Обзор смартфона Honor 8A

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Сегодня мы познакомимся с самым доступным смартфоном Honor с поддержкой NFC, а именно с моделью Honor 8A. Я постараюсь понять, чем же еще интересен этот аппарат, кроме поддержки NFC и очень привлекательной цены.

Внешний вид

Прежде чем перейти к внешности смартфона, нужно понимать, что Honor 8A — это доступный смартфон, его цена составляет всего 3999 грн. Потому стоит более снисходительно относиться к дизайнерским решениям или отсутствию таковых.

Взяв в руки Honor 8A, не появляется ощущения неполноценности или хлипкости смартфона. Все собрано крепко и качественно. Да, боковая рамка и тыльная крышка пластиковые, а не металлические или стеклянные, но критических придирок к ним нет.

Почти всю лицевую панель занимает экран с каплевидным вырезом, но внизу есть небольшой «подбородок», на котором разместился логотип производителя. Рамки по бокам средней ширины. Рядом с разговорным динамиком находится светодиод пропущенных событий.

Клавиши громкости и включения расположены на удобной высоте и во время разговора для изменения громкости не нужно тянуться, перехватывая телефон. В Honor 8A можно одновременно использовать две SIM-карты и карту памяти, что для многих пользователей наверняка будет преимуществом.

На нижнем торце расположен разъем microUSB, под одной из решеток микрофон, а под другой — мультимедийный динамик. Аудиоразъем и дополнительный микрофон вынесены на верхнюю грань.

Тыльная сторона оформлена интересно. Смартфон даже в черном цвете выглядит интересно и необычно, что не свойственно для бюджетника. Но не нужно забывать, что есть еще два цвета: «золотой» и синий. Важным уточнением будет то, что лицевая сторона всегда черная.

Сканер отпечатков пальцев находится на удобной высоте для указательного пальца. Он работает быстро и точно. Кроме этого, можно воспользоваться привычным цифровым паролем или распознаванием лица (что не так безопасно, как другие методы аутентификации).

Дисплей

Honor 8A имеет диагональ экрана 6,09 дюйма. Он занимает 87% общей площади лицевой стороны. Используется IPS-матрица с разрешением 1560×720 пикселей (HD+) и плотностью пикселей 283 PPI. Есть автоматическая регулировка яркости, которая корректно работает. В солнечную погоду картинка на дисплее выцветает, но остается читаемой.

Яркость меняется в пределах от 2,9 до 455 кд/м2. Максимальное значение действительно высокое, не то что по меркам бюджетного смартфона, даже по меркам моделей среднего ценового сегмента. Контрастность 1:720.

Есть сразу несколько режимов цветовой температуры. По умолчанию установлен «теплый» профиль, но есть «холодный» и возможность настроить цветовую температуру вручную. Замеры экрана производились в предустановленном режиме. Цветовой охват шире треугольника sRGB, а цветовая температура немного холоднее, чем хотелось бы.

Для тех, кому не нравится вырез, предусмотрена программная возможность затемнения области по бокам от него.

Субъективно, к дисплею нет претензий.

Аппаратная платформа

Главное, на чем сэкономили в Honor 8A, это процессор. MediaTek Helio P35 MT6765 с восемью ядрами (4×2.3 ГГц + 4×1.8 ГГц), такой же как в Xiaomi Mi Play. Это не лучшее решение даже для бюджетного сегмента. Объем оперативной памяти равен 2 ГБ, а пользовательской — 32 ГБ (и не забываем о наличии карт памяти).

По бенчмаркам видно, что это далеко не игровой смартфон, хотя для повседневного использования и простеньких игр его достаточно.

Интерфейс работает плавно, без рывков, но при этом анимации медленные. Honor 8A выходит на рынок сразу с Android 9 и оболочкой EMUI 9.0.1. Фирменный интерфейс прекрасно знаком по другим продуктам компании. Скажу, что он имеет широкие возможности настройки интерфейса «под себя» и продуманную логику работы.

Из беспроводных интерфейсов есть Wi-Fi 802.11 b/g/n (только 2.4 ГГц), Bluetooth 4.2 и NFC. Получается, что Honor 8A — это один из самых дешевых смартфонов с поддержкой Google Pay. Теперь эта услуга доступна не только владельцам флагманских устройств или крепким «середнякам» рынка, но и в бюджетном сегменте. Безусловно, покупать телефон только ради Google Pay не стоит, но такая возможность смартфона существенно упрощает момент оплаты покупок.

Громкость мультимедийного динамика высокая, но он один. На близких к максимальным значениям он хрипит. Громкость разговорного динамика тоже высокая, собеседника слышно даже у оживленной дороги, и при этом есть запас громкости. В наушниках при уровне громкости выше 70% появляются искажения, мне звук не понравился.

Автономность

Емкость встроенного аккумулятора 3020 мА•ч. Возможности быстрой зарядки нет. При активном использовании смартфона можно рассчитывать на более чем сутки работы, с временем активного экрана равным 5,5 часам и чуть более часового разговора по телефону.

Для менее активных пользователей, которые не так много пользуются смартфоном, 1,5-2 дня работы вполне достигаемый результат.

Камера

Honor 8A оснащен основной камерой с разрешением 13 МП и диафрагмой ƒ/1.8. Интерфейс приложения максимально упрощен. Из интересного тут есть ручной режим и режим «украшения».

Качество снимков типичное, как для доступного смартфона. В условиях недостаточного освещения камере сложно сделать приемлемый кадр. Ниже вы можете ознакомиться с примерами снимков, на которых отчетливо видны возможности камеры.

Фронтальная камера снимает в разрешении 8 МП, и она также не радует качеством снимков.

Запись видео возможна в 1080p, как на основную, так и на фронтальную камеры.