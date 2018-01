Семейная комедия Paddington (2014) про доброго и смешного медвежонка из джунглей Перу, заблудившегося в Лондоне и принятого в семью Браунов, пришелся по душе юным зрителям и их родителям в самых разных странах мира, так что появление сиквела было предрешено. Точно так же, как после выхода Paddington 2 очевидно появление в скором будущем и третьей части, ведь сиквел получился не хуже, а местами и лучше оригинала.

Paddington 2 / «Приключения Паддингтона 2» Жанр семейная комедия

Режиссер Пол Кинг

В ролях Бен Уишоу (Паддингтон), Хью Грант (Феникс Бьюкенен), Брендан Глисон (Кастет Макгинти), Хью Бонневилль (Генри Браун), Салли Хокинс (Мэри Браун), Уолтерс Джули (миссис Бёрд), Джим Бродбент (мистер Грубер), Питер Капальди (мистер Карри)

Студии Heyday Films, StudioCanal

Год выпуска 2017

Сайты IMDb

Смешного медвежонка Паддингтона, найденного семьей Браунов на одноименной лондонской железнодорожной станции, придумал писатель Майкл Бонд в 1956 г. Первая книжка с этим персонажем появилась в 1958 г., последний, пятнадцатый сборник рассказов, выйдет в свет 27 июня 2018 г. За прошедшие 60 лет Паддингтон стал не менее, а возможно, и более важным героем английской детской литературы, чем другой мишка, известный своими пристрастиями к плотным обедам и дружбой с мальчиком по имени Кристофер Робин.

Paddington 2 начинается через некоторое время после событий первого фильма. Медвежонок стал полноправным членом семейства Браунов и любимцем их соседей по Виндзор Гарден. Паддингтон очень скучает по оставшейся в Перу тетке и решает сделать ей подарок на день рождения – купить панорамную книжку с видами Лондона. Для этого медвежонку необходимо как-то накопить немалую сумму денег, и он отправляется устраиваться на работу. Естественно, попадая, по свойственной ему привычке, в разнообразные смешные и нелепые ситуации. Все бы ничего, но книжка, понравившаяся Паддингтону, непростая, и ей заинтересовался еще один человек, вынашивающий весьма коварные планы.

Впрочем, не стоит опасаться, что ваши дети испугаются или поймут как-то не так какой-либо эпизод в Paddington 2. Это запредельно корректная и невероятно добрая семейная лента, в которой даже отрицательные персонажи невероятные милашки, которых вы обязательно простите в финале. Да что там, даже тюрьму авторы фильма умудрились показать так, что у вас ненароком может возникнуть желание попасть в столь замечательное место, чтобы интересно провести время с хорошими людьми.

Собственно, эта предельная корректность и тотальная доброта, пожалуй, единственный недостаток фильма. Ведь вы с самого начала отлично знаете, что ни один человек и ни одно животное в процессе не пострадают, друзья не бросят Паддингтона, семья и соседи помогут, и даже злой Бармалей в конце концов исправится и станет просто душкой. Конфликт между Паддингтоном и главным злодеем и конфликтом-то не назвать, так, мелкое недоразумение. Впрочем, иногда нам нужны и такие, бесконфликтные семейные фильмы, которые можно смотреть с улыбкой до самых финальных титров.

Тем более что авторы постарались на славу, чтобы развлечь зрителей. В фильме снялась целая плеяда замечательных британских актеров, один только Хью Грант в роли коварного актера Феникса Бьюкенена чего стоит, а ведь есть еще и Брендан Глисон, играющий мрачного уголовника, который, благодаря Паддингтону, открывает в себе лучшие стороны. Плюс Хью Бонневилль (Downton Abbey), Джим Бродбент (Harry Potter, Moulin Rouge!, Iris) и Питер Капальди (Doctor Who). И, конечно же, Салли Хокинс, которая в Paddington/Paddington 2 совершенно иная, чем в The Shape of Water, но тоже невероятно милая.

Paddington 2 – очень красивый фильм, с яркими, почти водевильными декорациями, отличным саундтреком и даже одним музыкально-танцевальным номером, спрятанным в титрах. Очень английский, очень лондонский. Совершенно не напрягающий. Готовый понравиться и детям, и взрослым. Сводите на него своих отпрысков и сходите сами, чтобы на время вернуться в беззаботное детство.

P.S. Еще в апреле 2016 г. StudioCanal говорила о Paddington как о трилогии. Сейчас идет обсуждение сценария и места действия третьего фильма.

P.P.S. Создатель Паддингтона, писатель Майкл Бонд, умер 27 июня 2017 г. в возрасте 91 год в последний день съемок фильма Paddington 2. На следующий день лондонцы принесли на станцию Паддингтон, к памятнику самому знаменитому персонажу писателя, цветы, открытки и множество баночек с мандариновым мармеладом, который так любит этот литературный герой. Последняя, посмертная книга рассказов про Паддингтона выйдет в годовщину смерти писателя, 27 июня 2018 г.