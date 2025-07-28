Обзор ноутбука MSI Crosshair 17 HX AI (D2XWGKG): лептоп-гейминг ценой компромисса

За последние несколько месяцев мы уже успели ознакомиться с возможностями ноутбуков со старшими видеокартами серии NVIDIA RTX 50 laptop и 5080 laptop. И вот очередь редакционного обзора дошла к MSI Crosshair 17 HX AI (D2XWGKG), который балансирует между игровой мощностью и практичностью для повседневной работы. Поэтому сосредоточимся на его деталях, опыте использования и честном анализе.

MSI Crosshair 17 HX AI (D2XWGKG) Від 96 667 грн. Плюсы: 17-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560×1600 и 100% DCI-P3; прекрасная автономность; хорошие температуры в режиме Balance; производительный Intel Core Ultra 7 255HX; Thunderbolt 4. Купить в Brain Минусы: 8 гигабайт видеопамяти ограничивает производительность в современных играх; процессор перегревается в режиме Extreme; нагрев клавиатурного блока. Купить в Brain 8.4 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики MSI Crosshair 17 HX AI (D2XWGKG)

Экран 17″, 2560×1600 IPS (IPS) 16:10, 240 Гц, 8 бит, 100% DCI-P3 Процессор Intel Core Ultra 7 255HX, 8P+12E, до 5,2 ГГц Max Оперативная память 32GB DDR5-5600 (2 модуля Samsung) Накопители SSD 1TB M.2 (2280) NVMe PCIe 4.0 Видеокарта Intel Graphics + Nvidia GeForce RTX 5070 laptop 8 ГБ (до 115 Вт) Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Проводные интерфейсы HDMI 2.1, 3 × USB-A 3.2 Gen 2, 1 × Thunderbolt 4 (USB-C 4 DP + PD), RJ-45, 1 x 3,5 мм комбинированный аудиоразъем Блок питания 240 Вт (20 В, 12 А). Аккумулятор 90 Вт*ч, 4 элемента, литий-ионный вес 2,8 кг Размеры 38.3 x 27.9 x 22,2 ~ 2.9 см Другое 24 Zone keyboard RGB, Cooler Boost 5, NPU, Super RAID 5, HD камера с механической шторкой.

Комплектация и упаковка и упаковка

MSI Crosshair 17 HX AI (D2XWGKG) приехал к нам в прочной картонной коробке с надписью MSI, фирменным логотипом и информацией по транспортировке. Это лишь внешняя оболочка, ведь внутри лежит еще одна коробка с черным верхом. На ней находим более подробную информацию, серийный номер и название модели. В центре ожидает своего первого включения сам ноутбук.

Отдельно упаковано зарядное устройство мощностью 240 ватт (20 вольт, 12 ампер) и книжечка с информацией для будущих пользователей. Очень радует классическая форма штекера зарядки, как в старых-добрых ноутбуках, проверенных десятилетиями. Никаких дополнительных аксессуаров или бонусов здесь нет.

Дизайн, эргономика и материалы

MSI Crosshair 17 HX AI (D2XWGKG) не претендует на звание тонкого или легкого лэптопа. При всем том его габариты (38.3 x 27.9 x 22,2 см) и вес (38.3 x 27.9 x 22,2 см) и 2,8 кг являются типичными в его классе.

Ноутбук может похвастать сдержанным дизайном, хотя его принадлежность к геймерским моделям подчеркивают фирменные узоры, напоминающие дорожки на печатной плате. Также зоркий глаз может заметить четыре дефлектора для выхода горячего воздуха из системы охлаждения (два по боках и два сзади).

Цвет исполнения с интересным названием Cosmos Grey является довольно практичным. На нем не так заметно вездесущую пыль. К тому же он не имеет склонности покрываться отпечатками пальцев. Фирменный логотип с драконом, который переливается всеми цветами радуги, находится по центру внешней крышки в металлическом исполнении. А вот нижняя часть ноутбука сделана из пластика.

Большую ее часть занимает перфорированная решетка, через которую воздух затягивается в ноутбук для охлаждения самых горячих ее компонентов — процессора и видеокарты NVIDIA RTX 5070 Laptop. MSI Crosshair 17 HX AI (D2XWGKG) устойчиво держится поверхности благодаря четырем прорезиненным ножкам. Свою функцию они выполняют на отлично.

Какой-то дополнительной подсветки здесь не предусмотрено, за исключением 24 зонной RGB-клавиатуры, о которой мы поговорим чуть позже. Некоторые пользователи возмущаются, когда слышат о пластиковом исполнении корпуса ноутбука. В этом есть определенная рациональность, ведь во время игровых сессий металл пропускает больше тепла именно в клавиатурную секцию. А это может вызвать тактильный температурный дискомфорт.

Корпус MSI Crosshair 17 HX AI (D2XWGKG) выглядит достаточно прочным, конструкция не прогибается, даже если приложить усилия при нажатии — ничего не скрипит и не люфтит. Решетки динамиков спрятаны по краям нижней части ноутбука ближе к пользователю.

Экран открывается почти на 180 градусов, что импонирует для работы в различных условиях. Рамки вокруг дисплея выполнены из черного текстурированного пластика. Соотношение сторон 16:10 позволяет комфортно использовать площадь экрана в рабочих процессах и браузинге. В целом, эргономика продумана, хотя носить устройство с собой каждый день будет сложно из-за его размеров.

Проводные и беспроводные интерфейсы

Набор портов у MSI Crosshair 17 HX AI достаточный для большинства сценариев использования. С левой стороны расположены: один USB-C (Thunderbolt 4 с поддержкой DisplayPort и Power Delivery 3.0) и один USB-A (3.2 Gen2). Справа есть еще один USB-A, комбинированный аудиоразъем 3,5 мм и слот для замка Kensington.

На задней панели прячется еще один USB-A (3.2 Gen2), HDMI 2.1, Ethernet и разъем для питания. Такое распределение портов очень удобное, ведь большинство кабелей можно подключить сзади, освободив боковые стороны. Беспроводные интерфейсы включают Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Этого вполне хватает, чтобы обеспечить необходимый уровень беспроводной связи.

Коннектор кабеля питания реализован в лучших классических канонах. Это всем хорошо известный двух контактный формат, который долгое время использовался в прошлом и зарекомендовал себя с хорошей стороны.

Клавиатура и трекпад

Клавиатура островного типа с ходом клавиш 1,7 мм и цифровым блоком достаточно функциональна, хотя и с некоторыми компромиссами. Например, клавиша Enter на цифровом блоке повернута на 90 градусов и расположена возле стрелок, а некоторых кнопок не хватает.

Есть RGB-подсветка с 24 зонами, которой можно управлять через фирменное ПО MSI Center, настраивая цвета, эффекты и профили. Блок WASD и клавиши управления курсором выделены полупрозрачными клавишами. Последние еще и имеют дополнительные функции. Кнопка питания также полупрозрачная и оснащена индикатором активности.

Гладкий трекпад размером 120х76 мм имеет две физические кнопки. Во время тестирования проблем с его работой не возникло, хотя для игр все равно понадобится мышка. В целом, клавиатура и трекпад оставляют приятное впечатление, но для длительного набора текста придется привыкнуть к расположению клавиш.

Дисплей MSI Crosshair 17 HX AI (D2XWGKG)

Экран является одной из сильных сторон этого ноутбука. 17-дюймовая IPS-матрица с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц обеспечивает четкое изображение с достаточным PPI. Матовое покрытие уменьшает блики и делает ноутбук удобным для работы или игровых сессий в ярко освещенных помещениях.

По заявлениям производителя дисплей покрывает 100% DCI-P3, что делает его удачным вариантом для работы с графикой. Хотя для профессионального использования, конечно, нужно смотреть в сторону специализированных внешних мониторов. Экран из коробки выдает более холодное изображение, чем нужно — около 7000 К.

Яркость дисплея достигает 475 кд/м², а контрастность стабильно держится на уровне 1075:1, что даже больше, чем заявлено производителем. Поддержки NVIDIA G-Sync нет, но для большинства пользователей это не станет проблемой. В целом, экран подходит как для игр, так и для непрофессиональной работы с контентом.

Камера и звук

Вебкамера с разрешением 720p и встроенными микрофонами расположена классически по центру верхней рамки экрана. Приятным бонусом является механическая шторка, которая обеспечивает дополнительную приватность без потребности в импровизациях.

Камера не склонна к надоедливой бьютификации, акварельности или избыточным шумам в светлое время суток. Ее хватит для видеозвонков, но не более. Хоть она и не способна похвастать высоким разрешением, но обходит даже некоторых именитых конкурентов, которые стоят вдвое дороже.

Что касается звука, стереосистема ноутбука не впечатляет. Динамики расположены спереди, громкости хватает, но глубина оставляет желать лучшего. Басов почти нет, средние частоты — посредственные, высокие также. Поэтому если вы сторонник детализированного звука для игр или просмотра видео, рекомендую использовать наушники или внешнюю акустику через комбинированный аудиоразъем. Тем более производителем заявлена поддержка Hi-Resolution Audio и Nahimic от SteelSeries.

Фирменное программное обеспечение

Центральным приложением для настройки ноутбука выступает MSI Center. В нем можно выбирать режимы работы (Balanced, Extreme, Performance, Eco), управлять графической системой, разгонять компоненты, настраивать подсветку клавиатуры, проводить диагностику и обновлять драйверы.

Программа модульная, то есть нужные функции загружаются отдельно, что позволяет избежать перегрузки системы. Интерфейс интуитивный, хотя для новичков может потребоваться время, чтобы разобраться со всеми возможностями. В целом, MSI Center добавляет гибкости в использовании ноутбука, позволяя адаптировать его под различные задачи. Единственным минусом можно назвать немного медленную работу программы.

Шагая в ногу с современными тенденциями MSI пытается найти дополнительные сценарии для использования ИИ в оффлайн-режиме силами процессора и GPU. Уже никого не удивишь тем, что искусственный интеллект задействован при обработке видео с веб-камеры, или фильтрации звука во время видеоконференций.

Зато в MSI Center можно найти еще интересный AI инструмент поиска по локальным фото под названием Smart Image Finder. В нем можно задать элемент, который требуется найти и если он присутствует среди массива фотографий, программа его отыщет с помощью ИИ.

Производительность и тесты MSI Crosshair 17 HX AI (D2XWGKG)

В стандартном режиме Balanced процессор Intel Core Ultra 7 255HX работает на мощности до 61 Вт с температурой до 73°C. Частота процессора достигает в таком режиме 3.5 ГГц при шуме в 49 дБ. Через некоторое время теплопакет понижается до 40 Вт, а частота опускается до 2,99 ГГц. Шум соответственно падает до 38 дБ.

Видеокарта RTX 5070 в этом режиме ограничена мощностью 80 Вт, частота GPU доходит до 1879 МГц, а температура не превышает 72°C.

Установив профиль быстродействия Extreme Performance Мы получили 13 460 баллов в CPU-Z. Платой за это становится поднятие температур вплоть до 100 °С и рост энергопотребления до 133 Вт. Естественно, системы охлаждения в таком режиме надолго не хватает, поэтому через какое-то время производительность CPU проседает на 8-10%, процессор опускает частоты и следом энергопотребление до 95 Вт. Температуры в свою очередь падают до 90 °С.

Если вернуться к профилю Balance, то мы теряем около 20% пикового быстродействия, но получаем вполне приемлемые температуры и умеренное энергопотребление. Я не вижу необходимости увеличивать энергопотребление CPU+GPU на 100 Вт, чтобы получить всего лишь 15-20% лишнего быстродействия.

Тест результат CPU-Z (БЖ) Single — 827 Multi (Balanced) — 11 119 Multi (Extreme) — 13 727 CPU-Z (АКБ) Single — 786 Multi — 6329 Octane 2.0 Plus Single — 116 696 Multi — 980 510 WebXPRT 4 397 GeekBench 6 (CPU БЖ) Single — 2 901 Multi — 15 180 GeekBench 6 (CPU АКБ) Single — 2 314 Multi — 11 284 GeekBench 6 (RTX 5070 laptop БЖ) Open CL – 130 829 Vulkan – 130 151 GeekBench 6 (RTX 5070 laptop АКБ) Open CL – 108 827 Vulkan – 98 758 Реалистичная интерьерная молния (БЖ) 8 минут 03 секунды Реалистичная интерьерная молния (АКБ) 9 минут 39 секунд Blender benchmark (БЖ) 3 868 Бенчмарк Блендера (АКБ) 3 085 AIDA64, Memory test Read — 84 074 Write — 76 223 Copy — 74 839 Latency — 110,9 Crystal Dysk Mark Read — 6 769 Write — 5 684 Cinebench 2024 Single — 125 Multi — 1144 Cinebench R23 (БЖ) Single — 2029 Multy — 19 943 Cinebench R23 (АКБ) Single — 1928 Multi — 12 982 Спидометр 3.0 (БЖ) 33,3 Спидометр 3.0 (АКБ) 24,8

В автономном режиме от аккумуляторной батареи процессор потребляет до 25 Вт в пике, набирая в CPU-Z 6 220 баллов. Температура при этом очень умеренная — до 57 °С. Шум в таком режиме почти не ощущается и составляет около 38 децибел.

В бенчмарке Octane 2.0 MSI Crosshair 17 HX AI (D2XWGKG) демонстрирует довольно бодрые результаты — почти 117 000 в одноядерном режиме и 980 000 в многоядерном. Тот самый десктопный Ryzen 7 9800x3d, стоящий на тестовом стенде, набирает в многопоточном режиме более скромный результат — 847 000 баллов.

В синтетических тестах и играх ноутбук показывает достойные результаты, хотя объем памяти видеокарты (8 ГБ) ограничивает возможности в нейросетевых инструментах для офлайновой генерации изображений — Fooocus, Invoke, Amuse.

NVIDIA RTX 5070 laptop построена на базе GB206, как десктопная NVIDIA RTX 5060. Чип оснащен 4608 CUDA-ядрами, 144 текстурными блоками и 48 блоками растеризации. Видеокарта комплектуется памятью стандарта GDDR7 объемом 8 ГБ, которая взаимодействует с GPU через 128-битную шину и работает на скорости 24000 МТ/с. Кроме того, чип имеет 144 тензорных ядра и 36 ускорителей трассировки лучей.

Максимальный показатель TGP для RTX 5070 laptop составляет 115 Вт в режиме Extreme и 80 Вт в режиме Balance и 80 Вт в режиме Balance.

S.T.A.L.K.E.R. 2 RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 Ноутбук NVIDIA RTX 5070 (80 Вт) Ноутбук NVIDIA RTX 5070 (115 Вт) QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – ON 100 93 74 73 89 QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – OFF 49 43 34 33 41 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – ON 125 123 104 101 112 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – OFF 69 61 47 49 58

В S.T.A.L.K.E.R. 2 нельзя побродить по Зоне Отчуждения на родном разрешении, разве что с использованием DLSS и генератора кадров.

В режиме Extreme мы получаем около 89 кадров в секунду, а перейдя на режим Balance, опускаемся до 73 FPS. В первом случае результат почти вплотную приближается к десктопной версии RTX 5060, а во втором напоминают десктопную RTX 4060.

Без помощи нейротехнологий полноценно поиграть при QHD у вас не получится. Этому явно не будут способствовать 41 FPS в режиме Extreme и 33 FPS в режиме Balance. Конечно, никто не мешает перейти в режим FullHD и получить почти честные 60 кадров без каких-либо «нейроулучшителей», или увидеть на своих экранах 112 кадров с использованием DLSS и генератора кадров.

Indiana Jones and the Great Circle RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 Ноутбук NVIDIA RTX 5070 (80 Вт) Ноутбук NVIDIA RTX 5070 (115 Вт) QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – OFF, Path Tracing – OFF 78 74 61 64 72 QuadHD, Ultra, DLSS – Quality, Framegenerator – x4, Path Tracing – OFF 207 184 70 125 168 FullHD, Ultra, DLSS – QUALITY, Framegenerator – ON, Path Tracing – OFF 227 224 132 115 205 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – OFF, Path Tracing – OFF 97 113 91 92 104

Indiana Jones and the Great Circle — одна из тех игр, которым всегда не хватает GPU-гигабайт. Особенно в режиме QHD и выше. 8 ГБ видеопамяти здесь явно недостаточно, что было понятно еще при тестировании десктопной MSI GeForce RTX 5060 8G.

Для комфортного геймплея вам придется опустить пресет до Medium, или хотя бы уменьшить настройки текстур. С такими нехитрыми манипуляциями вы получаете довольно приемлемый фреймрейт — 72 кадра в секунду в Extreme без DLSS и 168 к/с с его помощью.

Cyberpunk 2077 RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 Ноутбук NVIDIA RTX 5070 (80 Вт) Ноутбук NVIDIA RTX 5070 (115 Вт) QuadHD, Ultra, DLSS — OFF, Framegenerator – OFF, RT – ON 44 39 28 31 43 QuadHD, Ultra, DLSS — 4x, Framegenerator – ON, RT – ON 163 142 64 131 155 FullHD, Ultra, DLSS — OFF, Framegenerator – OFF, RT – ON 72 66 49 50 64 FullHD, Ultra, DLSS — 4x, Framegenerator – ON, RT – ON 263 252 114 209 221

Киберпанк при QHD с включенным рейтресингом также очень требователен к видеоподсистеме. Но DLSS 4 — Transformer и MFG поднимают FPS до 155 к/с в режиме Extreme и до 131 к/с в режиме Balance. Этого вполне хватает, чтобы насладиться красотами легендарного Night City.

Avowed (RT – ON) RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 Ноутбук NVIDIA RTX 5070 (80 Вт) Ноутбук NVIDIA RTX 5070 (115 Вт) QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (x4) – ON) 123 141 69 125 147 QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (OFF) 56 29 24 27 32 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (x4) – ON) 216 207 102 192 198 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (OFF) 85 55 40 42 50

Поиграть в Evolved без DLSS и генераторов кадров у вас вряд ли получится, разве что вы захотите мириться с недостаточными 32 FPS при QuadHD Но подвигав несколько ползунков с DLSS и MFG получаем 147 к/с.

The Elder Scrolls IV: Oblivion RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 Ноутбук NVIDIA RTX 5070 (80 Вт) Ноутбук NVIDIA RTX 5070 (115 Вт) QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (x4) – ON + RT High) 72 67 58 54 62 QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (OFF) + RT High 30 27 23 21 25 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (x4) – ON + RT High) 101 99 84 78 89 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (OFF) + RT High 40 42 34 33 39

The Elder Scrolls IV: Oblivion в новом обличье также не прочь полакомиться всеми доступными ресурсами вашей видеокарты.

Поиграть в игру на эпическом пресете вполне возможно, но конечно же с помощью DLSS и MFG. С ними даже требовательный Ray Tracing не помешает нам насладиться великолепным геймплеем и бессмертной классикой.

Clair Obscur: Expedition 33 RTX 5060 RTX 4060 Ноутбук NVIDIA RTX 5070 (115 Вт) QuadHD, High, DLSS – ON 72 60 67 QuadHD, High, DLSS (OFF) 43 36 39 FullHD, High, DLSS – ON 94 83 91 FullHD, High, DLSS – OFF 67 56 61

Claire Obscur: Expedition 33 в этом году стала приятной неожиданностью для многих геймеров и сразу приобрела культовый статус. Кроме замечательного геймплея, она демонстрирует еще и непревзойденный стиль в котором проявляется графический талант ее разработчиков.

Конечно, все это требует немалых ресурсов. Тем не менее, вы сможете вовремя реагировать на атаки как рядовых невронов, так и титанических аксонов, удачно попадая в тайминги даже при разрешении QuadHD. Для этого вам понадобится помощь DLSS. Генератор кадров игра пока что не поддерживает. На выходе мы получаем 67 FPS и море эмоций от замечательного французского проекта.

Doom: The Dark Ages RTX 5060 RTX 4060 Ноутбук NVIDIA RTX 5070 (80 Вт) Ноутбук NVIDIA RTX 5070 (115 Вт) QuadHD, High, DLSS – ON 94 75 70 81 QuadHD, High, DLSS (OFF) 52 41 44 52 FullHD, High, DLSS – ON 253 133 201 253 FullHD, High, DLSS – OFF 72 60 58 68

Doom The Dark Ages продолжает бессмертную философию ураганного шутера с беспощадным геймплеем. Если вас не отвлекают новые механики и «щит капитана Америки», то в таком случае включайте QuadHD и DLSS. Движок игры прекрасно оптимизирован, поэтому игра разгоняется до 81 FPS в режиме Extreme.

Если же вы хотите полностью раскрыть частотные возможности вашего монитора, опускайте разрешение до FullHD. В награду за это вы получаете 253 фпс. И никакой имп не проскочит мимо прицела вашей винтовки.

A Plague Tale: Requiem RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 NVIDIA RTX 5070 laptop (Balance) NVIDIA RTX 5070 laptop (Extreme) QuadHD, Supersampling + FG – ON, RT — ON 90 81 62 74 85 FullHD, Ultra, Supersampling + FG – OFF 92 63 40 44 51 FullHD, Supersampling + FG – ON, RT — ON 123 134 85 94 112

Средневековое приключение — A Plague Tale Requiem станет еще интереснее при условии определенных манипуляций с игровыми настройками. Режим трассировки лучей очень требователен к графической подсистеме, но это можно компенсировать включенным суперсемплингом и генератором кадров.

Но игра в таком режиме все равно не может похвастаться комфортным откликом, поэтому рекомендую отключить трассировку лучей. Тогда вы сможете поиграть без каких-либо проблем и лишних артефактов, возникающих из-за недостаточной начальной частоты.

В режиме работы от аккумуляторной батареи не стоит ждать чудес и пытаться выжать что-нибудь из дискретной RTX 5070 laptop. Лучше сразу переключаться на встроенную графику для рабочих процессов или несложных игр, ведь в ресурсоёмкие проекты современности поиграть будет крайне сложно.

Автономность, температуры и шум

Аккумулятор емкостью 90 Вт*ч обеспечивает превосходную автономность для ноутбука с таким большим экраном. В режиме Balanced с интегрированной графикой устройство выдерживает около 8 часов офисной работы или воспроизведения видео Full HD при средней яркости экрана. Если же будет включена дискретная видеокарта, то автономность сократится вдвое — до 4 часов.

В играх с автоматическим выбором адаптера время работы не превышает 2 часов, что также неплохо для геймерских моделей. Температуры в режиме Balanced остаются комфортными (до 73 °C для процессора и 63 °C для видеокарты), но в Extreme Performance OC процессор может нагреваться до 100 °C на пиковых нагрузках. Шум в этом режиме достигает 59 дБ. Однако шум вентиляторов не такой раздражающий, как может быть.

MSI Crosshair 17 HX AI (D2XWGKG) заряжается до 80% за 55 минут. Чтобы полностью пополнить емкость батареи придется подождать примерно полтора часа.

Опыт использования

В быту MSI Crosshair 17 HX AI оставляет смешанные впечатления, как в хрестоматийном примере бочки меда с ложкой дегтя. С одной стороны, тут большой экран с хорошим разрешением, который подходит для игр и работы с контентом. Но 240 Гц явно излишни с оглядкой на возможности RTX 5070 laptop.

Вес и размеры делают его более стационарным решением. Клавиатура достаточно удобна для игр благодаря подсветке и выделению WASD, но она сильно нагревается при длительных игровых сессиях до 50 °C. Система охлаждения эффективна в умеренных режимах, но при Extreme пресете и длительной нагрузке процессор вынужден сбрасывать частоты, нивелируя свое пиковое быстродействие.

Цена и конкуренты

На момент обзора MSI Crosshair 17 HX AI (D2XWGKG) стоит 97 999 грн, что ставит его в средний ценовой сегмент среди игровых ноутбуков. Конкурентов с RTX 5070 здесь не так много. А вот модели с более мощными GPU, например RTX 5080 или 5090, стоят значительно дороже, хотя и предлагают лучшую производительность в современных играх.

Выбор зависит от приоритетов: если нужен большой дисплей и тихая работа для смешанных задач, MSI Crosshair 17 HX AI выглядит достойным вариантом. Альтернативой могут быть 16″ или 18″ модели, как, например, Lenovo Legion 7 16IAX10. За свою значительно большую цену он предлагает OLED-дисплей, процессор Core Ultra 9 275HX и брендовую акустику. Видеокарта идентична — RTX 5070 laptop.

Asus ROG Strix G18 поддерживает HDR10 и NVIDIA G-SYNC. На борту мощный 32-поточный Ryzen 9 8940HX, но больший, за счет более широкой диагонали вес — плюс 200 граммов.

Хорошим вариантом выглядит MSI Vector 16 HX AI A2XWHG, который уже был в нашем редакционном обзоре. Хотя у него немного меньше диагональ, зато стоит более производительная видеокарта — RTX 5080. Докинув немного больше оперативной памяти, перед вами предстанет настоящая универсальная машинка для гейминга и креатива.

8.4 /10 Оценка ITC.ua Автономность 9.5 8 часов в режиме просмотра видео, батарея 90 Вт*ч Производительность (БП) 8.5 Производительность процессора снижается до 15% вследствие перегрева в режиме Extreme. Разница в производительности между Extreme (115 Вт) и Balance (80 Вт) для видеокарты составляет около 10-15%. Производительность (АКБ) 8 Без дополнительного питания больше всего страдает производительность видеокарты. Быстродействие процессора падает вдвое. Экран 8.5 IPS панель с несколько избыточной частотой 240 Гц со 100% покрытием DCI-P3. Дизайн, эргономика 8.5 Симпатичный дизайн с гармоничной RGB-подсветкой клавиатуры. Качество сборки, материалы 8.5 Металлический верх и пластиковый низ без люфтов и прогибов. Энергоэффективность, шум 9 Относительно тихий и все еще производительный в режиме Balance. Цена 8 Цена/качество приемлема по совокупности возможностей, но ботлнек «8 гигабайт видеопамяти» заставляет задуматься об альтернативах на основе RTX 5070 Ti laptop. Звук 7.5 Звук для неприхотливого пользователя. Минимум басов и объема.