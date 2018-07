Hero-U: университетский курс для благородных разбойников

Легендарная компания Sierra Кена и Роберты Вильямс служила в 1980-е и 1990-е годы настоящей кузницей кадров для индустрии игростроения, преимущественно в жанре приключенческих игр. Однако сериал Quest for Glory супругов Кори и Лори-Энн Коулов несколько выделялся в семейном ряду «квестов»: авторы, большие поклонники настольных RPG Dungeons & Dragons, добавили к адвенчуре элементы ролевой игры – а потому и немалую дозу редкой для жанра нелинейности и интереса повторного прохождения. Игры этой серии не теряют популярности до сегодняшнего дня, выступая источником вдохновения и для любительских проектов, среди которых стоит вспомнить бесплатную (и на удивление качественную) Heroine’s Quest: The Herald of Ragnarok или коммерческий Quest for Infamy. Неудивительно, что и сами Коулы решили «тряхнуть стариной» и, воспользовавшись случившимся несколько лет назад всплеском популярности Kickstarter-кампаний от именитых разработчиков прошлых лет, взялись за новую крупную работу. Hero-U не является ни продолжением, ни ремейком, ни даже сторонним ответвлением серии Quest for Glory (на которую у Коулов всё равно нет авторских прав), однако в ней столь же умело соединены элементы двух различных жанров, образовавшие в итоге очень даже оригинальное и любопытное сочетание.

Hero-U: Rogue to Redemption Жанр Adventure / RPG

Платформы Windows / Mac OS / Linux

Разработчик Transolar Games

Издатель Transolar Games

Сайт, Steam, GOG

Путь Hero-U: Rogue to Redemption к публике оказался долгим и тернистым. Первая кампания краудфандинга завершилась успешно в ноябре 2012 г., принеся авторам более $400 тыс., однако в обещанном октябре следующего, 2013 года игра на свет так и не появилась: первоначальный, крайне скромный проект изменился до неузнаваемости, вырос в масштабах, потребовал всё больших капиталовложений, и уже летом 2015-го Коулы заполучили на всё том же Kickstarter дополнительные 116 тыс., а заодно были вынуждены даже и заложить собственный дом. Дата выхода постоянно сдвигалась, а авторы поясняли, что большая часть команды трудится над игрой лишь по нескольку часов в неделю, будучи занята на основной работе, – и заодно ностальгически вспоминали о бюджетах эпохи Sierra (по подсчётам Кори Коула, производство Quest for Glory V заняло три года и обошлось в 4,5 млн.). К счастью, усилия опытного коллектива Transolar Games – где, помимо двух основных дизайнеров, трудилось немало других ветеранов Sierra, включая автора текстов Джона Мандела (участвовавшего, кроме прочего, в создании Space Quest VI и Freddy Pharkas: Frontier Pharmacist), – их усилия не пропали даром, и в июле 2018 года долгострой наконец-то появился на свет.

Сразу следует отметить, что игра в силу отмеченных особенностей её разработки получилась не совсем обычной по современным меркам. Можно сказать, что с точки зрения сценария и дизайна перед нами практически ААА-проект от профессионалов высочайшего класса, тогда как в отношении столь важных для некоторых пользователей составляющих, как графика или звук, Hero-U определённо принадлежит к категории «инди», причём весьма бюджетного. Смотреть в сторону пиксельного ретро-движка AGS, служившего основой нескольких клонов и ремейков Quest for Glory, авторы не пожелали, изначально ориентировавшись на Unity 3D и HD-разрешение, но адаптировать под него двухмерные картинки не получилось, и визуальная часть оказалась выполненной в виде трёхмерных моделей на прокручивающихся 2D-фонах. Перспектива обзора соответствует «крупной» изометрии; в художественном отношении картинка яркая и красочная: интерьеры изобилуют гобеленами, статуями и живописными полотнами (по большей части, с изображением жертвователей с Kickstarter и их домашних питомцев), а портреты персонажей, которые появляются на первом плане во время диалогов, выглядят симпатично и детализировано. Однако общая нехватка средств всё же бросается в глаза: анимация главного героя бедновата, а у большинства встречных лиц и вовсе отсутствует, многие предметы обстановки повторяются из комнаты в комнату, внешний вид протагониста ничуть не варьируется по мере смены экипировки и т.д. Впрочем, куда более скромные внешние данные многих недавних вещей, вроде To the Moon, отнюдь не помешали им снискать заслуженную популярность, – и у Hero-U также вполне хватает и своих сильных сторон.

Главный герой у нас один, причём с определённым именем и личностью: юный начинающий вор по имени Шон О’Коннер. Во время первого же испытания на право вступления в местную гильдию мастеров тайного завладения чужим имуществом его неожиданно ловит на горячем таинственный незнакомец – и предлагает отправиться на выбор либо в тюрьму, либо в… недавно открывшийся Геройский Университет. Понятно, что предпочтение будет отдано этому достойному заведению, в стенах которого нашему протагонисту предстоит пройти полный курс обучения делу благородного разбойника: устоявшийся в ролевой среде термин «rogue» означает в понимании местной профессуры прямую противоположность простому вору, ибо предполагает следование определённому «моральному кодексу» и подразумевает больший акцент на разум, нежели на ловкость рук. (Кстати сказать, изначальная идея посвятить игру несколько более популярной профессии волшебника была оставлена авторами во избежание ненужных ассоциаций с Гарри Поттером, – однако класс магии также можно будет посещать в качестве факультатива.) При этом всё действие разворачивается в процветающем портовом городе Калигари, расположенном в той же немного похожей на Землю, но фэнтезийной вселенной под названием «Глориана», что и собственно Quest for Glory, – однако, если не считать пролога и эпилога, за пределы университета нас так и не выпустят. К счастью, и в интерьерах этого учебного заведения вполне есть чем заняться: наша Alma Mater удобно расположилась в помещении старинного замка, а значит, посещать и исследовать можно будет не только аудитории, библиотеку и спальные комнаты, но и многочисленные потайные проходы и подземелья с катакомбами.

Интерфейс, как и анимация, также выглядит немного несовременно. Нажатие правой кнопки мыши на любом из многочисленных активных объектов («подсветить» которые тут никак нельзя) означает краткий осмотр, но всё самое интересное скрывается в обширном меню, которое появляется при левом клике и предлагает на выбор несколько доступных действий, активируемых как мышкой, так и соответствующей цифрой на клавиатуре. К примеру, любую дверь можно не только осмотреть или открыть, но и прослушать на предмет возможного разговора находящихся за ней персонажей или прочих интересных вещей, а то и изучить на предмет ловушек или вскрытия замка. А практически ко всем произведениям искусства и просто предметам декора прилагается вариант «украсть» или какой-либо другой хитрый его синоним – чисто декоративный, ибо воровать у ВУЗа в любом случае запрещается правилами, так что при его выборе мы увидим лишь более-менее забавный комментарий Шона (именно увидим, не услышим: озвучки в игре нет, что особо и не удивительно ввиду внушительного объёма текста и уже упоминавшегося скромного бюджета).

В левом нижнем углу экрана расположен переключатель трёх режимов передвижения героя: от простой ходьбы пользы мало, поскольку и при беге О’Коннер перемещается не очень-то быстро, а вот возможность красться, изучаемая вскоре после начала игры сообразно расписанию учебных занятий, ожидаемо полезна для нашего нелёгкого и опасного ремесла. Выше находится столбик основной панели интерфейса: верхний значок вызывает стандартное меню сохранения и загрузки, а прочие отвечают за отдельное окно с несколькими вкладками. Прежде всего, это экран с характеристиками нашего персонажа: здесь можно полюбоваться прогрессом в развитии полутора десятка навыков и характеристик Шона, текущим статусом протагониста (устал, ранен, голоден и др.), показателем выносливости (то есть уровня здоровья) и сопротивления вредоносным стихиям, а также наличием баллов дисциплинарных взысканий от суровой администрации ВУЗа (начисляемых за хождение не в школьной форме, нарушение комендантского часа и др., – стоит набрать сто таких очков, как последует исключение из университета, т.е. Game Over).

Следующая вкладка посвящена репутации – характеристике отношения к нам со стороны прочих персонажей (варьирующихся от «враг» до «лучший друг»); всего их в игре шестнадцать – в основном, это соученики и преподаватели, причём некоторых из них можно и вовсе не встретить при прохождении рядом способов. Инвентарь традиционен для адвенчуры или ролевой игры – с той особенностью, что применение большинства предметов на основном экране происходит автоматически – точнее, путём выбора соответствующего действия в меню левого клика, которое появляется там в случае наличия у нас нужной вещи; в самом же интерфейсе подобранные сокровища можно лишь осмотреть, а непосредственно используются разве что бинты, зелья и тому подобное. Экран снаряжения ожидаемо позволяет экипироваться тем или иным предметом одежды или оружием путём переноса его из ячейки инвентаря на «куклу» Шона: к числу мелких недостатков Hero-U можно причислить, вкупе с упоминавшимся уже несоответствием модели персонажа его текущему наряду, отсутствие указаний на точные характеристики различных кинжалов (естественно, никаких мечей, луков или посохов). Наконец, «Дневник» скрывает в себе не только подробные записи о происходящем (кстати говоря, выполненные крайне мелким и неразборчивым почерком), но также и список дел, текущих и уже завершённых, полученные достижения, – а позднее ещё и карту сокровищ, да.

Отдельный интерфейс обозначает собой режим боя, во время которого на экране появляется особая панель с кнопками, отвечающими за атаку, бросок метательного оружия или его суррогата, использование предмета из инвентаря, пропуск хода (в случае, если мы подкрались незаметно и враг ещё не успел нас обнаружить, это действие будет означать выход из сражения), а также банальный побег. Битвы здесь, к радости любителей неторопливых и вдумчивых адвенчур, пошаговые и не такие уж многочисленные (судя по одному из достижений, игру вообще можно пройти, ни разу никого не убив, – хотя вряд ли в таком случае стоит рассчитывать на оптимальную концовку). Зато качество сражений вполне на высоте: характеристики нашего юного героя далеко не выдающиеся и уступают таковым у большинства монстров (ибо разбойник – это вам не воин, и сражения для него – дело побочное), а потому для победы требуется тщательно продумывать каждый ход и умело использовать богатый подручный материал вроде ловушек, пилюль, магических рун и др. Впрочем, при «гибели» в бою с рядовыми противниками ничего страшного не происходит: нас находят товарищи и отправляют в спальную комнату (хотя и в этом случае горе-герою вряд ли удастся завершить игру наиболее благоприятным способом). Зато побег из боя вполне работает и как своего рода заменитель отсутствующего в принципе быстрого перемещения, ибо автоматически выводит Шона из текущего подземелья в безопасное место. А вот поражение от совсем уже редких здесь «боссов» – гарантированный Game Over, от которого спасает лишь загрузка сохранения (на случай, если вы забудете его сделать, при входе в любое подземелье таковое создаётся автоматически). Отдельно стоит также упомянуть особые экраны для нескольких уникальных головоломок, а также для одной, встречающейся намного чаще: взлом ловушек, которыми оснащаются особо лакомые двери, сейфы и сундуки, представляет собой своеобразную игру в отгадывание слова-пароля по буквам наподобие «Виселицы».

Наиболее же приметным и важным элементом панели интерфейса являются часы и календарь: да, время здесь течёт беспрестанно, и на всё обучение отводится ровно 50 дней со строгим распорядком в пределах каждого из них. В большинстве случаев с утра и до 14.00 мы посещаем занятия по специальности, которые проводит строгий и неизменно серьёзный Мастер Герхард фон Урвальд. После этого до 18.00 следует свободное время: можно заниматься исследованиями замка, повышением физических, умственных и профессиональных характеристик в спортзале или библиотеке, покупками в университетской лавке и другими полезными и не очень делами. Дважды во время учебного года нам представится возможность записаться на дополнительный факультативный курс, позволяющий получить некоторые базовые, но совсем не лишние даже для разбойника познания в области магии, науки или первой медицинской помощи, – такой урок начинается в три часа пополудни и длится почти до пяти вечера, когда звучит первый звонок, призывающий студентов на ужин. Впрочем, если вы ещё не изучили хитрое расположение университетских помещений (на многочисленные узкие и крутые лестницы Шон будет жаловаться постоянно, по ходу набирая в уровнях в «скалолазании») или увлеклись учёбой и просто не успели добежать до столовой, в 18.00 протагонист всё равно переместится туда автоматически. После ужина у нас снова свободное время – с семи и до десяти, когда наступает комендантский час и сердитый администратор разгоняет всех по спальням (что, впрочем, не мешает по желанию ещё пару-тройку часов тихонько и незаметно бродить по коридорам и подземельям).

Времени, надо сказать, в Hero-U катастрофически не хватает: на большинство действий, вроде чтения книги или упражнения в метании ножей, уходит ровно час, и поэтому постоянно приходится делать нелёгкий выбор из множества доступных вариантов времяпрепровождения. Пойти на кухню и наняться помыть посуду, заработав несколько драгоценных (особенно в начале обучения) лир, или потренироваться во вскрытии замков, чтобы можно было осилить обнаруженный накануне в подземелье аппетитный и невероятно сложный сундук? Посидеть у себя в комнате, перечитывая сегодняшний конспект и повышая умственные навыки, или повеселиться с сокурсниками за беседой и игрой в бильярд или в «Пубу» (местный упрощённый вариант карточного покера, в зависимости от показателя «удачи» и игрового навыка чреватый как крупным выигрышем, так и потерей кровного заработка)? Отправиться на полночи исследовать опасные катакомбы, предварительно затоварившись на последние гроши запасом лечебных зелий, или же в кои-то веки лечь спать вовремя, чтобы утром на лекции Мастер фон Урвальд не делал нам опять едких замечаний за сонный и нездоровый вид?..

Разумеется, одной учебной рутиной и одинаковыми каждодневными занятиями дело нисколько не ограничивается. Сами же учителя будет периодически давать особые задания, привносящие немалое разнообразие в распорядок дня, или проводить экзамены, во время которых придётся отвечать на весьма сложные вопросы тестов (причём провал может означать отчисление и Game Over). А ещё ведь случаются здесь и уникальные события, и праздники, вроде Дней Мёртвых, и выходные или каникулы: сутки, а то и целых три дня без уроков, когда все ученики разъезжаются по домам или уходят в город, а замок остаётся в нашем полном распоряжении вкупе с немалым количеством дефицитных свободных часов. При этом большинство опциональных квестов и событий в свою очередь происходят или длятся лишь ограниченное время, поэтому откладывать дела до ближайших выходных тоже не всегда получится. Что же касается содержания всего происходящего и тех сюрпризов, которые подстерегают Шона О’Коннера во время будничной учёбы в пусть и Геройском, но университете, – об этом лучше подробно не упоминать во избежание спойлеров. Само собой, что всё самое интересное подстерегает нас скорее в местах дальних и полных опасностей: в одном из них мы сможем обнаружить винный погреб и разжиться ценными подарками для кандидатов в лучшие друзья, в другом при некоторой сообразительности открыть проход к склепам с захоронениями древних героев. Ещё чуть далее скрывается разветвлённая сеть морских пещер с пиратскими сокровищами (и, разумеется, прилагающимися к ним различными ходячими неприятностями)…

Авторы уверяют, что, в зависимости от личных жанровых предпочтений каждого пользователя, Hero-U можно проходить и как адвенчуру, и как собственно ролевую игру, и как детектив, и даже как «визуальную новеллу» чуть ли не с симулятором свиданий. В принципе, элементы всего перечисленного здесь и правда присутствуют, – как и своеобразный симулятор студенческой жизни в мире фэнтези, а также и лошадиная доза нелинейности, несмотря на строгий и регламентированный распорядок дня. Первое прохождение, в зависимости от вашего стиля игры и склонности внимательно (или не очень) читать все текстовые сообщения может занять от двадцати до сорока и более часов: показатель куда более характерный для настоящих масштабных RPG, а не для бюджетных приключений инди-класса. Тем более что для получения единственно «хорошей» концовки из трёх имеющихся вам наверняка потребуется пройти курс обучения заново – теперь уже более сознательно и осторожно распоряжаясь драгоценным временем Шона О’Коннера.

С другой стороны, критиковать работу Transolar Games не так уж и сложно – за ту же слабоватую анимацию или за упоминавшиеся мелочи вроде дурного почерка героя в «Дневнике» или отсутствия подробной информации о характеристиках предметов экипировки и текущих полезных или не очень эффектов зелий и заклинаний. Вот только придираться совсем не хочется – с учётом оригинальности подхода и действительно заслуживающего внимания качества сценарной и собственно игровой составляющих. Несколько более основательным недостатком является отсутствие вменяемого вступления и сравнительно малопривлекательный пролог: игра начинается с того, что мы оказываемся в пустой комнате в поисках непонятно чего – и вынуждены догадываться о смысле действий Шона самостоятельно. Впрочем, тут можно лишь посоветовать внимательно прочесть прилагаемые два официальных руководства – и постараться немного потерпеть: совсем скоро игра станет по-настоящему захватывающей и увлекательной.

Поддержать авторов стоило бы ещё и потому, что, по замыслу Коулов, Hero-U: Rogue to Redemption представляет собой первый выпуск из целой запланированной серии: если первая участь окажется успешной, за ней вполне могут последовать истории приключений обучающихся в том же заведении волшебницы, воина, паладина и барда. Ну а к тому времени должен подоспеть и ещё один долгострой на ту же самую тему – Mage’s Initiation: Reign of the Elements от разработчиков, лет десять назад выпустивших отличный ремейк Quest for Glory II: Trial By Fire. И такое возрождение в наши дни подзабытого гибридного жанра Adventure/RPG не может не радовать.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Оригинальный игровой процесс; море возможностей и альтернативных действий; внушительная продолжительность и интерес от повторного прохождения Минусы: Скромная анимация; не самое располагающее к себе начало Вывод: По-своему уникальный гибрид адвенчуры и RPG от прославленных мастеров жанра

Steelseries рекомендует: