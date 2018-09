То ли по невероятному стечению обстоятельств, то ли по злому умыслу Netflix, но анимационный фильм Next Gen вышел на стриминговом сервисе буквально за несколько дней до презентации новых смартфонов iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr от Apple. Ирония в том, что именно фанаты продукции Apple стали одним из основных объектов насмешек в этой картине.

Next Gen / «Следующее поколение» Жанр мультфильм

Режиссеры Кевин Р. Адамс и Джо Ксандер

Роли озвучивали Джон Красински (7723), Шарлин И (Мей Су), Джейсон Судейкис (Джастин Пин), Майкл Пенья (Момо), Дэвид Кросс (доктор Таннер Райс), Констанс Ву (Молли Су) и др.

Студии Baozou Manhua, Netflix

Год выпуска 2018

Сайты IMDb

Мей Су – трудный подросток. Она остро переживает уход из семьи отца и не может найти общий язык с матерью, безумно увлеченной технологиями фанатки персональных роботов компании IQ Robotics. Именно поэтому Мей искренне ненавидит все связанное с роботами.

Увы, в будущем не скрыться от искусственного интеллекта, умных вещей и роботизированных помощников. Примитивные AI встроены здесь буквально в каждый предмет обихода. Роботизированная расческа с удовольствием причешет вас, роботизированная тарелка лапши быстрого приготовления будет счастлива накормить вас, роботизированная зубная щетка почистит зубы даже если вы возражаете, роботизированная калитка будет заходится в экстазе каждый раз, когда вы решите открыть ее. И т.д. Большие, маленькие, средние – роботы призваны сделать жизнь людей качественнее, спокойнее, приятнее… Вот только за всеми этими удобствами и массой приятной чепухи люди постепенно перестают обращать внимание на близких и вообще друг на друга, предпочитая общество персональных роботов-помощников.

А лучших роботов-помощников в мире мультфильма производит компания IQ Robotics, совершенно очевидно списанная с Apple. Два самых главных человека в IQ Robotics – гениальный предприниматель и харизматичный оратор Джастин Пин и добродушный бородатый увалень изобретатель доктор Таннер Райс, совершенно не случайно похожи на Стивена Джобса и Стивена Возняка. Дизайн роботов, стиль презентаций, огромные очереди фанатов продукции компании, выстраивающихся в магазины, чуть ли религиозный экстаз во время выступления Джастина Пина… Хватит, хватит, мы уже догадались кого вы имели в виду и что именно символизируют роботы в этом фильме.

Естественно, искренне ненавидящая все связанное с роботами Мей Су в итоге подружится с экспериментальным роботом проекта 77, тем самым Next Gen, вынесенным в название. И, само собой, им вдвоем придется сражаться с толпами роботов-полицейских и просто злобных роботов, которые, не может такого быть, задумали недоброе. Да, сюжет Next Gen несколько предсказуем. Вообще весь анимационный фильм кажется неким попурри из фрагментов других мультфильмов и фильмов про роботов. Вот здесь у нас кусочек из WALL-E, это явно заимствовано из Big Hero 6, этот сюжетный ход из I, Robot, а эта сцена из Short Circuit. Впрочем, несмотря на вторичность, смотрится Next Gen неплохо и даже имеет собственный шарм. И не в последнюю очередь благодаря харизматичным героям и мастерской работе актеров озвучки.

Netflix не поскупилась и пригласила для работы над героями весьма востребованных сейчас Джона Красински (Tom Clancy’s Jack Ryan, A Quiet Place), озвучившего робота 7723, и Майкла Пенья (Extinction, Ant-Man and the Wasp), чьим голосом говорит Момо, собака Мей. Большинство комических моментов и шуток в фильме отводится герою Пенья, эта собака действительно очень разговорчивая.

Несмотря на явно футуристический сеттинг и достаточно очевидную сатиру на общество потребления, основная мысль, вложенная авторами в Next Gen, не относится к технологиям. «Мы – это наша память» – фраза рефрен, которую повторяет 7723, вынужденный каждый день забывать что-нибудь, чтобы сохранить самые главные воспоминания. На самом деле это до боли напоминает то, что происходит с человеком при развитии болезни Альцгеймера. Постепенная потеря себя – вот чего боится бесстрашный робот. Создавайте новые воспоминания, не забывайте даже самые печальные события своей жизни, призывает 77-ой своих друзей. Отложите, наконец, ваш смартфон и сыграйте с друзьями в футбол. Банально? Да, чертовски банально. Но эту мысль все же стоит повторять почаще, тем более представителям следующего поколения, которые слишком уж привязаны к своим гаджетам.

3.5 Редакция ITC.UA Плюсы: Сатира на общество потребления и стеб над фанатами технологий; взрослая тематика в несерьезном на первый взгляд мультфильме; симпатичные персонажи Минусы: Заимствования из WALL-E, Big Hero 6, I, Robot и других фильмов; специфический стиль рисовки Вывод: Несмотря на некоторую вторичность, у Baozou и Netflix получился неглупый и симпатичный мультфильм

LG рекомендует: