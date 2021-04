Новая гоночная серия Extreme E: электроавтопробегом по бездорожью

В эти выходные, 4–5 апреля 2021 г., в Саудовской Аравии стартует первый этап Extreme E, новой гоночной серии для электрических внедорожников, придуманной создателем и текущим руководителем чемпионата Formula E Алехандро Агагом и одобренной FIA. Что же такое Extreme E и стоит ли обратить внимание на эти гонки?

Formula E + WRC = Extreme E

Да, все вот так просто. Extreme E – это Formula E плюс WRC. Специально сконструированные электрические внедорожники гоняют по экстремальным трассам в отдаленных уголках света, пытаясь привлечь внимание к экологическим проблемам и пропагандируя гендерное равенство. Прямо-таки все модные тренды в одной гоночной серии.

Идею еще одного чисто электрического чемпионата (потому как та же Formula 1 уже частично электрическая, если вспомнить о системе рекуперации энергии ERS и ее компонентах MGU-K и MGU-H, преобразующих энергию торможения и излишнюю тепловую энергию двигателя в электрическую), пришла в голову Алехандро Агагу, испанскому предпринимателю и политику, бывшему депутату Европейского парламента и зятю экс-премьер-министра Испании. Лично знакомый с Флавио Бриаторе (Benetton Formula, Renault F1) и одиозным Берни Экклстоуном, а через них — и со всеми влиятельными людьми в автоспорте, Агаг в 2008 г. приобрел команду Barwa Addax, выступающую в GP2, а в 2010 г. появилась и Addax GP3. В 2011 г. увлекшийся автоспортом предприниматель продвинул FIA идею электрической Formula E, инаугурационный сезон которой прошел в 2014-15 гг. С тех пор Алехандро Агаг является CEO Formula E Holdings, управляющей этим чемпионатом. А теперь он еще и CEO Extreme E.

Модные лозунги и экологическая направленность привлекли неплохих спонсоров и гоночных звезд, включая нескольких чемпионов мира Formula 1, так что новая «формула» не останется незамеченной. Тем более, что для съемок промо фильма Extreme E привлекли режиссера Фишера Стивенса (Palmer, Before the Flood), получившего «Оскар» за документалку The Cove, рассказывающую о массовом истреблении дельфинов в Японии.

Формат гонок

В каждой команде Extreme E, а всего их на старт первой гонки чемпионата выйдет девять, по два гонщика – мужчина и женщина, то есть абсолютное гендерное равенство, столь редкое в мотоспорте. Мало того, каждая из команд, как в квалификации, так и в гонке, проходит круговую раллийную трассу дважды, а каждый из гонщиков поочередно выступает водителем и штурманом. Результаты суммируются.

Всего за гоночный уик-энд проводят шесть заездов. В субботу – два квалификационных раунда со сменой гонщиков, то есть каждая команда проходит по четыре круга дистанции по пересеченной местности, где каждый круг составляет 8-10 км, в зависимости от локации. Команды получают первые зачетные очки по результатам квалификации. Три первые команды проходят в воскресный Полуфинал, три следующие — в так называемый Crazy Race, и три последние будут соревноваться за очки в гонке Shoot Out.

В воскресенье проходит уже четыре гонки. Собственно, Полуфинал, Crazy Race, Shoot Out и Финал. Две первые команды из Полуфинала и первая команда из Crazy Race попадают в финальную гонку. Три команды в Shoot Out соревнуются за последние места и очки между собой. Порядок старта в финальной гонке определяется по результатам голосования пользователей на сайте серии.

В чемпионате пилотов каждый из пилотов может отбросить один худший вариант при финальном подсчете очков в конце года. В целом, система, конечно, безумная, но в чем-то даже забавная. Посмотрим, как это будет работать в реальности. Ниже можно посмотреть, как выглядит круг первого этапа с точки зрения гонщика.

Команды

Как уже говорилось выше, экологическая направленность и громкие лозунги привлекли весьма впечатляющий состав гонщиков и владельцев команд, в числе которых можно встретить немало прославленных имен. Напомним, команды Extreme E состоят из двух человек, мужчины и женщины, которые садятся за руль поочередно.

Abt Cupra XE

Немецкая мультиспортивная команда, которая добилась успехов в кузовных гонках DTM (5 чемпионских титулов за последние 20 лет) и Formula E (чемпионы 2017–18 гг., три вторых места). За руль электрического SUV сядет двукратный чемпион DTM, чемпион мира по ралли-кроссу Маттиас Экстрем и участница 24 часов Ле-Мана Клаудиа Хюртген.

Acciona Sainz XE

Испанская компания Acciona, участвовавшая с полностью электрической машиной в ралли Dakar еще в 2017 г., возвращается в мотоспорт с двумя испанскими гонщиками. Легендарным Карлосом Сайнсом старшим, двукратным чемпионом мира по ралли (1990, 1992) и трехкратным победителем ралли Dakar (2010, 2018, 2020). Сын Карлоса Сайнса, Карлос Сайнс младший, действующий пилот Formula 1 в команде Scuderia Ferrari. Второй гонщик команды Acciona Sainz XE – Лайя Санс, мотогонщица, 13-кратная чемпионка Women’s Trial World Championship и многократная участница Dakar Rally на мотоциклах (три первых места среди женщин).

Andretti United Extreme E

Часть гоночной семьи Andretti Autosport, созданной Майклом Андретти, чемпионом CART IndyCar World Series и сыном легендарного Марио Андретти, чемпиона мира Formula 1. Кроме того, в этом проекте участвует United Autosports — гоночная команда, известная по World Endurance Championship, основанная Заком Брауном, текущим главой McLaren F1 Racing. За Andretti United Extreme E будут гоняться чемпион мира по ралли-кроссу Тимми Хансен и британская раллийная гонщица Кэти Маннингс.

Hispano-Suiza Xite Energy

Возвращение в автоспорт легендарной марки премиум автомобилей первой половины XX века Hispano-Suiza. За команду выступает гонщик ралли-кросс Оливер Беннетт и гонщица полностью женской раллийной команды Кристин Джампаоли Зонка.

JBXE

Команда чемпиона мира Formula 1 Дженсона Баттона, причем он сам и сядет за руль. После завершения карьеры в «Формуле 1» Баттон выступал в качестве телеведущего и гоночного эксперта, а также гонялся в сериях Super GT, FIA World Endurance Championship и DTM. Его напарницей в Extreme E станет шведка Микаэла Ахлин-Коттулинска, выступающая в STCC TCR Scandinavia Touring Car Championship.

Rosberg X Racing

Команда еще одного чемпиона мира Formula 1, Нико Росберга, сына чемпиона мира 1982 г. Кеке Росберга. Нико, ставший сейчас популярным гоночным влогером, выступает в качестве менеджера команды, а за руль сядут трехкратный чемпион мира по ралли-кросс Йохан Кристофферссон и гонщица Молли Тейлор, выступающая в Australian Rally Championship.

Segi TV Chip Ganassi Racing

В команде легендарного Чипа Ганасси, хорошо известной в американских сериях IndyCar и NASCAR (18 чемпионских титулов в разных сериях), выступает семикратный чемпион серии Pro 4 Championships (машины класса Trophy truck) Кайл ЛеДюк и гонщица и каскадер Сара Прайс, участвующая в соревнованиях Stadium Super Trucks.

Veloce Racing

Команда Veloce Racing создана двухкратным чемпионом Formula E Жан-Эриком Вернем при участии легендарного дизайнера Formula 1 Эдриана Ньюи. Гонщики команды – француз Стефан Сарразен, ездивший, кажется, на всем, что только могло ездить (лучший результат – 1-е место в Le Mans Series), и Джейми Чедвик, действующая чемпионка женской формулы W Series, взявшей перерыв на 2020 г. из-за пандемии COVID-19.

Team X44

Ну и наконец, команда семикратного чемпиона мира Formula 1 Льюиса Хэмилтона, известного своей позицией по вопросам защиты окружающей среды. Сам Льюис пока продолжает выступление в королевской гоночной серии, впрочем, замену себе он нашел очень сильную. За руль машины Team X44 сядет девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Лёб, а компанию ему составит многократная участница ралли Dakar Кристина Гутьеррес.

Как видите, очень разноплановый состав, с опытом соревнований в самых неожиданных сериях, правда, раллистов и кросс-раллистов все же больше. Очень много громких имен. Что ж, посмотрим, как они покажут себя в новой серии.

Spark ODYSSEY 21

Официальным автомобилем Extreme E, на котором, как в моносериях, соревнуются все команды, является созданный Spark Racing Technology электрический SUV Spark ODYSSEY 21. Напомним, что Spark Racing Technology – это та самая компания, которая совместно с McLaren Electronic Systems и Williams Advanced Engineering разработала и создала шасси Spark SRT01-e и Spark SRT05e для Formula E, а сейчас работает над следующей версией болида Spark Gen3. Глава Spark Racing Technology – французский инженер Фредерик Вассёр, являющийся сейчас еще и руководителем гоночной команды Formula 1 Alfa Romeo Racing. Вот так все взаимосвязано в современном автоспорте. Но вернемся к Spark ODYSSEY 21.

На самом деле информации об автомобиле, обнародованной организаторами, не так уж и много. Spark ODYSSEY 21 построен на основе трубчатой стальной рамы, усиленной ниобиевым сплавом, и по внешнему обвесу напоминает SUVы, участвующие во внедорожных гонках типа Dakar Rally.

Spark ODYSSEY 21

Шасси:

дизайн и сборка – Spark Racing Technology,

материалы – сталь, ниобий, углеволокно,

масса – 1650 кг,

габариты (Д×Ш×В) – 4401×2300×1864 мм,

колесная база – 3001 мм,

ширина колеи – 1998 мм

Двигатель:

– среднерасположенный, разных производителей,

мощность – 400 кВт (536 л.с.),

крутящий момент – 920 Н×м,

Батарея – Williams Advanced Engineering

емкость батареи – н/д

масса батареи – н/д

Шины – Continental Cross Contact

Максимальная скорость – 200 км/ч

Разгон 0–100 км/ч – 4,5 сек

Преодоление склонов – 40–53 градуса, в зависимости от покрытия

Тестирование и шоу-показ автомобиля прошли в рамках Dakar Rally 2020, когда на последнем, 12 этапе между Харад и Киддия за руль Spark ODYSSEY 21 сел известный раллийный гонщик, мастер джимханы Кен Блок.

Этапы

В чемпионате Extreme E 2021 г. запланировано пять этапов, каждый из которых проходит на другом типе покрытия, в другой климатической зоне и на другом материке. Каждый из этапов представляет собой определенную природную зону и призван привлечь внимание к экологическим проблемам этого региона. Причем организаторы специально выбирали именно такие зоны, где экологическая катастрофа уже началась.

Место проведения первого этапа – оазис Аль-Ула в Саудовской Аравии, к северо-западу от Медины. Здесь гонщиков ждет песок и каменистое покрытие, а еще множество памятников старины и проблема роста пустынь и засух.

Основная локация второго этапа – Ретба, Розовое озеро в Сенегале, в 20 км от полуострова Зеленый мыс, когда-то это была финальная точка ралли Париж-Дакар. Песок, вода, повышение уровня моря, загрязнение океанов.

Третий этап пройдет возле поселения Кангерлуссуак (508 жителей) в Гренландии рядом с ледником Расселла. Здесь придется гоняться по льду, а экологический акцент сделан на таянии полярных шапок.

Четвертый этап запланирован в Бразилии, возле города Сантарен. Гоняться придется по грязи и камням, а внимание будут привлекать к проблеме вырубки амазонских джунглей.

И наконец, в конце года в Аргентине, на острове Огненная Земля, возле городка Ушуая (отсюда уходят корабли в Антарктиду, в том числе и на украинскую полярную станцию). Гонщиков ждет каменистая трасса и лед, а экологический акцент сделан на таянии ледников.

Что ж, локации действительно необычные, красивые и интересные, гонок в таких местах мы еще не видели.

Чемпионат Extreme E 2021

3–4 апреля 2021 – Desert X-Prix – Аль-Ула, Саудовская Аравия

29–30 мая 2021 – Ocean X-Prix – Сенегал, Ретба

28–29 августа 2021 – Arctic X-Prix – Гринландия, Кангерлуссуак

23–24 октября 2021 – Amazon X-Prix – Бразили, Сантарен

11–12 декабря 2021 – Glacier X-Prix – Аргентина, Ушуая

RMS St Helena

Этапы чемпионата Extreme E пройдут в самых удаленных и экстремальных уголках планеты, где нет не то что гоночной инфраструктуры, зачастую вообще никакой инфраструктуры. Для того, чтобы перевозить команды, автомобили и научную команду, которая будет сопровождать чемпионат, планируется использовать плавучий паддок – корабль RMS St Helena, который сам по себе имеет очень интересую историю.

RMS St Helena – один из последних в мире кораблей, несущий аббревиатуру RMS в названии. RMS – Royal Mail Ship, Королевское почтовое судно, корабль, заключивший договор с Британской королевской почтой и да, перевозящий почту. Дело в том, что построенный в 1989 г. RMS St Helena на протяжении почти 30 лет связывал с материком тот самый остров Святой Елены, вынесенный в его название, одну из самых отдаленных частей Британских заморских территорий, совершая регулярные рейсы из Кейптауна (ЮАР) до острова Святой Елены и дальше, до острова Вознесения. Да, это тот самый остров Святой Елены между Африкой и Южной Америкой, где окончил свои дни Наполеон Бонапарт.

RMS St Helena – грузопассажирский океанский лайнер, так что он как нельзя лучше подходит для целей чемпионата. Корабль совершил свой последний рейс в 2018 г., после чего был приобретен устроителями Extreme E и переоборудован в плавучий гоночный хаб.

Как смотреть

Серия Extreme E современная и продвинутая, так что смотреть соревнования можно будет на всех онлайн платформах:

На сайте самой Extreme E.

На Facebook.

На YouTube.

В Twitter.

Время трансляций (Киев):

Квалификация 1 – 3 апреля 09:00 – 10:30

Квалификация 2 – 3 апреля 14:00 – 15:30

Полуфинал и Crazy Race – 4 апреля 09:00 – 10:30

Финал – 4 апреля 13:00 – 15:00

А пока предлагаем познакомиться с превью этапа.