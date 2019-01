Hi-Fi и винил: рецепт от Yamaha

У меломанов рано или поздно возникает желание проапгрейдить звучание любимых композиций и услышать их по-новому. В наше время индустрия звуковой техники предлагает для этого решения на любой вкус, потребности и, разумеется, кошелек. Часто путь апгрейда начинается от обычной потребительской аппаратуры, вроде проводных или Bluetooth-колонок, а дальше он ведет через Hi-Fi подходящий по деньгам. Некоторых эта дорожка приводит к винилу. Недавно мне удалось на некоторое время прикоснуться и к тому, и к другому, и своим впечатлением я готов поделиться с вами в этой статье. Возможно мой опыт будет в какой-то степени полезен вам и натолкнет на мысли по этой теме.

Отмечу сразу, что эта статья не является обзором в привычном понимании этого слова или руководством к действию. В ней описано мое впечатление о том, что может дать акустика заметно более высоких ценовых сегментов, по сравнению с тем, к чему многие из нас привыкли.

Немного расскажу о своем отношении к прослушиванию музыки. Как не требовательному меломану мне было достаточно техники, рассчитанной на массовый рынок. Не буду скрывать, для меня, музыка часто становилась фоном и редко — способом получения удовольствия. Думаю, что для многих наших читателей эта история не нова.

Но мое мнение о качественном звуке, как источнике получения наслаждения, начало меняться с момента знакомства с настоящим Hi-Fi, к примеру таким или таким. Немаловажную роль также в этом повлияло мое недавнее участие в сравнительном прослушивании Hi-Fi-аппаратуры, организованное фирменным магазином Yamaha, о чем речь и пойдет далее.

Тестовое оборудование

В прослушивании участвовало два комплекта Hi-Fi: относительно недорогая связка из цифрового усилителя Pro-Ject Amp Box S2 и напольных колонок Fyne Audio F303.

Второй, значительно более дорогой комплект включал в себя проигрыватель винила Pro-Ject The Classic 2M, фонокорректор Unison Research Phono One и ламповый усилитель Phono One, тоже от Unison Research. Вишенкой этого комплекта является рупорная система Klipsch Heresy III, стоимость которой… очень впечатляет неподготовленного человека.

И если первый комплект вполне можно назвать потребительским Hi-Fi, рассчитанным на средний класс, то с комплектующими второго начинается настоящая аудиофилия и “теплый ламповый звук” в прямом смысле этого слова.

Ну и чисто для сравнения у нас был один из весьма неплохих образцов Bluetooth-акустики от Yamaha — PDX-B11. Да, я понимаю, что сравнивать напрямую все эти комплекты некорректно ввиду принципиально разных возможностей и стоимости. Но включив на каждом поочередно несколько джазовых и рок-композиций (что мы и сделали), можно получить неплохое представление о той разнице, которую могут дать разные классы устройств, и о том, что они могут.

Цифра или аналог? Впечатления о звуке

Размер динамиков, разумеется, решает. Их диаметр, набор излучателей, также как и их расположение по отношению друг к другу. Чистота, мощность звучания — это те слова которые подходят для характеристики акустической системы Fyne Audio F303. Вокал, инструменты, все это звучит живо, ярко и с драйвом. Не чета компактной Bluetooth-колонке, которой место, в лучшем случае, на пикнике или для озвучивания небольшой вечеринки. Это не первый мой опыт прослушивания акустики такого класса, поэтому с уверенностью могу ответить на вопрос — стоит ли оно того? Да, однозначно стоит. Такая техника позволяет взглянуть на процесс прослушивания музыки по-новому.

Сразу после Fyne Audio мы включили колонки Klipsch Heresy, подключенные к проигрывателю винила. И тут я понял, почему говорят, что в виниле есть душа. Но не спешите смеяться.

Помимо фирменного потрескивания и прочих шумов, которые являются непременными атрибутами пластинок, уже знакомые композиции зазвучали еще более по-другому. Если до этого мне казалось, что с Fyne Audio композиции звучат впечатляюще, то в сочетании с более крупными рупорными колонками винил создал весьма реалистичный эффект присутствия на небольшом концерте, почти в метре от сцены, где играли музыканты.

Я не преувеличиваю, но в этой музыке “жизни” на мой взгляд было куда больше, чем цифровом варианте. Но, стоит учитывать и тот факт, что на виниле достойно звучат далеко не все жанры и не все композиции, особенно, это касается тяжелого рока. Стоит также учитывать, что в случае с винилом важны все компоненты: происхождение пластинки и ее физическое состояние, проигрыватель, картридж, фонокорректор, усилитель и то, чем все эти приборы подключены друг к другу. И это уже не говоря о стоимости таких компонентов. Но для кого-то, это отдельное хобби, где удовольствие заключается не только в прослушивании, но и общей эстетике процесса, как подбора, так и использования.

Затем, для чистоты эксперимента мы переключили колонки из первого к Pro-Ject The Classic Silver 2M, а Heresy — к Amp Box S2. На колонках Fyne Audio джаз зазвучал более “стерильно” — качественно, без лишних шумов, но и без такого явно ощущения присутствия. Разумеется, разница в размерах между этими колонками играет ощутимую разницу, но не столь большую, как разница в цене между ними. Что касается композиции Dire Straits “Money for Nothing”, которая среди тестовых в жанре Рок, то разницу в ее звучании на акустических системах и вовсе пришлось искать с лупой. Какой из этого можно сделать вывод? Хороший звук не обязательно стоит больших денег, но и “лампа” — это тоже не панацея.

Являются ли компоненты из сегмента Hi-Fi необходимым условием для прослушивания музыки? На мой взгляд нет. Но они являются обязательным условием при желании получать настоящее удовольствие от музыки. Я пойму всех, кто скажет, что для них музыка звучит “и так неплохо”, но, поверьте, хорошие колонки — это хорошие колонки. Ничто не сравнится с тем, когда ты слышишь любимую композицию по-новому. В большей степени это применимо даже к винилу, где поле для экспериментов и вовсе безгранично. Правда, в этом сегменте за хороший звук потребуется заплатить еще больше. Но это тема для отдельного разговора. А заканчивая этот, отмечу, что познакомившись с Hi-Fi, что хочу вернуть давно забытое чувство получения удовольствия от музыки и тут есть к чему стремиться.

Редакция выражает благодарность магазину Yamahashop.com.ua за помощь в подготовке материала.