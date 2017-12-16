«Невероятные приключения Лавлейс и Бэббиджа. (Почти) правдивая история первого компьютера» / The Thrilling Adventures of Lovelace and Babbage: The (Mostly) True Story of the First Computer
Августа Ада Кинг (в девичестве Байрон), графиня Лавлейс, более известная потомкам как Ада Лавлейс (хотя называть ее так совершенно неправильно), умерла 27 ноября 1852 в возрасте 36 лет от рака. Она так и не написала ни одной настоящей программы для знаменитой Аналитической машины, потому что Чарльз Бэббидж так и не закончил ее постройку. В нашей реальности. Зато в карманной реальности комикса «Невероятные приключения Лавлейс и Бэббиджа. (Почти) правдивая история первого компьютера» Бэббидж таки построил свой механический вычислитель, а Ада все-таки стала настоящей программисткой. История, рассказанная художницей Сидни Падуа, оказалась намного красивей реальности, хотя собственно выдумки здесь не так уж и много.
«Невероятные приключения Лавлейс и Бэббиджа. (Почти) правдивая история первого компьютера» / The Thrilling Adventures of Lovelace and Babbage: The (Mostly) True Story of the First Computer
Жанр комикс, биография
Автор Сидни Падуа
Переводчик Станислав Ломакин
Издательство Манн, Иванов и Фербер
Год издания 2017
Страниц 320
Обложка обложка с клапанами
Язык русский
Сайт mann-ivanov-ferber.ru
«Невероятные приключения Лавлейс и Бэббиджа» нельзя назвать комиксом в традиционном понимании этого слова. Скорее это историческое исследование на тему первого компьютера и людей, стоявших за его созданием, поданное в виде фантастической графической новеллы. Сидни Падуа основательно поработала с первоисточниками, и порой ее комикс напоминает учебник по истории и математике. Не в последнюю очередь из-за того, что собственно рисункам отдана в лучшем случае половина страниц «Невероятных приключений», а остальные занимают пояснения, схемы, диаграммы, ссылки, сами первоисточники. Развороты, забитые текстом без единой картинки, какой же это комикс?! Да что там, Лавлейс и Бэббидж даже разговаривают цитатами из собственных писем и воспоминаний современников.
Несмотря на фантастичность, а временами и откровенную абсурдность сюжета, «Невероятные приключения» полна исторически достоверных деталей, личностей, локаций и ситуаций. Да, в реальности Ада не встречалась с Льюисом Кэрроллом, но проживи она чуть подольше, они, возможно, стали бы хорошими друзьями. Да, Аналитическая машина так никогда и не была построена, по крайней мере, во времена Бэббиджа, и уж тем более она бы не смогла работать с текстом, как предвидела леди Лавлейс, но технические решения, описанные Бэббиджом и Адой, были вполне реализуемы на том уровне технологий.
Интересно, что большая часть «Невероятных приключений» описывает те же самые события, что и первая глава книги Уолтера Айзексона «Инноваторы. Как несколько гениев, хакеров и гиков совершили цифровую революцию». Да, того самого Айзексона, который по просьбе Стива Джобса написал его биографию, частично экранизированную в одноименном фильме. Так вот, несмотря на все внимание к деталям и умение работать с документами, которыми славится Уолтер Айзексон, в комиксе Сидни Падуа намного больше интересных фактов об Аде Лавлейс и Чарльзе Бэббидже, чем в фундаментальной работе Айзексона. А еще за картинками Сидни Падуа видны живые люди.
Совершенно очевидно, что автор просто влюблена в своих персонажей. Собственно толчком к созданию этого комикса Сидни Падуа называет обиду за столь трагическое окончание жизни Ады Лавлейс и неудачу Чарльза Бэббиджа. Художница просто хотела помочь им, хотя бы в рамках выдуманной вселенной, закончить работу. Нежное отношение к Аде и чудаковатому профессору математики буквально сквозит в каждой картинке, в каждой странице комикса, а то, как автор с фактами в руках отбивает все нападки критиков на работу леди Лавлейс, вообще достойно восхищения.
Переводом комикса, сложным не только из-да обилия математических терминов, но и из-за специфического юмора, занимался Станислав Ломакин, тот же переводчик, который работал над книгой Кипа Торна «Интерстеллар. Наука за кадром», объясняющей физику в одноименном фантастическом фильме Кристофера Нолана. Как и в случае с работой Торна, перевод выполнен просто блестяще, с сохранением нюансов оформления, адаптацией шуток, звукоподражанием и т.д. Фрагмент перевода можно оценить на сайте издательства.
«Манн, Иванов и Фербер» продают на своем сайте в том числе и электронную версию комикса в формате pdf, которую я, собственно, и приобрел. Что ж, в случае с «Невероятными приключениями Лавлейс и Бэббиджа» – это не самое разумное решение. Дело в том, что в комиксе огромное количество сносок и примечаний, причем примечаний в конце главы, из которых вас, в свою очередь, могут отправить в конец книги к первоисточникам. Увы, предлагаемый издательством формат не предполагает рабочих ссылок, а листать многостраничный pdf не особо приятно. Опять-таки, на планшете читать pdf разворотами неудобно из-за мелкого шрифта, который, естественно, нельзя изменить, а некоторые иллюстрации в комиксе даны именно разворотами. Так что в случае «Невероятных приключений Лавлейс и Бэббиджа. (Почти) правдивая история первого компьютера» я все-таки рекомендую покупать бумажное издание, хотя оно и дороже.
Сидни Падуа время от времени публикует в своем блоге картинки с Адой, но писать продолжение комикса вроде бы не собирается. Да и незачем, если честно. А вот рассказ художницы о других ученых и изобретателях викторианской эпохи мы бы с удовольствием почитали. Например, о том же Изомбарде Кингдоме Брюнеле, уже засветившемся на страницах «Невероятных приключений Лавлейс и Бэббиджа».
P.S. Если вас заинтересовала история Ады Лавлейс, Чарлза Бэббиджа и других гениев, стоявших у истоков компьютерной революции, рекомендуем обратить внимание на упомянутую выше книгу Уолтера Айзексона, тем более, что в этом году вышел ее качественный перевод на украинский от издательства «Наш формат» – «Інноватори. Як група хакерів, геніїв та ґіків здійснила цифрову революцію».