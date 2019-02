Mage’s Initiation: экзамен на звание волшебника

Не совсем обычный жанр «адвенчура с элементами ролевой игры» долгое время был известен прежде всего по сериалу Quest for Glory Кори и Лори-Энн Коулов из знаменитой Sierra On-Line эпохи начала 1990-х. Приключения в сказочно-фантазийном мире очень походили на обычные «квесты» той же компании, однако наличие у персонажа повышаемых характеристик и его принадлежность к одному из трёх классов – воина, мага или разбойника – позволяли решать большинство игровых задачек самыми разными способами, да и несложные пошаговые бои вносили приятное разнообразие в обычный процесс сбора и применения предметов и бесед с мирными персонажами. Уже в 2010-е годы появилось сразу несколько «духовных наследников» легендарной серии: в бесплатной Heroine’s Quest: The Herald of Ragnarok можно было сыграть за героиню женского пола, а в Quest for Infamy – за злодея-антигероя, – да и сами авторы Quest for Glory совсем недавно представили очень даже неплохую Hero-U: Rogue to Redemption. Однако самой первой анонсированной игрой такого рода была Mage’s Initiation: Reign of the Elements, чья разработка неожиданно заняла аж целых десять лет.

Mage’s Initiation: Reign of the Elements Жанр Adventure / RPG

Платформы Windows / Mac OS / Linux

Разработчик Himalaya Studios

Издатель Himalaya Studios

Сайт, Steam, GOG

Инди-компания Himalaya Studios на самом деле была основана ещё в 2001 году под незамысловатым именем Tierra Entertainment – для создания бесплатных ремейков квестовой классики: поклонники жанра наверняка помнят бережно и заботливо перерисованные в VGA-палитре и в полном point-and-click первые три серии King’s Quest и Quest for Glory II, в оригинале выходившие лишь в EGA и с текстовым парсером. Ещё жившая в те годы Sierra Entertainment против такого вольного обращения с её авторскими правами особо не возражала, но вот переименовать студию потребовала, так что международной группе разработчиков-любителей пришлось продолжать свою деятельность под вывеской AGD Interactive (от Anonymous Game Developers, коих в основном коллективе постоянно насчитывалось всего двое). Ну а для коммерческих проектов была вскоре основана Himalaya Studios, дебютировавшая в 2006 году классической адвенчурой Al Emmo and the Lost Dutchman’s Mine на «народном» движке AGS.

В 2011 году последовал анонс намного более любопытной Mage’s Initiation: Reign of the Elements, вскоре собравшей на Kickstarter сумму, почти в два раза превышающую запрошенные 65 тыс. долларов. Однако, как водится в таких случаях, разработка несколько затянулась, и вместо намеченного сначала 2012-го? а затем и февраля 2013-го игра появилась на свет лишь в самом конце января 2019 г. Сразу скажем, что ждать определённо стоило, – но вот неминуемое сравнение со столь же внушительно запоздавшей, но всё же успевшей появиться полугодом ранее Hero-U: Rogue to Redemption не всегда оказывается однозначно в пользу творения Himalaya Studios.

От параллелей с новой игрой Лори и Кори Коулов никуда не деться. И здесь, и там мы играем за юного ученика некой «геройской» школы, причём выбора класса нам не предоставляют: Шон О’Коннер в любом случае был подающим надежды разбойником, а главный герой Mage’s Initiation, как нетрудно догадаться, является волшебником, только-только закончившим базовый курс обучения своему мастерству. Зовут его Д’Арк – почему-то без имени собственного; в самом нежном возрасте, как и другие «счастливчики», у которых были выявлены врождённые склонности к чародейству, он был навсегда отобран у родителей – которых совсем не помнит – и препровождён в одну из Башен Магов, часто встречающихся в этом сказочном мире. Здесь он провёл последующие десять лет практически взаперти, – и вот теперь шестнадцатилетнему Д’Арку предстоит сдать нечто вроде выпускного экзамена, пройдя процедуру инициации. Для этого в течение всего лишь одного-единственного дня необходимо выполнить непременные три задания™: раздобыть и представить совету высших магов такие редкие предметы, как локон волос злой волшебницы, лет так пятьсот назад заключённой в магическую тюрьму где-то посереди озера; целое яйцо грифона, которые гнездятся высоко в далёких горах; ну и рог одного из легендарных трирогов, неизвестно ещё сохранившихся или нет в окрестных лесах.

Выполнение этих заданий сопряжено со многими опасностями, тем более для незнакомого с жизнью внешнего мира юноши: обитающие в соседнем городке люди магов вообще недолюбливают (и чувство это явно взаимно, ибо и сами волшебники относятся к тем, кого они называют «бездарями», с неповторимой смесью жалости и презрения), ну а антропоморфные крылатые существа и противные маленькие гоблины, населяющие соответственно горы и леса, и подавно настроены по отношению к нам скорее враждебно. Не всё так гладко и в самом сообществе магов: коррупция и жажда власти сеют среди волшебников ничуть не меньший раздор, нежели в остальном мире, – скорее даже ещё более разрушительный. Зато к нашим услугам оказывается как обширная библиотека, так и разнообразные заклинания: в самом начале игры Д’Арку предстоит определить одну из четырёх стихий, в магии которой он желает специализироваться, – огня, воды, земли или воздуха, – что делается путём ответов на вопросы, подобные тем, которые случались при генерации персонажей в RPG серии The Elder Scrolls (разумеется, такой «класс» можно при желании выбрать и полностью вручную).

Подобно другим современным AGS-играм, Mage’s Initiation смотрится в меру пиксельно и вполне классически: картинка в перспективе от третьего лица двухмерная и симпатичная, а портреты персонажей, которые в количестве более трёх десятков появляются при многочисленных беседах и репликах-монологах Д’Арка, и вовсе отличаются высоким разрешением и детализированностью. Локаций у нас не так уж и много, но все они разнообразны: несколько живописных помещений Башни Магов, стереотипный средневековый городок, поселение антропоморфных пернатых созданий, живущих в домиках на деревьях, а также целые лабиринты из пустыни и тёмного леса – на этот раз уже заведомо похожие друг на друга. В отличие от Hero-U, здесь имеется не только музыка, но и полная озвучка, хотя особо качественной игру актёров назвать сложно, – вполне возможно, что разработчикам из Himalaya Studios, подобно многоопытным Коулам, следовало бы сэкономить на этой статье бюджета, вместо голосов представив нам более многочисленные и подробные тексты.

Зато на управление авторы не поскупились: манипулировать Д’Арком в его приключениях можно аж тремя разновидностями point-and-click на выбор (сделать его придётся в самом начале, однако в меню настроек это решение можно в любой момент изменить). В наиболее простом, «компактном» случае при нажатии правой кнопки мыши появляется миниатюрная панель с шестью иконками действий: взять, осмотреть, говорить, а также открыть панели инвентаря, настроек или магии. В любом случае левая кнопка мыши отвечает за перемещение героя по экрану (двойной клик означает бег, а вот мгновенного перехода на соседнюю локацию здесь нет), а наведение курсора на одну из многочисленных точек интереса сопровождается появлением её текстового обозначения: таковое позволяется размещать как вверху, так и внизу экрана, а то и вовсе отключить. Вариант Verb Coin напоминает о поздних адвенчурах от LucasArts: здешняя панель более объёмная, стильная и содержательная, а выводится при нажатии и секундном удержании левой кнопки (хотя если выставить в настройках птичку Requires a Click to Close, она будет вести себя точь-в-точь подобно предыдущей, «компактной»). Однако наиболее удобной и вместительной оказывается привычная по играм Sierra верхняя панель значков, представляющая собой третью разновидность здешнего интерфейса и «выезжающая» при подведении к ней курсора: иконок здесь аж девять, от фигурки, символизирующей передвижение, до экрана статистики и настроек. Большая часть таких символов сменяет друг друга при нажатии правой кнопки мыши, а активный на данный момент предмет из инвентаря можно поворотом колёсика заменить на любой другой: в общем, всё вполне удобно и понятно.

Инвентарь, настройки и ещё несколько вкладок вызываются нажатием либо соответствующей иконки, либо колёсика мыши. Но если управление содержимым вещмешка Д’Арка выполнено традиционно для игр от Sierra и никаких вопросов не вызывает, – нужный предмет можно осмотреть, использовать прямо здесь же (например, выпить зелье) или взять для применения на основном экране, – то с характеристиками нашего протагониста дело обстоит не так просто. Да, у героя имеются привычные для ролевых игр показатели, вроде уровня, опыта, очков здоровья и маны, а также силы, магии, интеллекта и телосложения, – однако, как это ни странно, на собственно прохождение игры они практически никакого влияния не оказывают. Иначе говоря, вся «прокачка» играет скорее косметическую роль – в разительном контрасте что с Quest for Glory, что с Hero-U: по мере роста уровня (опыт получается за продвижение по сюжету и за необязательные стычки с чудовищами) мы получаем по четыре очка, которые можно вложить в развитие упомянутых основных характеристик, но никаких ощутимых результатов этот выбор иметь не будет.

Примерно столь же малополезной оказывается вкладка «снаряжения» – в кавычках, ибо у юного волшебника таковое сводится к возможности разместить на правой и левой руке по драгоценному камню, увеличивающему (или же уменьшающему) ролевые характеристики Д’Арка, включая как силу с интеллектом, так и показатель брони или очки здоровья и маны. Как правило, эти полезные предметы выпадают из поверженных врагов, а для экипировки таки временами требуют тех или иных показателей интеллекта или телосложения, – однако успешно завершить игру можно и вовсе без использования подобных бонусов: на радость любителям мирных адвенчур, большинство боёв, за исключением пары-тройки сюжетных схваток, являются необязательными, – да и для тех на экране настроек имеется полезный ползунок регулировки сложности. К счастью, дело внедрения в игру «элементов RPG» спасает вкладка заклинаний, без которых здесь было бы совсем скучно. Доступные чародейства чётко разделены на «боевые» и «общие»; и те, и другие по большей части соответствуют выбранной нами в начале пути стихии – и пополняются ровно три раза за всю игру: при получении основных заданий для инициации – и после успешного выполнения первого и второго из них. Магия «общего назначения» оказывается намного более интересной и используется для решения квестовых задачек: например, маг воды может заморозить какой-либо предмет – или же пустить прямо из рук целый ручей, воздействуя тем самым на многие объекты окружающего мира. А после первой выполненной сюжетной задачи все волшебники обзаводятся заклинанием телепортации, несколько скрашивающим блуждание по окрестным локациям: перемещаться, правда, можно лишь в особые места, где расположены специальные магические колонны, – но и на том спасибо.

Боевая половина магии, разумеется, находит своё применение во время сражений. Как уже было замечено, таковые здесь по большей части опциональны: столкнуться с недружелюбными представителями местной фауны можно во время странствий по лесу или по пустыне. Вопреки традициям Quest for Glory, схватки реализованы в реальном времени, причём как Д’Арк, так и монстры могут свободно перемещаться на соседние экраны, убегая или маневрируя: надо сказать, решение это несколько странное и временами способно дезориентировать. Во время боя персонаж передвигается как посредством левой кнопки мыши, так и при помощи клавиш W, A, S и D; вверху в таких случаях отображается особая панель подходящих заклинаний: при наведении на неё курсора игра становится на паузу; помимо выбора магического оружия, там же можно воспользоваться зельем, восстанавливающим здоровье или ману, – активируется же активное на данный момент заклинание нажатием правой кнопки мыши. В случае поражения разрешается загрузить автоматическое сохранение, сделанное перед самой битвой или иным судьбоносным действием, а при победе не забудьте подобрать валяющиеся возле тела поверженного противника полезные предметы. В сущности, таковые являются едва ли не единственной причиной не чураться случайных схваток: ингредиенты можно продать торговцам в городке, а драгоценными камнями – пополнить своё снаряжение.

В общем и целом, Mage’s Initiation всё же представляет собой классическую адвенчуру – со сбором и использованием предметов, включая их комбинирование, и с беседами с мирными встречными персонажами. Во время диалогов мы выбираем темы для разговоров из предложенного игрой списка, – во многих из них затем открываются «подтемы», позволяющие обсудить данный предмет более подробно. Помимо трёх основных заданий, имеются и несколько побочных, включая «классовые» для волшебников различных амплуа; правда, список необязательных квестов нигде не отображается, – а потому стоит стараться запомнить информацию, черпаемую из темы «Errands» при разговорах с торговцами, коллегами-магами и другими встречными: как правило, многих из них интересуют те или иные предметы, которые Д’Арк может попутно обнаружить во время своих странствий по окрестностям. Помимо продажи трофеев, разжиться золотыми монетами – для приобретения у тех же торговцев зелий и других полезных предметов – можно и при помощи несложной игры в карты в местной таверне.

Нужная для дела информация часто содержится в книгах и записках, в том числе в библиотеке в нашей домашней Башне Магов. Передвижение по помещениям этой последней, кстати сказать, также требует решения кое-каких загадок: для каждого из нескольких залов требуется сначала подобрать код из символов, обозначающих стихии, дабы затем можно было посещать его в любой момент, уже не нажимая на кнопки замка, а выбирая место назначения из заполненного списка. Изредка головоломки будут встречаться и в дальнейшем, но весьма несложные – особенно сравнительно с задачками Hero-U: например, приготовление зелья рассеивания иллюзий или кулинарная композиция излюбленного блюда гоблинов потребуют лишь точного следования соответствующему рецепту. Если не считать обязательных сюжетных боёв с «боссами», то некоторое затруднение способна вызвать разве что загадка на изъятие сокровища из дворца зачарованной колдуньи, действительно хитроумная и головоломная.

Первое прохождение приключений жаждущего стать настоящим дипломированным волшебником Д’Арка займёт около 8–10 часов – в зависимости от вашей склонности к побочным заданиям и опциональным сражениям. Зато в активе у Mage’s Initiation оказывается немалый интерес повторного знакомства с игрой, теперь уже в качестве представителя другой магической стихии, со своими собственными заклинаниями и необязательными квестами. Кроме того, подобно классике Sierra, прогресс в решении головоломок наглядно отображается в виде счётчика очков в правом верхнем углу экрана (постоянно отображаемого в режиме Drop-Down Icon Bar и появляющегося при наведении курсора при прочих разновидностях интерфейса). Достичь максимального показателя в 500 баллов с первого раза у вас вряд ли получится, – равно как и встретиться со всеми видами противников или прочесть все здешние книги. А потому творение Himalaya Studios при некоторых своих недостатках оказывается достойным кандидатом для знакомства, особенно поклонникам Quest for Glory и ей подобных. Тем более что концовка игры явно намекает на продолжение, а характеристики победоносного героя экспортируются в отдельный файл для использования в дальнейших его приключениях, – остаётся только надеяться, что появятся таковые всё же несколько раньше, чем спустя ещё десяток лет.