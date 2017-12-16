Августа Ада Кинг (в девичестве Байрон), графиня Лавлейс, более известная потомкам как Ада Лавлейс (хотя называть ее так совершенно неправильно), умерла 27 ноября 1852 в возрасте 36 лет от рака. Она так и не написала ни одной настоящей программы для знаменитой Аналитической машины, потому что Чарльз Бэббидж так и не закончил ее постройку. В нашей реальности. Зато в карманной реальности комикса «Невероятные приключения Лавлейс и Бэббиджа. (Почти) правдивая история первого компьютера» Бэббидж таки построил свой механический вычислитель, а Ада все-таки стала настоящей программисткой. История, рассказанная художницей Сидни Падуа, оказалась намного красивей реальности, хотя собственно выдумки здесь не так уж и много.

«Невероятные приключения Лавлейс и Бэббиджа. (Почти) правдивая история первого компьютера» / The Thrilling Adventures of Lovelace and Babbage: The (Mostly) True Story of the First Computer Жанр комикс, биография

Автор Сидни Падуа

Переводчик Станислав Ломакин

Издательство Манн, Иванов и Фербер

Год издания 2017

Страниц 320

Обложка обложка с клапанами

Язык русский

Сайт mann-ivanov-ferber.ru

«Невероятные приключения Лавлейс и Бэббиджа» нельзя назвать комиксом в традиционном понимании этого слова. Скорее это историческое исследование на тему первого компьютера и людей, стоявших за его созданием, поданное в виде фантастической графической новеллы. Сидни Падуа основательно поработала с первоисточниками, и порой ее комикс напоминает учебник по истории и математике. Не в последнюю очередь из-за того, что собственно рисункам отдана в лучшем случае половина страниц «Невероятных приключений», а остальные занимают пояснения, схемы, диаграммы, ссылки, сами первоисточники. Развороты, забитые текстом без единой картинки, какой же это комикс?! Да что там, Лавлейс и Бэббидж даже разговаривают цитатами из собственных писем и воспоминаний современников.

Несмотря на фантастичность, а временами и откровенную абсурдность сюжета, «Невероятные приключения» полна исторически достоверных деталей, личностей, локаций и ситуаций. Да, в реальности Ада не встречалась с Льюисом Кэрроллом, но проживи она чуть подольше, они, возможно, стали бы хорошими друзьями. Да, Аналитическая машина так никогда и не была построена, по крайней мере, во времена Бэббиджа, и уж тем более она бы не смогла работать с текстом, как предвидела леди Лавлейс, но технические решения, описанные Бэббиджом и Адой, были вполне реализуемы на том уровне технологий.

Интересно, что большая часть «Невероятных приключений» описывает те же самые события, что и первая глава книги Уолтера Айзексона «Инноваторы. Как несколько гениев, хакеров и гиков совершили цифровую революцию». Да, того самого Айзексона, который по просьбе Стива Джобса написал его биографию, частично экранизированную в одноименном фильме. Так вот, несмотря на все внимание к деталям и умение работать с документами, которыми славится Уолтер Айзексон, в комиксе Сидни Падуа намного больше интересных фактов об Аде Лавлейс и Чарльзе Бэббидже, чем в фундаментальной работе Айзексона. А еще за картинками Сидни Падуа видны живые люди.

Совершенно очевидно, что автор просто влюблена в своих персонажей. Собственно толчком к созданию этого комикса Сидни Падуа называет обиду за столь трагическое окончание жизни Ады Лавлейс и неудачу Чарльза Бэббиджа. Художница просто хотела помочь им, хотя бы в рамках выдуманной вселенной, закончить работу. Нежное отношение к Аде и чудаковатому профессору математики буквально сквозит в каждой картинке, в каждой странице комикса, а то, как автор с фактами в руках отбивает все нападки критиков на работу леди Лавлейс, вообще достойно восхищения.

Переводом комикса, сложным не только из-да обилия математических терминов, но и из-за специфического юмора, занимался Станислав Ломакин, тот же переводчик, который работал над книгой Кипа Торна «Интерстеллар. Наука за кадром», объясняющей физику в одноименном фантастическом фильме Кристофера Нолана. Как и в случае с работой Торна, перевод выполнен просто блестяще, с сохранением нюансов оформления, адаптацией шуток, звукоподражанием и т.д. Фрагмент перевода можно оценить на сайте издательства.

«Манн, Иванов и Фербер» продают на своем сайте в том числе и электронную версию комикса в формате pdf, которую я, собственно, и приобрел. Что ж, в случае с «Невероятными приключениями Лавлейс и Бэббиджа» – это не самое разумное решение. Дело в том, что в комиксе огромное количество сносок и примечаний, причем примечаний в конце главы, из которых вас, в свою очередь, могут отправить в конец книги к первоисточникам. Увы, предлагаемый издательством формат не предполагает рабочих ссылок, а листать многостраничный pdf не особо приятно. Опять-таки, на планшете читать pdf разворотами неудобно из-за мелкого шрифта, который, естественно, нельзя изменить, а некоторые иллюстрации в комиксе даны именно разворотами. Так что в случае «Невероятных приключений Лавлейс и Бэббиджа. (Почти) правдивая история первого компьютера» я все-таки рекомендую покупать бумажное издание, хотя оно и дороже.

Сидни Падуа время от времени публикует в своем блоге картинки с Адой, но писать продолжение комикса вроде бы не собирается. Да и незачем, если честно. А вот рассказ художницы о других ученых и изобретателях викторианской эпохи мы бы с удовольствием почитали. Например, о том же Изомбарде Кингдоме Брюнеле, уже засветившемся на страницах «Невероятных приключений Лавлейс и Бэббиджа».

P.S. Если вас заинтересовала история Ады Лавлейс, Чарлза Бэббиджа и других гениев, стоявших у истоков компьютерной революции, рекомендуем обратить внимание на упомянутую выше книгу Уолтера Айзексона, тем более, что в этом году вышел ее качественный перевод на украинский от издательства «Наш формат» – «Інноватори. Як група хакерів, геніїв та ґіків здійснила цифрову революцію».