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Обзор игрового монитора Acer Predator Z1
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Обзор игрового монитора Acer Predator Z1

Обзор игрового монитора Acer Predator Z1

За последние пару лет внешний вид игровых мониторов уже более-менее сформировался: достаточно большая диагональ (от 27 дюймов), кинематографические пропорции экрана 21:9, частота обновления 144 Гц и поддержка технологии адаптивного изменения частоты. Выбор тут уже довольно большой, и выделиться новой модели на фоне других, кажется, можно уже разве что дизайном. Однако компания Acer решила доказать, что не только. Итак, Acer Predator Z1 – 30-дюймовый игровой монитор с частотой обновления 200 Гц и возможностью управления с помощью взгляда.

Acer Predator Z301Cbmiphzx (UM.CZ1EE.001)
Мониторы на
от 23 420 грн
Предложений: 40
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Дизайн

Монитор относится к игровой линейке Predator, соответственно, в его внешнем виде угадываются некоторые общие черты других продуктов в этой серии. Корпус из практичного матового пластика черного цвета, довольно толстый как по современным меркам, массивная «нога» в сером корпусе «под сталь» соединяет дисплей с V-образной подставкой, в которой матовый пластик сочетается с металлическими элементами фирменного бордового цвета. В целом, монитор выглядит достаточно спокойно, однако игровая направленность в нем угадывается без труда.

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Подставка позволяет регулировать экран по высоте, изменять угол наклона и поворачивать его влево-вправо – по понятным причинам перевода в портретный режим у этой модели нет.

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Все разъемы, кроме USB-хаба на задней стенке, сосредоточены в специальной нише (которую можно после подключения кабелей прикрыть декоративной крышкой) и ориентированы вниз, для упорядочивания проложенных кабелей предусмотрено отверстие в нижней части подставки. В Acer Predator Z1 два видеовхода – DisplayPort и HDMI, также тут есть аудиовыход в формате мини-джека для подключения наушников.

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Меню

Для управления монитором используется четырехпозиционный джойстик и три аппаратные кнопки, расположенные на задней панели у правого края экрана. Без вызова меню верхняя кнопка отключает монитор, а две остальные (как и нажатие джойстика) вызывают информационное окно, из которого можно переключаться между видеовходами, вызывать полное меню и с помощью двух «горячих клавиш» открывать различные регулировки (по умолчанию это яркость и громкость, их значение можно изменить в настройках системы).

В главном меню первым разделом идет Picture – здесь находятся регулировки яркости, контраста, уменьшение доли синего в подсветке (что делает изображение более теплым и приятным для длительного чтения текста на белом фоне) и «высветливание» изображения в темных участках. В следующем пункте, Color, сосредоточены более «продвинутые» настройки изображения – выбор значения гаммы, цветовой температуры (есть несколько шаблонов плюс возможность ручной регулировки по трем основным цветам), включение режима sRGB, изменение насыщенности цветов и тонкая настройка по шести цветам. В пункте Audio можно отрегулировать уровень громкости встроенных динамиков и включить «улучшайзер» звука DTS. В игровом пункте можно включить овердрайв, «разогнать» частоту обновления экрана вплоть до 200 Гц, включить отображение прицела посреди экрана, а также активировать функцию повышения четкости динамичных сцен ULMB.

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В OSD скрываются настройки экранного меню, и в последнем пункте, System, можно найти возможность ручного переключения между видеовходами, привязку определенных функций к быстрым клавишам, настройку поведения индикатора активности и зарядку устройств по USB при выключенном мониторе. Любопытно, что в основном меню нет возможности сброса всех настроек на заводские установки – этот параметр доступен в меню «инфо», которое вызывается из основного с помощью одной из аппаратных кнопок.

 

В работе

В Acer Predator Z1 (полное название модели – Z301C) используется 30-дюймовая изогнутая AMVA-панель производства AU Optronics с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2560х1080 точек (плотность пикселей составляет ~93 PPI, что сравнимо с FullHD-монитором с диагональю 23-24 дюйма).

Радиус кривизны у этой панели – 1800R (1.8 метра). Эта особенность монитора не очень бросается в глаза, и то лишь при взгляде на изображение у края экрана; если же смотреть в центр, ощущения «вогнутости» изображения нет вообще, наоборот, картинка кажется «ровной» и воспринимается лучше, чем на плоском дисплее такой диагонали и с типичного расстояния.

Acer сотрудничает с компанией Tobii (производитель решений для управления компьютером с помощью взгляда), и в ее линейке Predator есть несколько продуктов с поддержкой технологии Tobii Eye Tracking, одним из которых и является Acer Predator Z1 (панель Tobii расположена в нижней части экрана, под логотипом Predator). Для ее активации необходимо загрузить фирменное ПО с сайта производителя https://tobiigaming.com/getstarted/ (закладка Predator). В свое время у нас в редакции уже побывал ноутбук Acer Predator 21 X с аналогичной функциональностью, в обзоре которого мы подробно рассмотрели, как именно работает Tobii Eye Tracking, поэтому здесь мы на этом особо акцентировать внимание не будем – отличий в опыте использования Tobii в ноутбуке и за десктопом нет никаких (разве что отметим, что с тех пор поддержка этой технологии в играх стала более распространенной, и теперь на официальном сайте приводится список из более чем сотни наименований).

Максимальная частота обновления у этого монитора – 200 Гц, причем частоты от 160 Гц и выше становятся доступны только после «разгона» панели (доступен в игровых настройках OSD). Также здесь имеется поддержка технологии адаптивной синхронизации обновления экрана с выводом нового кадра в трехмерных играх – NVIDIA G-Sync (что в последнее время встречается нечасто, большинство производителей отдают предпочтение альтернативной технологии, AMD FreeSync – скорее всего, из-за более простой ее реализации в «железе»). Время отклика – стандартное для современной VA-матрицы, 4 мс (GtG), повысить отзывчивость и уменьшить смазы можно с помощью овердрайва. Здесь доступны 2 степени разгона и возможность полного его отключения. При частоте обновления экрана 60 Гц поведение VA-матрицы оказывается типичным – умеренные смазы при выключенном овердрайве, почти полное их исчезновение на «нормальном» разгоне и появление заметных артефактов овердрайва на максимальном. При переключении в 200 Гц становится ясно, что без овердрайва этот режим лучше не использовать – да, движение получается очень плавным (к слову, небольшое, но все-таки заметное даже невооруженным глазом отличие от 144 Гц имеется), однако смазанность движущихся объектов оказывается весьма сильной. На «нормальном» разгоне картинка становится очень четкой и практически без артефактов, на максимальном же появляются очень заметные яркие «шлейфы» – так что мы бы рекомендовали в качестве основного режима использовать именно «нормальный» овердрайв при частоте обновления 200 Гц.

Тест на время отклика (overdrive off, normal, extreme, частота обновления – 60 Гц):

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Тест на время отклика (overdrive off, normal, extreme, частота обновления – 200 Гц):

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В данной модели используется полуматовое покрытие экрана — оно не бликует при типичном расположении пользователя за монитором, однако при отклонении в сторону постепенно «превращается» в глянцевое. Благодаря такому решению изображение почти не страдает от кристаллического эффекта, хотя на макроснимке и можно рассмотреть легкую рябь на пикселях. На нем же, кстати, видна структура пикселей, характерная для технологии VA.

Углы обзора также типичны для VA-панелей. При сильном отклонении несколько снижается яркость и весьма значительно – контрастность, при этом сильно высветляются тени и под большим углом картинка ощутимо «сереет» и блекнет, насыщенность цветов при этом также уменьшается.

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Зато при обычном положении пользователя за монитором (а не сбоку от него) в полной мере проявляется другое достоинство VA-панели: глубокий черный цвет и высокая контрастность (порядка 3000:1), что делает изображение насыщенным и более приятным для глаз.

Равномерность подсветки средняя, при этом на максимальной яркости черный цвет в темноте «светится» непривычно ярко, как для VA-панели – здесь данная модель больше похожа на типичный IPS-монитор.

Glow-эффект умеренный, при взгляде сверху и сбоку появляется незначительное свечение черного фона (с серебристым, фиолетовым или коричневым оттенком, в зависимости от угла).

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Мерцание подсветки в этой модели отсутствует – для регулировки яркости ШИМ здесь не используется, что по достоинству оценят пользователи с чувствительным к таким вещам зрением.

Минимальная яркость достаточно низкая — 55 кд/м², на таком уровне за этим монитором вполне комфортно работать и играть в условиях очень слабого освещения. Максимальная яркость оказывается очень высокой – порядка 340 кд/м² (среднее значение по результатам измерений в 35 точках экрана), при этом перепад по яркости также весьма значителен – около 100 кд/м² между самой яркой центральной зоной и наименее ярким правым нижним углом. Впрочем, такое большое абсолютное значение обусловлено главным образом именно высокой общей яркостью – если бы у этой модели она была на уровне 250-300 кд/м², как у подавляющего большинства других мониторов для домашнего пользователя, перепад по яркости также укладывался бы в 60-70 кд/м², типичные для этой категории устройств.

Заранее заданные видеорежимы скрываются в дополнительном меню, вызываемом из основного с помощью аппаратной кнопки с пиктограммой, напоминающей стилизованное изображение окна. В появившемся окне можно найти три игровых режима (экшн, гонки, спорт) и традиционные варианты вроде Graphics, Eco, Movie, Standard и User. Во всех режимах монитор демонстрирует широкий цветовой охват, заметно перекрывающий «треугольник» пространства sRGB, а также заметно заниженную по умолчанию гамму – до значений 1.8-2 (при стандарте 2.2). Мы бы рекомендовали в качестве основы использовать режим Standard или Racing, устанавливать параметр гаммы в 2.5 (или даже Gaming) и далее регулировать под свои вкусы яркость, контраст и насыщенность цветов – так вы получите сбалансированную картинку с сочными цветами, высокой контрастностью и глубоким черным цветом, и игры в таком случае будут выглядеть особенно эффектно.

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4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: Яркая, насыщенная картинка с сочными цветами; частота обновления экрана 200 Гц; поддержка NVIDIA G-Sync; Tobii Eye Tracking
Минусы: Заниженная гамма в большинстве видеорежимов; на больших углах обзора VA-панель уступает IPS
Вывод: Acer Predator Z1 может похвастать большой диагональю, удобными для современных игр пропорциями экрана и частотой обновления в 200 Гц, что делает движение даже в очень динамичных играх плавным и комфортным. Поддержка адаптивной синхронизации NVIDIA G-Sync встречается, к сожалению, нечасто, поэтому ее наличие можно только приветствовать. Изюминкой же этой модели является поддержка технологии управления взглядом Tobii Eye Tracking, которая дает совершенно новые ощущения от процесса игры.

Технические характеристики

Обзор игрового монитора Acer Predator Z1 Acer Predator Z301Cbmiphzx (UM.CZ1EE.001)
23 420 − 29 425 грн
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Тип ЖК монитор
Диагональ экрана, дюймов 29,5
Тип ЖК-матрицы VA
Формат изображения 21:9
Разрешение, точек 2560x1080
Шаг точек, мм нет данных
Время реакции, мс 4
Угол обзора, гор / верт 178/178
Тип системы подсветки WLED
Максимальная яркость, cd/m² 300
Контрастность (динамическая контрастность) 3000:1
Покрытие экрана матовое
Диапазон частот вертикальной развертки, Гц нет данных
DisplayPort +
HDMI +
Thunderbolt -
DVI -
VGA (D-sub) -
Функция MHL -
Аналоговые и другие видеовходы -
Средства мультимедиа встроенные динамики 2x3 Вт, выход на наушники
Концентратор USB 4хUSB 3.0
ТВ-тюнер -
Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм) 120
Поворотный экран (pivot) -
Потребляемая мощность, Вт 38/0,42
Размеры, мм 713,3х720-600х266,6
Вес, кг 9,79
Поддержка VESA-креплений VESA 100
Примечания наклон -5 / +25; NVIDIA G-Sync; изогнутый экран 1800R
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