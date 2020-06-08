Гид покупателя: ТОП-5 японских кроссоверов B/C-SUV за $20-35 тыс. (по обзорам ITC.UA)





В прошлом выходили гиды покупателя по компактным недорогим кроссоверам и японским кроссоверам среднего класса. Но остался сегмент между ними – а ведь такие автомобили крайне популярны! Тем более, что за последний год-два здесь появилось немало абсолютно новых «игроков» или обновленных версий уже известных моделей. Итак: сравниваем пять кроссоверов сегмента B/C-SUV от известных японских марок.

Пятерка автомобилей для сравнения

Назову их сразу и в алфавитном порядке – модели Honda HR-V, Mazda CX-30, Mitsubishi Eclipse Cross, Nissan Qashqai, Toyota C-HR. Почему эти модели? Самые горячие новинки начала 2020 года – кроссовер Mazda CX-30 и обновленная версия Toyota C-HR: они явно нацелены «откусить» заметную долю в своем сегменте. С другой стороны – в 2018-2019 гг. на рынок вышли модели Honda HR-V и Mitsubishi Eclipse Cross. Но почему они так и не стали широко популярны? Плохие машины или цена? В роли экзаменатора для всех выступит Nissan Qashqai: модель уже пожилая, но это не мешает отлично продаваться. В чем секрет?

ТОП-5 моделей для сравнения выглядит так (цены «от/до» для авто 2019-2020 г.в.):

Honda HR-V – от 630 тыс. грн. до 883 тыс. грн. ($23-33 тыс.)

Mazda CX-30 – от 729 тыс. грн. до 964 тыс. грн. ($27-36 тыс.)

Mitsubishi Eclipse Cross – от 664 тыс. грн. до 859 тыс. грн. ($25-32 тыс.)

Nissan Qashqai – от 491 тыс. грн. до 773 тыс. грн. ($18-29 тыс.)

Toyota C-HR – от 738 тыс. грн. до 960 тыс. грн. ($27-36 тыс.)

Пятерка автомобилей для сравнения: Honda HR-V, Mazda CX-30, Mitsubishi Eclipse Cross, Nissan Qashqai, Toyota C-HR.

Конечно, данный сегмент намного шире. Но я ни в коем случае не забыл другие автомобили. К примеру, классная пара Peugeot 3008 и Volkswagen T-Roc – современные модели, которые умеют достойно ехать. Но оба лишены полного привода (в версиях для Украины), в то время, как четыре из пяти представленный моделей могу предложить полный привод. Еще пример: кроссовер Peugeot делает ставку на дизельные моторы. А в подборке лишь один из пяти автомобилей может предложить дизель, остальные оснащаются бензиновыми двигателями. Далее: кроссовер T-Roc поставляется только с роботизированной трансмиссией. А в подборке сплошь и рядом вариаторы или классические «автоматы». Понимаете: номинально данные автомобили являются конкурентами, но реально у них могут быть разные портреты покупателя.

Другие «европейцы» – к примеру, Opel Grandland X, Renault Kadjar, SKODA Karoq, SEAT Ateca – также не лишены нюансов: у кого-то только передний привод, другие делают акцент на турбо-моторах и «роботах», третьи просто слишком дорогие. Обязательно отмечу еще и ряд японских моделей. К примеру, Subaru XV: современный и комфортный автомобиль, но с высокой ценой. Полная противоположность – Mitsubishi ASX: относительно доступный и довольно просторный, но он совсем «в годах». Плюс в Украину уже приехал новый Peugeot 2008, а летом-осенью также у нас стартуют продажи нового Nissan Juke (скоро расскажу): обе модели наверняка постараются изменить расклад сил в свою пользу. А ведь еще в соперники можно записать дорогие версии Renault Duster и базовые версии Mitsubishi Outlander, корейцев Hyundai Creta и вездесущий Kia Sportage. Это к тому, что в столь популярном классе можно отыскать не один десяток конкурентов, которые пересекаются между собой по размерам, мощности, цене. Поэтому даже при желании, но свести абсолютно все автомобили в одном сравнении просто невозможно. В итоге была выбрана именно эта пятерка для сравнения – как идеологически близкие соперники: японские бренды (и соответствующий подход к проектированию автомобиля), довольно свежие модели с современным оснащением, близкая мощность моторов и диапазон цен, преимущественно «автоматы» (традиционные или CVT-вариаторы).

Автомобили оцениваются в нескольких ключевых номинациях с назначением балов от «1» до «5». Также буду приводить одну фотографию автомобиля, который является победителем каждого блока, и буду давать краткие пояснения возле каждого пункта. Итак…

Цена автомобиля и его комплектация

Все просто: победитель – Mazda. Потому, что когда в перечне базового оснащения числится проекционный дисплей, полностью светодиодные фары, 6-ст. «автомат», и система мультимедиа с поддержкой интеграции смартфонов, то раздельный «климат» или подогрев руля уже воспринимаешь пунктами обязательно программы. В более высоких комплектациях СХ-30 можно отыскать и кожаный салон с памятью сидений, и круговой обзор, и аудио BOSE. Соперничать может лишь обновленная версия Toyota C-HR, которая хороша наличием комплекса систем безопасности даже в «базе» и современной системой мультимедиа. А в старших версиях найдется мониторинг «слепых зон» зеркал заднего вида, ионизатор воздуха, адаптивные светодиодные фары. Не поверите, но сразу за ними расположился Mitsubishi Eclipse Cross: если средняя версия дает просто «достаточный» уровень оснащения, то максимальная уже радует – круговой обзор, адаптивный «круиз», контроль «слепых зон», проекционный дисплей. Откровенно в догоняющих оказались модели Nissan Qashqai и Honda HR-V. Кроссовер Nissan вроде и предлагает интересное оснащение – но лишь в дорогих комплектациях или в виде дополнительных платных пакетов, а базовые и средние версии имеют перечень оснащения лишь на грани достаточного. В случае с Honda все наоборот: есть неплохое оснащение в рамках фиксированных комплектаций, но больше – «ни-ни».

Итого:

Mazda CX-30 – 5 (даже «база» способна утереть нос большинству конкурентов)

Toyota C-HR – 5 (много систем безопасности уже в «базе», есть двуцветный окрас кузова)

Mitsubishi Eclipse Cross – 3 («достаточная» средняя версия, достойная «максималка»)

Nissan Qashqai – 1 («база» недорогая, но уж лишком проста, надежда – на старшие версии)

Honda HR-V – 1 (оснащение неплохое, но выбор фиксированных комплектаций ограничен)

Два автомобиля с лучшим и самым передовым оснащением – Mazda и Toyota. Минимальный перевес Mazda обусловлен очень хорошей комплектацией даже в «базе».

Простор и отделка салона, проработка багажника

Здесь наметились сразу три лидера по простору салона и размеру багажника – это Nissan Qashqai, Mitsubishi Eclipse Cross, Honda HR-V. Причем у каждого свои преимущества. Так, Nissan Qashqai нормальный простор салона, удобный багажник с полками-органайзерами, а в максимальных версиях еще и может похвастать красивой кожаной отделкой. Кроссовер Honda HR-V дает неожиданно просторный салон, плюс задние сиденья Magic Seats с возможностью поднимания подушки и большой багажник с глубоким подпольем. Наконец, Mitsubishi Eclipse Cross – это хороший простор в салоне, регулировка заднего дивана, даже есть подогрев второго ряда сидений (чуть ли не эксклюзив для данного класса!), но багажник не вытягивает оценку выше средней. Два лидера прошлого зачета – Mazda и Toyota – здесь в догоняющих: минимально-достаточный внутренний простор. Хотя в вопросах качества отделки оба автомобиля претендуют на лидерство. Перевес Mazda обусловлен наличием дефлекторов вентиляции сзади, большим багажником, вниманием к мелочам (кнопки и декор в салоне).

Итого:

Mitsubishi Eclipse Cross – 4 (колесная база 2,67 м; объем багажника 341-448 л)

Honda HR-V – 4 (колесная база 2,61 м; объем багажника 393 л)

Nissan Qashqai – 4 (колесная база 2,65 м; объем багажника 430 л)

Mazda CX-30 – 3 (колесная база 2,655 м; объем багажника 422-430 л)

Toyota C-HR – 2 (колесная база 2,64 м; объем багажника 290-297 л)

Из трех претендентов на победу никому не дам максимальный бал – потому, что не нашлось идеального решения. Но если говорить о просторе и удобстве салона (все-таки речь ведем о семейных моделях), то поставлю фото Mitsubishi Eclipse Cross – как пример самого продуманного автомобиля для пассажиров в данной подборке.

Поведение на дороге: управляемость, динамика, комфорт

Два лидера известны – Mazda и Toyota. Но до чего разные характеры! Кроссовер Mazda CX-30 делает ставку на эмоции и драйв, рычание мотора и жестковатую подвеску. Модель Toyota C-HR отвечает комфортом и невозмутимостью в любой ситуации, при этом новый 2-литровый гибрид уже научился «бодро» ехать: в замере разгона 0-100 км/ч он выигрывает у СХ-30 заметные две секунды. Ездовые повадки Nissan Qashqai и Mitsubishi Eclipse Cross похожи: оба делают ставку на неплохой уровень комфорта и уверенность в езде по разбитом дорогам, однако также оба лишены эмоций в вопросах управляемости или разгона – они «просто едут». Хотя кроссовер Nissan Qashqai имеет «козырь» в виде тяговитого дизеля и толкового вариатора: за это получает +1 балл. На фоне соперников, Honda HR-V явно в отстающих: жестко, тряско, шумно, и при этом – не очень быстро.

Итого:

Toyota C-HR – 4 (мало эмоций, зато много комфорта и отменная динамика)

Mazda CX-30 – 4 (много эмоций, самый «драйверский» автомобиль в подборке)

Nissan Qashqai – 3 (просто автомобиль, но за «едущий» дизель +1 балл)

Mitsubishi Eclipse Cross – 2 (тоже просто автомобиль, без провалов, без похвалы)

Honda HR-V – 1 (Honda, ты ли это?)

Дам двум автомобилям одинаково высокий бал – заслужили: пусть у них абсолютно разные характеры, но они идеально выверены и обходится без провалов. Поставлю фото победителя Toyota – потому, что если говорить языком цифр, а не эмоций, то новый гибрид C—HR оказывается самым динамичным среди приведенных конкурентов.

Возможности на бездорожье, полный привод

Лучший выбор для бездорожья – кроссовер Nissan Qashqai: полный привод с возможностью принудительной блокировки муфты, достаточная мощность моторов (бензин 144 л.с. или дизель 130 л.с.), нормальный клиренс и поджатый передний бампер. Сразу за ним – Mitsubishi Eclipse Cross: «умный» полный привод, хороший клиренс, небольшие свесы. Пусть следующей будет модель Mazda CX-30: полный привод есть, но клиренс меньше, а передний свес больше. Правда, у модели Toyota C-HR клиренс еще меньше, а полный привод доступен лишь для обычных бензиновых версий со 116-сильным 1,2-литровым мотором: хватит ли его в грязи? Кроссовер Honda HR-V – это единственный автомобиль в подборке, который доступен только с передним приводом. Зато у него есть хоть какой-то клиренс, да плюс не пожалели защитных пластиковых накладок по периметру кузова: добавлю +1 балл.

Итого:

Nissan Qashqai – 5 (2WD или 4WD, клиренс 200 мм)

Mitsubishi Eclipse Cross – 4 (2WD или 4WD, клиренс 183 мм)

Mazda CX-30 – 3 (2WD или 4WD, клиренс 175-180 мм)

Toyota C-HR – 2 (2WD или 4WD, клиренс 142-154 мм)

Honda HR-V – 2 (только 2WD, клиренс 185 мм)

Безоговорочным победителем является Nissan Qashqai – что называется «по сумме слагаемых»: версии 4WD, возможность управлять полным приводом, геометрия кузова…

Расход топлива, гарантия и стоимость ТО, ликвидность и перепродажа

Кроссовер Toyota предлагает низкий расход топлива (в гибридных версиях), марка славится надежностью, автомобиль можно продать довольно быстро и выгодно. Какие еще вопросы о победителе зачета? Следом расположился Nissan Qashqai: в его арсенале – и экономичный дизель, и привычный бензиновый «атмосферник», и довольно известный бренд с развитой дилерской сетью. Ситуация с Mazda похожа на Nissan, только минус экономичный дизель: кроссовер CX-30 предлагает безальтернативный 2-литровый бензиновый мотор. Модель Honda HR-V едет явно медленнее, зато и расходует топлива меньше. Плюс бренд по-прежнему «на слуху» и уважаем покупателями, что важно при перепродаже. Кроссовер Eclipse Cross может напугать «традиционалистов» (которые чаще всего и приходят в салоны Mitsubishi) своим малообъемным турбо-мотором. При этом он расходует топливо как большой «атмосферник». Зато бренд известен, а дилерская сеть развита по всей Украине.

Итого:

Toyota C-HR – 5 (это Toyota, да еще и гибрид – что уж тут добавить…)

Nissan Qashqai – 4 (экономичный дизель, бензиновый «атмосферник», известный бренд)

Mazda CX-30 – 3 (как Nissan, только минус дизель)

Honda HR-V – 2 (экономичный мотор и сила бренда Honda)

Mitsubishi Eclipse Cross – 2 (большой расход у маленького мотора, зато широкая сеть дилеров)

Автомобили Toyota частенько становятся победителями данного зачета – не вижу повода менять традиции. Тем более с учетом очень экономичных гибридов. Соперничать в расходе топлива может лишь дизельный Nissan Qashqai.

Итог в баллах и послесловие

Подводим итоги сразу в двух зачетах: «абсолют» – лучший результат по баллам без учета цены, «выгодная покупка» – соотношение между ценой и количеством набранных баллов.

«Абсолют» – лучший результат по сумме баллов:

Mazda CX-30 – 18 баллов

Toyota C-HR – 18 баллов

Nissan Qashqai – 17 баллов

Mitsubishi Eclipse Cross – 15 баллов

Honda HR-V – 10 баллов

«Выгодная покупка» – соотношение цены и набранных баллов:

Nissan Qashqai – 29-45,5 тыс. грн. ($1,1-1,7 тыс.) за 1 балл

Mazda CX-30 – 40,5-53,5 тыс. грн. ($1,5-2 тыс.) за 1 балл

Toyota C-HR – 41-53,3 тыс. грн. ($1,5-2 тыс.) за 1 балл

Mitsubishi Eclipse Cross – 44-57 тыс. грн. ($1,6-2,1 тыс.) за 1 балл

Honda HR-V – 63-88 тыс. грн. ($2,3-3,3 тыс.) за 1 балл

Победители ожидаемы: в абсолюте – Toyota и Mazda, с учетом цены – Nissan. Новички Mazda CX-30 и Toyota C-HR сегодня попросту дают самые передовые технологии и лучший класс езды в своем сегменте: вот и причина победы. Немолодой Nissan Qashqai знает, чем привлечь покупателей-традиционалистов, которые внимательно считают деньги. Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross очень близок к Mazda, Nissan, Toyota: удобный салон, достойное оснащение, полный привод – недостает лишь выбора моторов и более широкого перечня версий, которые могли бы опустить цену. Похоже, Mitsubishi попросту затерялся в густонаселенном классе. В чем, кстати, отчасти виноваты «собратья» ASX и Outlander. Наконец, на последнем месте оказалась модель Honda HR-V: проигрыш и в абсолюте, и с учетом цены. Но у кроссовера Honda HR-V еще есть возможность поправить свое положение – в прайсах уже заявлена версия Sport: мощный турбо-мотор, доработанная подвеска и рулевое управление, оригинальная комплектация. Ну что, дадим Honda HR-V еще один шанс?