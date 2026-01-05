NVIDIA на CES 2026: не будет RTX 50 SUPER, будет DLSS 4.5, динамический 6x MFG, и возможное возвращение RTX 3060

За несколько часов до выступления NVIDIA на CES 2026 ее команда подготовила обновление сообщества GeForce On с интересными анонсами. Также стала известной некоторая неофициальная информация.

Итак, официально: «No new GPUs will be announced» — «Новые видеокарты не будут анонсированы». Это означает отсутствие на выставке анонсов серии RTX 50 SUPER, которые предсказывали более ранние слухи. Неизвестно, отменённая серия или отсроченная на какое-то время. Это также предсказывали инсайдеры и аналитики, учитывая дефицит памяти в результате развития индустрии искусственного интеллекта. Видеокарты SUPER предусматривают большее количество встроенной памяти, и это оказалось не ко времени.

Watch the GeForce On community update today January 5 at 9PM PT to hear about the latest features, games, apps, and partner products for gamers and creators. Quick note: No new GPUs will be announced. 📺 https://t.co/OQiFvri8nY pic.twitter.com/DSNyrsty1t — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) January 5, 2026

Трансляция GeForce On описана как презентация программного обеспечения и достижений производителей устройств, которая сосредоточена на «функциях, играх, приложениях и продуктах партнеров». NVIDIA анонсировала представление технологий DLSS 4.5 и Dynamic 6x Frame Generation, второе поколение модели Transformer, а также G-SYNC Pulsar — технология дисплеев NVIDIA, которая сочетает переменную частоту обновления с переменной подсветкой для лучшей передачи движения, в зависимости от поддержки партнеров-производителей мониторов.

NVIDIA планирует анонсировать DLSS 4.5 с изменениями, сосредоточенными на масштабировании разрешения и новой Dynamic Multi Frame Generation, динамической генерации нескольких кадров. DLSS 4.5 Super Resolution переходит на модель Transformer следующего поколения, учебный конвейер которой теперь охватывает больше случаев сбоев и использует больший набор данных с целью лучшей стабильности во времени, меньших ореолов и более четкого сглаживания.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Динамическая генерация кадров, как следует из названия, не привязана к одному множителю. Вместо этого пользователи смогут видеть от 3 до 6 раз больше кадров, в зависимости от настроек. NVIDIA рассматривает это обновление как способ обеспечить более плавный игровой процесс на мониторах с высокой частотой обновления, включая панели 240 Гц.

DLSS 4.5 будет иметь поддержку с первого дня запуска в приложении NVIDIA, а динамическая генерация нескольких кадров появится позже. Пользователи смогут установить целевой FPS в приложении вплоть до максимальной частоты обновления дисплея, при этом функция будет динамически регулировать количество генерируемых кадров для достижения этой цели. NVIDIA подтверждает, масштабирование разрешения DLSS 4.5 будет поддерживаться всеми видеокартами RTX 20, 30, 40 и 50. Однако, Dynamic 6x Frame Generation будет запущена весной 2026 года как эксклюзивная функция для RTX 50. Больше об этом расскажет презентация NVIDIA, которая начнется через несколько часов, и стрим Twitch.

Последняя новость в этом блоке неофициальная и касается старых видеокарт: NVIDIA может возобновить производство GeForce RTX 3060 уже в этом квартале. По предварительным данным инсайдеров, запасы новых видеокарт RTX 3060 исчерпываются, а декабрь 2025 года называли последним месяцем их доступности. Но, по новым данным, это уже не так. Информатор hongxing2020 утверждает, что NVIDIA обновила информацию для партнеров и планирует вернуть RTX 3060 в первом квартале 2026 года, всего через несколько недель после заявлений о конце запасов.

Инсайдер не уточняет, касается ли это модели на 12 ГБ, версии с 8 ГБ, или же всех. Вариант RTX 3060 использует память GDDR6, на которую меньше будет влиять будущее повышение цен на GDDR7, если другие слухи подтвердятся. Напомним, некоторые видеокарты с большим объемом VRAM уже трудно найти в магазинах.

Источники: VideoCardz, 1, 2