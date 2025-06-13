«Нормальные пацаны» Тома Вульфа: как в США создали культ астронавтов. Рецензия ITC.ua

Если вы надумали читать «Нормальные пацанов» Тома Вульфа от издательства«Бородатый Тамарин», то не стоит ждать очередной хроники космической программы. Это ближе к «Верхом на шаттле», чем до «Аполлона-8». Здесь не будет историй о героях, которые поднимаются в небо под фанфары и аплодисменты. Вместо этого читателя бросает в гущу нервов, тестостерона, соревнований и насмешек. Здесь космос не метафора человеческого прогресса в будущем, а очередная ступенька в карьерных гонках мужчин, которым не хватает страха, но не гордости, а ещё очень раздутого эго. Эта книга не о космических миссиях, а о людях. И в первую очередь — о тех самых«нормальных пацанах». Том Вульф называет ими тех, кто обладает мистической смесью наглости, хладнокровия, рефлексов и бравады, которая отделяет«нормального парня»от просто хорошего пилота.

« Нормальные пацаны » / « The Right Stuff »

Автор Том Вульф

Переводчица Ярослава Панко

Издательство «Бородатый Тамарин»

язык украинский

Количество страниц 408

Обложка Твердая

Год издания 2025

Размер 135×210 мм

Сайт tamarinbooks.com

«Нормальные пацаны» не просто книга о первых американских астронавтах: Джоне Гленне, Гасе Гриссоме, Скотте Карпентере, Гордоне Купере, Дике Слейтоне, Алане Шепарде, Уолли Ширре. Это масштабное литературное погружение в маскулинную культуру риска, в психологию соревнования, в медийную эпоху создания икон для каждого американского гражданина. Вульф не пишет о ракетах — он пишет о тех, кто в Они садились. И именно поэтому эта книга живая, полная страха, бравады, подозрений, боли, славы и пренебрежения к смерти.

Те же самые«нормальные ребята»выделяются среди других пилотов. Они молчат о сломанных ребрах, когда завтра надо бить рекорд. Это полноценное сообщество пилотов, где твое хладнокровие и отмороженность — не просто черта характера, а единый социальный капитал и карта, которую можно разыграть.

В 1950-60-хгодах, когда США вынуждены были догонять СССР во главе с украинцем Королевым в космических гонок после запуска«Спутник», а затем и первого полета человека в космос, американскому правительству надо было создать новых национальных героев. Но вместо конгрессменов или солдат ими сделали пилотов проекта «Меркурий». Фактически это будут пилоты, которые сидят в герметичной банке и ничем не будут руководить. Все, что они могут сделать это молча принять риск и умереть достойно на глазах всего мира. Потому что американские ракеты часто взрываются.

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И эта парадоксальная ситуация, когда лучших летчиков в истории США сажают в машины, которыми они не могут управлять становится одной из главных драм книги. Они должны были рисковать, но не пилотировать. Должны были быть иконами, но без реального прямого влияния на этот долбаную консервную банку. Им приходилось превращать себя в символы, но сохранять внутри себя эту браваду«нормальных парней».

В одной из сцен пилоты узнают, что первыми в в космос полетят обезьяны. Это унижает и раздражает«нормальных парней». Они не хотят быть«пассажиры»как их называют между собой пилоты-испытатели. Они хотят быть теми, кто вытаскивает аппарат из пике. А не теми, кого ракета просто поднимает в космос.

Семь астронавтов космической программы «Меркурий», постепенно начинают использовать свою приобретенную медиапопулярность, чтобы вытеснить из NASA контроль над аппаратом, а ещё уважение и роль пилотов. У этих моментах Вульф демонстрирует блестящую чувствительность к внутренним конфликтам. Он видит, как одни члены команды готовы на все, чтобы успеть первыми, а другие пытаются удержать себя под контролем перед камерами, сохранить семью, честь и тишину, даже если внутри них бушует хаос.

Отдельная тема«Нормальных пацанов» —создание героев с помощью медиа. Как СМИ последовательно и агрессивно превращают живых, несовершенных, часто противоречивых мужчин в идеальные образы для обложек. Том Вульф показывает, как NASA использовало семьи астронавтов, как их учили правильно отвечать на вопрос, как жены вынуждены были изображать идеальную жизнь и достойно держаться перед камерами. И как в то же время сами астронавты вполне активно пользовались славой: гуляли на вечеринках, выстраивались в лучших отелях, получали подарки, скидки на автомобили и имели бешеную популярность в девушек, чем часто не гнушались воспользоваться.

Острее всего Драматичнее всего автор показал«размазывание»личности астронавтов под давлением славы. Некоторые из них героев отказывается от рефлексии и самокритики. Другие, как Джон Гленн, пытаются сохранить моральную вертикаль, даже ценой конфликтов с коллегами. Третьи начинают считать себя лучше товарищей и насмехаться над их во время полета в космос. Все это добавляет тексту моральной глубины: это не просто книга о мужиках в скафандрах. Это книга о разных типах мужской и человеческой уязвимости — от страха умереть до страха потерять публичное лицо и уважение среди«нормальных парней».

Многим западным рецензентам и читателям не нравится здесь история о полете Гасса Гриссома. У в своей книге Вульф намекает, что тот очень нервничал, а ещё мог паниковать после приводнения, сам взорвал люк капсулы, что привело к ее потери, а ещё едва не утонул. Мне же не кажется, что автор как-то сильно его показал с негативной стороны. Скорее он описывал то, каким виноватым себя чувствовал сам астронавт, как мучился, нервничал и считал себя уже не достойным«нормальных парней»после полета.

Часть западных читателей и обозреватели говорят, что ни одного доказательства ошибок Гасса Гриссома нет, хотя некоторые другие астронавты и техника в своих книгах и мемуарах свидетельствуют об обратном. В любом случае, если это большее восприятие именно американского читателя, ибо для них Гасс Гриссом герой. Когда книга«Нормальные ребята»вышла в 1979 году, так ей уже почти полвека, а читается и до сих пор невероятно, Гриссом уже был давно мертв, поэтому не смог ничего сказать о своем полете, который описал Том Вульф. О трагической смерти Гасса Гриссома во время испытаний«Аполлона-1»у 1967 году можно больше прочитать в книге «Верхом на шаттле» другого астронавта Майка Маллейна. Она тоже выпускает в нас«Бородатый Тамарин».

Отдельно отмечу стиль и мастерство в в написании прозы Тома Вулфа. На На Западе это известный мастер документалистики и новой школы журналистики в конец XX века. На его счета многие известные в США книг, а одним из самыми знаковыми как раз считаются«Нормальные ребята».

Автор как будто не пишет текст, он его чувствует. Том Вульф не говорит, что происходит, он дает читателю услышать и почувствовать. Его книга больше романизированная, чем документальная. В каждой главе автор перемешивает свои мысли и воспоминания астронавтов, их страхи и т.д., затем перескакивает на общие сцены и объяснение тех или других событий, дальше немного шутит, ярко и подробно описывает очередной званый ужин астронавтов, а потом снова бросается в космос или в кабину пилота. И все это настолько захватывающе, что заперла дух и не отпускает. Книгу хочется читать до конца и сразу. Я не помню подобных не художественных книг, которые читались бы столь же увлекательно, как эта. Это действительно очень круто.

Подобная сноровка автора погружает читателя в книгу с головой и ментально истощает. Том Вульф настолько умело рассказывает о чужих переживаниях, что они передаются читателю. Поэтому взвешивайте, когда будете браться за книгу. Это не легкая прогулка, но она вам точно запомнится на долго.

Именно же издание«Нормальных парней»от издательства«Бородатый Тамарин»сделано качественно и стильно. Обложка яркая и яркая, и сразу привлекает внимание, бумага желтоватая и качественный, шрифт удобный для чтения. В середине книги есть много цветных фотографий астронавтов на глянцевой бумаге. Ляссе не завезли.