Над подростковыми антиутопиями определенно довлеет какое-то древнее проклятие. Даже если первый фильм серии кажется вам не банальным и свежим, к третьей части все обязательно скатится в неудобоваримое нечто, смотреть которое просто физически больно. К сожалению, Maze Runner: The Death Cure не избежал подобной печальной участи.

Maze Runner: The Death Cure / «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» Жанр фантастика

Режиссер Уэс Болл

В ролях Дилан О’Брайен (Томас), Кая Скоделарио (Тереза), Томас Сангстер (Ньют), Декстер Дарден (Фрайпен), Натали Эммануэль (Харриет), Джанкарло Эспозито (Хорхе) и др.

Студии Gotham Group, 20th Century Fox

Год выпуска 2018

Сайты IMDb

Серия The Hunger Games благополучно завершилась. The Divergent тоже отмучалась – четвертый фильм, на фоне катастрофических сборов третьей серии, просто отменили, решив перенести финальную часть киноэпопеи на телеэкраны, правда, информации о сериале пока очень мало. Пришла пора завершить и серию Maze Runner, тем более что за прошедшие с выхода первой части четыре года актеры успели неприлично вырасти и стали совсем уж не похожи на подростков.

Итак, после почти классической притчи о подростках и чудовище в лабиринте в The Maze Runner, после до зевоты стандартного road movie в Maze Runner: The Scorch Trials в третьей части нам предлагают… А вот что, собственно, представляет собой третья часть, вы, скорей всего, не поймете до самых финальных титров. Набор штампов, случайным образом скомпонованный в нечто похожее на кинофильм? Дичайшим образом затянутый боевик с плохими диалогами и посредственной актерской игрой? Нестрашный зомби-фильм? Фильм-катастрофу со средненькими спецэффектами? Всего понемногу.

Итак, в конце второго фильма Тереза (Кая Скоделарио) предала Томаса (Дилан О’Брайен) и перешла на сторону зла. Хотя почему собственно поиск лекарства от болезни, стирающей человечество с лица Земли, объявляется однозначным злом, не очень-то и понятно. Ньюта (Томас Сангстер) укусили, Минхо (Ли Ки Хон) захватили, Бренда (Роза Салазар), кажется, выздоровела, хотя это не точно. Компания беглецов решает свалить на необитаемый остров подальше от Пекла, но перед этим спасти как можно больше детей и, самое главное, вытащить из плена Минхо. Томас и компания отправляются на штурм цитадели Пекла, последнего города на планете. Вы, наверно, уже догадались, что к концу операции спасения город, вместе с мирными жителями, сравняют с лицом Земли?

Maze Runner: The Death Cure – это крестовый поход Томаса против Пекла, бессмысленный и беспощадный. С ненужными жертвами и разрушениями, нелепыми планами и позерским самопожертвованием в финале. Сценаристы всеми силами пытаются выдавить из нас слезу, бессердечно убивая несколько ключевых персонажей, но, увы, безрезультатно. Герои картины не вызывают никакого сопереживания, они совершенно стандартные и неинтересные, и даже за три фильма мы не смогли к ним привязаться. Так что погибнет тот или иной герой, нам, если честно, совершенно безразлично. В итоге в эмоционально значимых сценах The Death Cure единственная эмоция, которая может появиться у зрителей – слава богу, хоть этот отмучился.

Action-эпизоды, с применением футуристического оружия и транспортных коптеров, которые должны развлекать зрителей в перерывах между бессмысленными пафосными диалогами, со своей задачей справляются с трудом. Все планы, реализуемые героями картины, выглядят крайне глупыми, нереальными и явно надуманными. Трюки ради трюков. При этом их даже нельзя назвать особо зрелищными. Расстраивают и спецэффекты – в финальных сценах разрушения города смотреть на них без слез тяжело.

Невероятно затянутый, 142 минуты по хронометражу, Maze Runner: The Death Cure – надгробие серии, которая выглядела вначале так многообещающе. Вот только это, может быть, еще не финал. Предыдущие части Maze Runner неплохо окупились, так что в конце сценаристы добавили намек на возможное продолжение, тем более что литературный первоисточник для следующего фильма, как и для возможных приквелов, уже существует.