Kingdom Come: Deliverance – средневековье без прикрас

О чем вы думаете, когда слышите выражение “RPG о средневековье”? Замки, рыцари, турниры, блестящие латы и королевский пир горой? подумайте еще раз.

Kingdom Come: Deliverance ЖанрRPG

Платформы РС, Xbox One, PlayStation 4

Разработчик Warhorse Studios

Издатель Deep Silver

Сайт, Steam

Kingdom Come: Deliverance – это игра, которую многие воспринимают не совсем правильно. Ее называют хардкорной и гиперреалистичной средневековой RPG, хотя на самом деле верна лишь последняя часть этого выражения, а вся здешняя “хардкорность” и “реалистичность” заключается в том, что Kingdom Come не заигрывает с игроком и не относится к нему как к человеку, нуждающемуся в особом уходе.

Здесь нет навязчивых туториалов, никто не водит тебя за ручку от одного чекпоинта к другому, противники не делают поблажек с оглядкой на уровень персонажа, а комфорт во время прогулок по средневековой Богемии обеспечит соблюдение определенных ритуалов вроде периодического посещения купален, поддержания экипировки в рабочем состоянии, регулярного сна и такого же регулярного приема пищи.

Если игру, работающую на рациональности и здравом смысле, можно назвать хардкорной, то да, Kingdom Come: Deliverance именно такая. Хотя, по нашему мнению, ничего необоснованно сложного в Kingdom Come нет, просто некоторые игроки настолько привыкли чувствовать себя всемогущим спасителем, победителем драконов, покорителем дамских сердец и завоевателем земель, что роль простого деревенского паренька, оказавшегося на периферии разборок сильных мира сего, дается им с трудом.

Оно и неудивительно, жизнь у Индржиха (для друзей Идро, Генри в английской локализации), мягко говоря, не то чтобы особо богата приключениями, если не считать таковыми помощь отцу в кузнице, выбивание долгов у местного пропойцы, походы на рынок за углем, посиделки с друзьями в местной корчме и нерегулярные уроки фехтования у заезжего не то солдата, не то кого похуже. Геройствовать, откровенно говоря, негде, и неизвестно, как сложилась бы судьба паренька дальше, если бы не политическая обстановка в стране, а точнее – вторжение войска венгерского короля Сигизмунда Люксембурга, решившего, не без одобрения части чешской знати, свергнуть с чешского же престола своего брата Вацлава. В результате заговора Вацлава похитили, вынудили отречься от прав на трон, а войско Сигизмунда отправилось принуждать к миру несогласных с таким положением дел дворян. Одним из этих дворян, по несчастливой случайности, был и пан Радциг Кобыла из Скалицы, родной деревушки Индржиха. Разумеется, деревня была сожжена, жители, среди которых оказались и родители Индржиха, убиты, а немногие выжившие отправились искать защиты в соседний городок Ратае. Переживший нападение Индро попытался было вернуться домой, чтобы похоронить родных, но, повстречавшись с мародерами, не только едва не расстался с жизнью, но и потерял меч, который отец перед смертью строго-настрого велел передать пану Радцигу.

Половцы Сигизмунда и лихие люди вместо драконов, племянница мельника да мыльщицы из ближайшей купальни вместо принцесс, утерянный по глупости меч вместо святого грааля, не умеющий ни сражаться, ни читать сын деревенского кузнеца вместо рыцаря без страха и упрека – вот и вся героика Kingdom Come: Deliverance. И если вы надеетесь на то, что игра просто водит вас за нос и за ближайшим пригорком вас уже ждет собственный замок, гора золота и верные товарищи, вместе с которыми вы отправитесь громить армию захватчика, то сразу предупредим – зря. Лучше придумайте, где найти десяток-другой грошей, чтобы расплатиться с мельником за услуги лекаря, как раздобыть еды на ужин и за что починить порванную в стычке с разбойниками одежду. Потому что к грязному и голодному оборванцу жители Ратае относятся соответственно.

В эти первые часы Kingdom Come: Deliverance особенно строга по отношению к неподготовленному игроку. Нельзя сказать, что здешняя Богемия живет полностью по законам того времени, но даже толики их достаточно для того, чтобы чувствовать себя не в своей тарелке.

Великий квест по возвращению утраченного клинка начинается с… поиска работы. Можно пойти по темной дорожке и отправиться по просьбе мельника раскапывать могилы возле виселицы в поисках драгоценностей, а можно заняться чем-то более законным, например записаться в городскую стражу. Стражником быть хорошо – собаки палача за тобой по лесам не гоняются, в отличие от первого варианта, обмундирование выдают, да и работа не пыльная, знай себе город обходи, конфликты беженцев с местными решай, таверны в положенное время закрывай да с пьяницами разбирайся. А то, что один из этих самых пьяниц – местный пан, ушедший в загул, это твои проблемы, приказ есть приказ, разбирайся как хочешь. Платят, правда, не ахти, но вариантов-то масса. Вон в таверне в кости на деньги играют, кулачные бои, опять же, ну или в лес пойти на охоту можно. В кости, правда, и проиграться можно, драться Индро пока что не очень и мастак, услуги лекаря потом дороже обойдутся, да и одежду тут бесплатно никто штопать не будет, а охотиться-то у холопа права нет, как объяснил местный егерь, хорошо хоть откупиться удалось. Хотя, если честно, в лес ходить больше не хочется. Он красивый, здешний лес, только кабаны что-то злые, а выданная в Ратае дубина от них не спасает. Да и половцы, опять же, шастают. Вон сейчас втроем напали на солдат из гарнизона, положили их и отправились дальше по своим делам. Я в кустах отсиделся, солдат обобрал, конечно, новому доспеху порадовался, а потом городская стража меня и приняла, за ношение краденного. Откупиться нечем после встречи с егерем, а в тюрьму неохота.

Ладно, загружаемся и все делаем правильно. Так, обходить через весь город долго, сейчас я вот тут со стены спрыгну, вроде бы не высоко… что значит ноги сломал? Ну хорошо, давайте заново. Пан сказал прийти в полдень, время еще есть, пойду трав соберу, продам, будет как раз на что гамбезон починить, а то прохудился совсем. Эх, увлекся, время к вечеру уже, ну ничего, никуда пан не денется, забегу к купцу, к броннику и потом уже квесты делать. Эм, а куда пан делся-то? Как это уже уехал? Таааак.

На охоту взяли, отлично, хоть из лука стрелять научусь, наверное. Да что с ногами опять, откуда кровотечение? А, сапоги забыл надеть, стер ноги пока бежал за паном. Пану хорошо, он на коне, а холопу конь не положен, беги, холоп, следом. Ну ничего, сейчас перебинтую. Одну перебинтовал, на второй бинт кончился, ладно, может, если поем, то здоровья прибавится. Тут в суме как раз колбаса была, которую я в самом начале игры получил. О, замечательно, еще и отравился, пропала колбаса-то за неделю.

Два десятка часов спустя я уже знаю, что перед важным разговором стоит достать из сундука одежду поприличней и посетить купальни, что высокий показатель харизмы может быть сведен на нет шлемом с закрытым забралом и окровавленной разбойничьей накидкой, что местные жители не приветствуют вторжение в их спальню, а похлебка из казана в лагере лесорубов бесплатна и утоляет голод не хуже дорогущего запеченного кролика в таверне, что на встречу нужно приходить в назначенное время, а “выезжаем” значит, что выезжать нужно уже, а не “ой, у меня же меч затупился и наручи сломаны, сейчас я только к кузнецу забегу”. Сохраняться можно либо поспав вдоволь, посетив купальни (за деньги), либо в любом месте, выпив специальный сидр. Неудобно, но не смертельно – сидр, конечно, дорогой, встречается не очень часто, но при большом желании может быть изготовлен своими силами в алхимической лаборатории.

Несколько вынужденных загрузок научили меня тому, что сохраняться все-таки нужно почаще, половцев, грабящих крестьян в поле, пока что лучше обходить стороной, брать в дорогу быстро портящееся жареное мясо – плохая идея, а вот иметь в суме мясо сушеное, настойку календулы, бинты и факел – хорошая. Внезапно оказалось, что взятые уроки фехтования еще не означают, что Индржих станет сражаться лучше, потому что он-то связки ударов, может, и выучил, а я – еще нет. Плохая новость – короткий меч мало что может сделать с противником в латном доспехе. Хорошая новость – моргенштерн сминает его как консервную банку. Плохая – починка помятых моргенштерном лат стоит как соседняя деревня вместе со всеми ее жителями, а значит, свежераздобытый нагрудник отправляется в сундук до лучших времен.

Учиться приходится на горьком опыте, причем большинства неприятных ситуаций можно избежать, если внимательно слушать то, что тебе говорят, и заглядывать в кодекс. Трудно разобраться с двумя противниками сразу? А помнишь, тебе буквально час назад говорили – сперва используй лук, а потом бросай его и берись за меч? Ну да, стрелять сложно, руки дрожат, перекрестия нет, стрелы летят как попало. Но давай будем реалистами, какой из сына кузнеца Робин Гуд? Подходи поближе, чтобы точно не промахнуться. По приказу пана занимаешься расследованием убийства и не можешь прочесть надпись, оставленную над телом убитого? А никто, кроме тебя, не виноват в том, что ты чтению не обучился, тебя еще на прошлой неделе к писарю посылали. Можно, конечно, и сейчас пойти учиться, а завтра вернуться прочитать. Вот только труп уже уберут, а надпись смоют, потому что никто здесь не собирается ждать, пока ты свои дела переделаешь.

Ощущение того, что здешняя Богемия живет своей жизнью, а не крутится вокруг игрока, очень подкупает. Это, конечно, иллюзия, основные события без Индро не произойдут, но нужную атмосферу она создавать помогает, как и нечастые, но занятные случайные события, оживляющие по большому счету довольно статичный мир игры. Если в городах еще кипит какая-никакая жизнь, народ посещает таверны, выходит на рыночные площади, занимается домашними делами и сельским хозяйством, то за пределами поселений, в лесах и полях, мало что происходит. Потому что в лесах и полях в принципе мало что может произойти, не так ли? Лесорубы рубят лес, углежоги жгут уголь, в шахте серебро добывают, на лесной тропинке можно встретить подорожного-другого или половца какого-нибудь. Именно поэтому так хорошо запоминаются странствующий рыцарь, предлагающий померяться силой, или найденное в лесу тело, возле которого тебя застала врасплох монашка, которую пришлось убеждать в том, что ты вовсе не убийца, и не по карманам у покойного шарил, а пытался обнаружить признаки жизни (вот уж не думал, что именно в такой ситуации навык первой помощи пригодится).

Хотя поединки, конечно, запоминаются не меньше. В Kingdom Come: Deliverance уникальная боевая система, интуитивно понятная и в теории очень простая – атакуй в пяти направлениях, руби, коли, пинай и на противника поглядывай, чтобы вовремя блокировать его атаку или увернуться от нее. Но это оно на словах просто, на практике же блокировать нужно в том же направлении, в котором противник атакует, сам противник тоже под удар подставляться не спешит, а выносливость у Индро кончается намного быстрее, чем хотелось бы. Так что приходится выматывать врага, ловить удачный момент для проведения связки ударов, использовать обманные замахи и так далее. Другими словами, фехтование в Kingdom Come действительно выглядит как фехтование, а не банальное закликивание неприятеля или выполнение безумных и совершенно нереалистичных комбо. Да, Kingdom Come требовательна к игроку, но сторицей вознаграждает за старание. Первая честная победа над хорошо экипированным врагом здесь приносит больше удовольствия, чем поверженный босс в большинстве других RPG. Спустя какое-то время ты перестаешь убегать от двух-трех разбойников и смело выходишь им навстречу. Не потому, что раздобыл меч помощнее, латы покрепче или прокачал какие-то характеристики, а просто потому, что стал лучшим бойцом и уверен в своих силах, теперь ты знаешь, как победить. Это прекрасное чувство, ради которого стоит терпеть то сонмище багов, которыми кишит игра.

Встречаются баги как безобидные, вроде застрявшего NPC или невозможности подняться на лестницу, так и очень неприятные, способные заставить вас загрузить последнее сохранение, сделанное непонятно когда, может быть, еще в самом начале дня. Попробуйте, например, воспользоваться алхимическим столом в лесной хижине (а лучше не стоит, если вы не хотите рассматривать окрестности с высоты птичьего полета). Есть и полноценные блокеры, способные помешать завершить побочное или, что еще хуже, основное задание. Собственно, четыре игровых вечера у меня ушло на попытки закончить два квеста – в одном из них отряд солдат, с которым я отправился штурмовать укрепленный разбойничий лагерь, без каких-либо очевидных причин пропадал почти полностью, оставляя Индржиха на растерзание, в другом ИИ стражей отключался после победы над бароном-разбойником и они продолжали топтаться на его трупе, погибая от стрел своих же товарищей, продолжавших усиленно обстреливать бездыханное тело. Убийство барона игра, конечно же, не засчитывала. В первом случае пришлось около получаса отсиживаться за палатками, пока два бессмертных персонажа разберутся со злодеями, ну а барона удалось убедить уйти без кровопролития, причем сработала та строчка в диалоге, которая несколько раз произносилась и до удачной попытки, да и сработать, по-хорошему, не должна была, поскольку навык убеждения у Индро был на треть меньше необходимого.

И это не единичные случаи, багов настолько много, что Kingdom Come: Deliverance порой хочется закрыть и не запускать еще месяц-другой, дав Warhorse Studios время на доведение игры до ума. Но ты все равно переступаешь через раздражение и вновь загружаешь сохранение, поскольку Даниэль Вавра подарил нам ролевую игру, в чье средневековье хочется верить, а история, которую он рассказывает, захватывает и без традиционных для жанра лоска, пафоса, сказочных принцесс и доблестных рыцарей из преданий. Впрочем, разве мы ожидали другого от создателя Mafia: The City of Lost Heaven? В бою в Kingdom Come приходится работать головой не меньше, чем руками, а долгие поездки из одного города в другой не утомляют, потому что ты попросту любуешься здешними красотами. Это яркая, очень атмосферная и неиспорченная затертыми клише RPG, в которую должен сыграть каждый настоящий поклонник этого жанра.