Тест-драйв Opel Crossland X: самый доступный «немец-кросс»





С моделью Opel Crossland X немецкий бренд открывает для себя класс «компактных городских кроссоверов»: только передний привод и 110-сильный мотор – зато невысокая цена и хорошее оснащение. Что еще может предложить Opel Crossland X? В чем плюсы и минусы автомобиля? Разбираем все детали в обзоре.

Позиционирование

Автомобиль Opel Crossland X является самым компактным кроссовером от бренда Opel: он чуть короче, нежели Opel Mokka X, которую подчас называют предшественником Crossland X. Также в предшественники нередко записывают и микро-вэн Opel Meriva. А раз так, то просторный салон при небольших габаритах являлся большим приоритетом для разработчиков автомобиля, нежели наличие мощных двигателей и полного привода. Тем более, что за последние пункты может ответить «старший» кроссовер Opel Grandland X.

Кроссовер Opel Crossland X дебютировал в самом начале 2017 года и добрался в Украину к началу 2019-го. Прямых предшественников нет, но в косвенные можно записать Opel Mokka X и Opel Meriva. В статье представлен автомобиль Opel Crossland X со 110-сильным бензиновым мотором, 6-ст. АКПП, в комплектации INNOVATION.

Как едет кроссовер Opel Crossland X?

В целом нормально едет – не больше и не меньше. Двигатель претендует на то, чтобы получить даже более похвальную оценку за свою тягу на средних оборотах. С учетом приятно-достаточного ускорения и ровной тяги в диапазоне 2-3,5 тыс. об/мин., даже не верится, что под капотом 3-цилиндровый мотор. Но «слышится»: заметно характерное нечетное рычание мотора, которое уже знакомо по другим автомобилям PSA. Причем здесь рык порой дополняется и мелкими вибрациями, будто инженеры Opel не до конца вразумели, как уравновесить мотор или правильно подобрать взаимосвязь его вибраций с внутренними вибрациями кузова. Зато акселератор настроен более свободно и вольготно – при нажатии на педаль газа, автомобиль отзывается «живее», нежели Citroen и Peugeot. И «автомат» неплох в работе: он переключается мягко и своевременно, умеет быстро сбрасывать передачи вниз при необходимости интенсивного разгона, предусмотрена возможность ручного выбора скоростей. Единственное замечание – привычная для коробки ЕАТ6 пауза-заминка при переключении 1-2 передачи: при плавном разгоне она едва выражена, но при ускорении с «педалью в пол» или при подъеме в гору (т.е. когда есть нагрузка) эта пауза уже превращается в заметный кивок.

Но главное замечание касается даже не АКПП, а работы подвески. При проезде небольших ямок и нашлепок на дороге (к примеру, заплаты), автомобиль реагирует очень мягко, движение выходит комфортным. Но стоит поднять темп движения или случись яма/наплыв побольше размером – как подвеска «прожимается» и вдруг отдает в салон ощутимым толчком. Похоже, расчет подвески был сделан на хорошие европейские дороги, где достаточно мягкости на небольшом ходу пружин и амортизаторов. А вышеупомянутая жесткость – это запас при езде по кросс-бездорожью, на грунтовках и на изрядно разбитых дорогах. Но у нас получилось, что такие условия и дороги встречаются повсеместно – и, убаюкав изначально мягкостью, на очередной крупной кочке Opel Crossland X вас обязательно разбудит ощутимыми пинком от плохой дороги. В тоже время, вышеупомянутой первоначальной мягкости (да с учетом узкого и высокого кузова) уже достаточно для того, чтобы образовались крены в повороте. Хотя возможно во всем виноваты шины – слишком мягкая, высокая, податливая «зима» обусловила крены и ощущение «желе» в поворотах? Но все равно не покидает мысль, что подвеску Opel Crossland X следовало целиком и полностью настраивать на комфорт. Ведь с 3-цилиндровым 110-сильным мотором шибко быстро не поедешь, да и рулевое управление скорее запоминается легкостью, нежели точностью и отзывчивостью в усилии при повороте. Вообще-то с ростом скорости руль становится более тяжелым – но это скорее общее фоновое усилие, что помогает поддерживать прямолинейность движения.

Ладно скроен и, надеюсь, крепко сшит: аккуратный дизайн кузова и оптики, черная глянцевая крыша подчеркнута хромированной линией, практичные пластиковые накладки покрывают весь нижний периметр. Единственный вопрос – непропорциональность ширины кузова и его высоты: автомобиль выглядит узким и высоким. Взаимосвязь по педали акселератора такова, будто выбрано некое промежуточное положение между обычным и спортивным режимом АКПП: во время разгона коробка не спешит переключаться вверх, позволяю мотору все-время работать в зоне средних оборотов – там, где максимум тяги. В итоге автомобиль Opel Crossland X кажется довольно динамичным для обычной ежедневной езды. Хотя объективно – кроссовер Opel Crossland X, конечно, не спорткар: 0-100 км/ч за 12 секунд при обещанных «паспортных» 10,9 секунды.

А вот где обходится без замечаний – так это в салоне. Высококачественное мягкое покрытие передней панели, приятный дизайн и аккуратное оформление центральной части с крупным дисплеем, удобные сиденья и блок «климата». Увеличенная высота кузова в данном случае облегчает посадку: просто открываешь дверь и садишься в кресло, а не падаешь вниз. Высокий рычаг «автомата» оказывает на расстоянии вытянутой руки: если не увлекаться попытками динамичного драйва (которые здесь слабо реализуемы), то оперировать им приходится дважды за поездку. А огромное «плато» передней панели перед глазами водителя визуально дает восприятие, будто находишься в более крупном автомобиле. Обошлось даже с минимальными вкраплениями столь любимого Opel-ем черного глянца – он находится лишь в окантовке рычага «автомата», а передняя панель украшена серыми глянцевыми вставками, которые удачно скрывают отпечатки и не выглядят маркими.

При посадке назад вопросы вызывают лишь относительно небольшие двери с явно-выраженной вертикальной ориентацией проема: хотелось бы большей ширины дверей. Однако очутившись внутри, вы удивитесь простору: много места над головой из-за высоты кузова и профиля крыши. Кроме того, вертикальная посадка обеспечивает и больший зазор для коленей: по ногам просторно. Единственный пункт, где заметен реальный размер автомобиля – это ширина заднего дивана, который честно и справедливо профилирован под двоих взрослых.

Передняя панель хороша спокойными округло-овальными формами и мягкими отделочными материалами. Вдруг, но обошлось без засилья маркого черного глянца. Сиденья имеют слабо выраженную боковую поддержку: удобно при посадке-высадке, но неудобно с учетом кренов автомобиля. Сзади – небольшой проем двери, зато большой простор: много «воздуха» над головой, есть запас для коленей. Багажник предлагает пару крючков и 2-уровнейвый пол: в нижнем положении он оказывается глубокий и вместительный (410 л).

Есть ли инновации?

Автомобиль Opel Crossland X построен на платформе PF1 от Группы PSA: независимая подвеска спереди, полунезависимая сзади, поперечная установка двигателя, только передний привод. Под капотом расположен бензиновый 3-цилиндровый 1,2-литровый турбо-мотор с непосредственным впрыском топлива, в паре с которым работает традиционный «автомат» серии EAT6. Данная техника уже знакома по многим автомобилям Peugeot и Citroen.

Равно, как и мультимедийная система: невзирая на типично Opel-евское название «R 4.0 IntelliLink», реально система мультимедиа целиком и полностью копирует решения французских автомобилей – в своем оформлении и в своих возможностях. Так, каждому разделу положена отдельная физическая кнопка, плюс присутствует вращающийся регулятор громкости, остальное управление – через сенсорный дисплей. Мультимедиа предлагает поддержку технологий Apple CarPlay и Android Auto, радио и аудиосистему, дает возможность настроек автомобиля, можно создать нескольких профилей пользователя. Среди ключевых особенностей назову камеру заднего вида со 180-градусным обзором и возможностью виртуальной прорисовки кругового обзора (описывал на примере Peugeot 3008).

Кроссовер Opel Crossland X получил технику PSA: это касается и пары «мотор/АКПП», и системы мультимедиа, и даже оформления приборов.

Цена Opel Crossland X и его конкуренты

Кроссовер Opel Crossland X доступен в Украине с одним бензиновым турбо-мотором 1,2 л (110 л.с.), 6-ступенчатой АКПП, в двух комплектациях: ENJOY или INNOVATION.

Даже стартовое исполнение ENJOY уже предлагает довольно хорошее оснащение: шесть подушек безопасности, ABS и ESP, круиз-контроль, распознавание дорожных знаков, система контроля рядности, 2-зонный «климат», задние парковочные датчики, подогрев передних сидений и руля, сенсорный 7-дюймовый дисплей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, датчик дождя, рейлинги, пр. Цена Opel Crossland X ENJOY – от 443,5 тыс. грн. или $18,6 тыс.

Версия INNOVATION добавляет следующее: камеру заднего вида, передние датчики парковки, подогрев лобового стекла, безключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, 2-уровневый пол багажника, 16-дюймовые колесные диски, светодиодные фары Full LED, тонировка задних окон, пр. Кроссовер в комплектации INNOVATION оценивает от 500 тыс. грн. или $21 тыс.

Кроссовер Opel Crossland X может удивить хорошим оснащением в мелочах, будто модель более высокого класса: подогрев не только сидений, но и руля, поддержка интеграции смартфонов, безключевой доступ, контроль рядности движения. На тестовом автомобиле были установлены обычные фары, но все Opel Crossland X, начиная с производства августа 2019 года, получают светодиодный головной свет.

С учетом оснащения – сейчас у кроссовера Opel Crossland X оказывается один из самых привлекательных прайсов на рынке. Если вам нужен небольшой кроссовер с мотором 100-120 л.с. и АКПП, то дешевле будут лишь Nissan Juke (тихий и «японец», но теснее сзади и уходящее поколение) да JAC S3 (мягкий и просторный, но прожорливый и «китаец»). Что касается родственных моделей, то Peugeot 2008 будет чуть теснее в салоне и чуть дороже в сравнимой версии, а Citroen C3 Aircross наоборот – намного просторнее, но и намного дороже. Однако обратите внимание: у кроссовера Peugeot 2008 есть доступная стартовая версия, пусть даже со слабым атмосферным мотором и МКПП, а модель Citroen С3 Aircross предлагает дизельные версии. А еще оба автомобиля могут похвастать системой Grip Control для помощи на бездорожье. Ничего подобного у модели Opel Crossland X нет.

В конкуренты также можно записать SEAT Arona и Suzuki Vitara: обе модели являют собой «модные кроссоверы для города» и оказываются заметно дороже Opel – но учтите, что Suzuki Vitara может предложить полный привод. Редкость в классе у кого еще можно найти полный привод – так это FIAT 500X. Но итальянец всегда теснее в салоне и жестче на ходу, а еще даже в версии с передним приводом он дороже Opel с учетом оснащения последнего.

Номинально в соперниках выступают Suzuki SX4, Hyundai Creta, Renault Duster, Mitsubishi ASX: эти автомобили плюс-минус похожи по габаритам, запрашиваемой цене, мощности двигателя. Но они мало похожи по типу покупателя: здесь сделана ставка на проверенные технические решения, комфорт подвески, атмосферные двигатели – вместо игривого дизайна, маленького турбо-мотора, современной «мультимедийки» в Opel Crossland X.

В данном классе много конкурентов: можно найти более доступную «базу», полный привод, турбодизель. Жаль, но всего этого Opel Crossland X лишен: ведь выбор ограничен лишь двумя комплектациями, описанными выше. Но если говорить о «среднем арифметическом» – мотор на 100-120 л.с. и АКПП, перечень оснащения – то Opel Crossland X попадает в самое яблочко данного класса.

Стоимость содержания и реальный расход топлива Opel Crossland X

В среднем автомобиль потреблял в городе 9,5-10 л топлива на 100 км, при большом количестве пробок расход порой достигал 10,5-11 л на 100 км, но даже при плавной езде и пустых дорогах минимальный расход находился в пределах 8-8,5 л на 100 км пути. Интересно, что родственные модели Citroen C3 Aircross и Peugeot 2008 в аналогичном варианте мотор/АКПП обычно «привозили» в городе на 0,5-1 л меньше. На трассе при скорости 80-90 км/ч расход топлива составлял 5-5,5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч расход возрастал до 6,5 л на 100 км пути. В итоге трассовый расход сравним с высоким «лобастым» Citroen, но чуть больше Peugeot, который имеет более низкий кузов с заостренной передней частью.

Гарантия на автомобиль – три года или 100 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее). Сервисное обслуживание требуется проводить каждые 10 тыс. км или раз в год. Минимальное ТО (замена масла/фильтра и проверки) оценивается в 1,8 тыс. грн., более обширное и комплексное ТО потребует в 4,6-4,8 тыс. грн.

Цены на автомобиль и сервисное обслуживание указаны по состоянию на декабрь, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании. Стоимость ТО указана для Киева, в других городах/областях Украины стоимость ТО может быть ниже.

Безопасность

Автомобиль прошел краш-тесты Euro NCAP и заслужил максимальную «5-звездочную» оценку, но выступил неоднозначно. Главная претензия касается повышенной нагрузки на грудную клетку: во всех типах фронтальных ударов, для водителя и переднего пассажира – желтая отметка (нормальная защита) или даже оранжевая отметка (средняя защита). Также для задних пассажиров есть риск травм шеи при хлыстовом ударе: красная отметка (слабая защита). С другой стороны – все остальные испытания прошли хорошо: защита головы при фронтальных ударах, защита всего тела при боковых ударах, защита ног и ступней – практически всегда и везде зеленая зона (хорошая защита).

В итоге

Ситуацию с моделью Opel Crossland X можно описать одним предложением: это самый доступный кроссовер с «автоматом» от немецкого бренда в Украине. И это главное.

Хотите правду? Я не могу назвать ни одного ключевого преимущества автомобиля, но также не могу назвать и сколько-нибудь заметного провала. Это просто «еще один компактный кроссовер», главная сила которого не в ходовых качествах или прорывных ультра-современных технологиях, а в другом: известный бренд, аккуратный дизайн, хорошее соотношение цены и комплектации. Массовому покупателю, для массовых продаж – вот примерно такое и нужно. Вот и вся правда.

Плюсы:

+ Довольно просторный салон и большой багажник

+ Привлекательная цена за немецкий бренд

+ Хорошее оснащение в любой комплектации

Минусы:

— Нет выбора моторов и КПП, нет полного привода, нет системы помощи на бездорожье

— Расход топлива в городе желательно иметь пониже

— Поведение подвески – сначала мягко, затем жестко

Технические характеристики Opel Crossland X

Кузов – кроссовер, 5 мест

Габариты – 4,212 х 1,825 х 1,605 м

Колесная база – 2,604 м

Клиренс – 178 мм

Багажник – 410 л (5 места)

Грузоподъемность – 546 кг

Снаряженная масса – 1234 кг

Мотор – бензин, турбо, R3, 1,2 л

Мощность – 110 л.с. при 5500 об/мин.

Крутящий момент – 205 Нм при 1500 об/мин.

Удельная мощность и момент – 89 л.с. на 1 т; 166 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 6-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 10,9 с

Максимальная скорость – 187 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 8,3 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,9 л на 100 км

Страна производства – Испания

Минимальная цена автомобиля – 443,5 тыс. грн. или $18,6 тыс.

Шины тестового автомобиля – Tigar Winter 205/60R16