Лазер класса 4: Как выглядит кинозал и проектор IMAX with Laser в «Планете Кино»

«Планета Кино» уже 1 августа запустит в Киеве новый кинотеатр, в котором будет работать первый в этой сети зал с лазерным проектором IMAX. Он будет находиться в торгово-развлекательном центре River Mall на Днепровской набережной 10-14, и пока откроется отдельно от остальных площадок ТРЦ, в котором продолжается ремонт. Мне удалось попасть в него ещё до официального запуска, поэтому решил рассказать, как выглядит новый зал и чем отличается IMAX with Laser от уже ставших привычными для украинских зрителей залов IMAX.

Сразу стоит отметить, что компания IMAX комплексно подходит к реализации своих кинозалов, поэтому кинотеатрам приходится следовать определённым требованиям. Весь зал это отдельный модуль, в котором должен быть установлен не только специальный проектор и экран, но даже сидения.

В новой «Планете кино» они отличаются от тех, которые используются в киевском IMAX в ТРЦ «Блокбастер». Как уверяют представители кинотеатра, новые сидения — это лучшее из того, что сейчас можно поставить в залы IMAX. Как бы там ни было, проходы между ними стали шире, а значит как минимум ногам зрителей будет комфортнее.

Кроме этого, в зале есть несколько мест для зрителей на креслах-каталках, а также установлен пандус, который позволяет заезжать на них в кинозал.

Экран в новом зале расположен немного выше, и в отличие от первого IMAX «Планеты кино» в нём зрители могут сидеть в первых двух рядах. Размер слегка изогнутого полотна экрана составляет 29,04х12,54 метра.

По словам киномеханика кинотеатра, для того, чтобы получить максимум впечатлений от изображения лучше сидеть в шестом ряду в районе 15 места. Но по своему интересен и седьмой ряд, в нём по тому же 15 месту происходит калибровка звука.

В отличие от обычных проекторов, оборудование для IMAX with Laser занимает отдельную комнату, на дверях которой расположена надпись «Лазер класса 4». Это предупреждение должно напоминать входящим, что в проекторе действительно используется лазерная система большой мощности, луч которой может причинить сильное повреждение человеческому глазу, а также коже. Поэтому проектор находится на достаточной высоте, чтобы зрители на последних рядах зала не смогли достать до него руками. При этом мощность лазера не такая большая, чтобы прожечь полотно или нанести вред тем, кто посмотрит в сторону проекционной от экрана.

Отдельное помещение для проектора необходимо ещё и для того, чтобы обеспечивать необходимую для него рабочую температуру, которая не должна превышать 25 градусов Цельсия.

Стойки для 12-канального звука

В обычном кинотеатре IMAX используется два проектора, каждый из которых имеет разрешение 2К и во время работы они между собой синхронизируются, формируя 4К изображение, но всё же это не совсем честные 4К.

В IMAX with Laser изображение с разрешением 4К формируется одним проектором, поэтому картинка получается чётче, особенно это заметно во время поворота головы, изображение не двоится. А благодаря использованию лазера удаётся улучшить отображение цветов за счёт более высокой яркости изображения. Единственный минус во всём этом — это необходимость в новых 3D-очках, от обычного IMAX они не подходят.

Вид на зал из киноаппаратной

Управление проектором осуществляется с помощью специального пульта с сенсорным экраном. В идельных условиях, если нет задержки сеансов, то запуск фильмов может происходить автоматически в заданное время.

Все фильмы попадают в кинотеатр на внешних жёстких дисках, с которых они потом копируются на сам проектор. Внутри последнего находится RAID-масив на 2 ТБ, и одновременно в его памяти может быть 4 фильма, каждый из которых для формата IMAX в среднем «весит» больше 200 ГБ.