пытаться “сроллить” желаемого героя.

Зачем в таком случае тратить деньги на попытки получить нового персонажа? Игра-то действительно неплохая, думает игрок, опять же, следующий этаж Витой Бездны, самого сложного многоуровневого подземелья на текущий момент, никак не поддается, он на возгорание заточен, а у меня с огнем только персонажи на четыре звезды, вот с пятизвездным точно легче будет. Вчера во время выполнения побочного задания как раз дали таким побегать немного, навыки интересные, да и деньги вроде небольшие, почему бы не попробовать.

Как это выглядит на самом деле: шанс выпадения пятизвездочного предмета — 0.6%, вероятность удваивается, если совершить 10 попыток за раз. Причем, внимание, речь идет о предмете, ведь кроме персонажей выпасть может и оружие. Пятизвездочная добыча точно выпадет один раз за 90 попыток, но, опять же, никто не гарантирует, что это будет персонаж. Кристаллы, позволяющие сделать 40 попыток, к слову, стоят 99 долларов. Разумеется, присутствуют всяческие бонусы за первую покупку кристаллов, благословение, позволяющее получать кристаллы ежедневно в течение месяца, и события, повышающие шанс получения определенных пятизвездочных героев, однако факт остается фактом — шанс заполучить конкретного редкого персонажа мизерный, так что не зря этот процесс в Genshin Impact называется “Молитва”.

Но gacha — далеко не единственная претензия к Genshin Impact, есть игры и более кровожадные в этом плане. К сожалению, как и в случае с большинством игр-сервисов, на старте доступна лишь часть сюжетной линии, и после пары недель неторопливой игры вам останется лишь фармить ресурсы, выполнять ежедневные задания, проходить подземелья и ждать патча со следующими главами и новыми регионами. Разнообразить этот процесс потенциально мог бы кооперативный режим, но работает он здесь откровенно плохо. В открытом мире хост получает безраздельную власть, гости даже взаимодействовать ни с чем толком не могут, а при прохождении подземелий наблюдаются серьезные проблемы с сетевым кодом — задержки и обрывы связи делают этот режим малоиграбельным. Никакого PvP в игре тоже нет.

Более того, кроссплатформенность в плюсы тоже записать не очень получается. Прогресс сохраняется только в рамках ПК и мобильных устройств, версия для PlayStation 4 пока что живет своей жизнью, да и с компьютерной версией не все так просто. Имеются проблемы со входом в том случае, если аккаунт был создан с помощью Facebook, управление с клавиатуры и мыши далеко от идеала, а настраивать его игра не позволяет, автоматически определять подключенный геймпад Genshin Impact не умеет и вдобавок отказывается работать с геймпадом, если к системе подключены некоторые дополнительные устройства (в моем случае это был кейпад), до выхода последнего патча регулярно встречались фризы и падения FPS.

И если насчет нового контента и технических проблем можно особо не переживать, miHoYo на примере Honkai Impact 3rd доказала, что студия может годами поддерживать большие проекты и оперативно работать над устранением ошибок, то лежащая в основе игры механика gacha может серьезно оттолкнуть западную аудиторию. Желающих тратить сотни и даже тысячи долларов ради иллюзорного шанса заполучить редкого героя у нас все-таки сильно меньше, чем в Азии. Впрочем, посмотреть на игру стоит, это очень красивый и не совсем стандартный для мобильных игр проект.