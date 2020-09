Рецензия на детективный сериал Young Wallander / «Молодой Валландер»

Это явно какой-то жутко модный тренд — снимать приквелы к историям известных детективов. Сначала не похожий сам на себя Perry Mason, теперь вот осовремененный и совсем молодой Young Wallander. Астанавитесь!

Курт Валландер, возможно, не столь известен, как Перри Мейсон, Эркюль Пуаро или комиссар Мегрэ, тем не менее, в Швеции и Великобритании этого полицейского инспектора знают и любят. С 1991 по 2009 г. Хеннинг Манкель выпустил 11 детективов о Курте Валландере, события которых происходят вокруг маленького городка Истад к юго-востоку от Мальмё. Сразу же после публикации по книгам начали снимать телефильмы, выходившие в 1994 – 2007 гг., плюс сериал из 32 серий, который показывали по шведскому телевидению в 2005 – 2013 гг. Роль инспектора в этих проектах сыграли популярные шведские актеры Рольф Лассгорд и Кристер Хенрикссон. Мало того, адаптацией романов заинтересовались и британцы, и в 2008 – 2016 гг. на BBC One выходила английская версия детектива с великолепным Кеннетом Брана в главной роли.

Понятное дело, что соревноваться с сэром Брана, известным коллекционером BAFTA (5 штук!), Emmy и Olivier Awards, сложно, поэтому для Netflix решили снять приквел, о том, как Курт Валландер, совсем еще молодой офицер полиции, служит в Мальмё. И все бы ничего, возьми создатели сериала временную линию из книг и покажи жизнь в Швеции в конце 70 гг. прошлого века, тем более что этот период сейчас крайне популярен, но нет, авторы решили перенести события в современность.

Сценаристы не придумали ничего лучше, как взять за основу сюжета историю нелегальных эмигрантов, правых националистов и филантропов, помогающих беженцам. Тема бесспорно актуальная для современной Швеции и Европы в целом, но слишком уж спекулятивная, и в данном случае невооруженным глазом видно, что сценаристы притягивают ее за уши, чтобы заработать сериалу дополнительные очки в прессе.

Итак, по сюжету совсем еще молодой Курт Валландер служит в линейной полиции и живет в достаточно бедном районе Мальмё, населенном эмигрантами (на 2019 г. около 55% населения города родились за границами Швеции). Курт совершенно случайно оказывается свидетелем преступления – в его дворе жестоко убивают молодого человека, обставив все так, как будто это убийство на этнической почве. В городе начинаются волнения, а Валландера, как человека, знакомого с местной спецификой, привлекают к расследованию.

И все бы ничего, но детективная история в сериале оказывается шита белыми нитками. Вычислить убийцу можно еще во второй серии. Тем не менее, по примеру многих детективных сериалов последнего времени, эту банальную интригу будут растягивать на шесть серий, выдавая улики в час по чайной ложке. Мало того, Young Wallander, по примеру недавнего Defending Jacob, заканчивается ничем. Сериал обрывается буквально на полуслове. В случае того же Perry Mason авторы хотя бы довели дело до логичного конца – последние слова, сказанные в сериале, это фразы, с которых начинается первый роман о Перри Мейсоне.

Впрочем, главная проблема Young Wallander даже не в этом, а в том, что в сериале совсем нет присущего скандинавским детективам духа приземленного реализма, безнадежности, обреченности и сюрреализма, как в том же Bron / Broen / «Мост», события которого, кстати, происходят опять-таки в Мальмё. И это тем более странно, учитывая, что компания Yellow Bird, отвечающая за производство Young Wallander, сняла оригинальный шведский Wallander, британский Wallander и шведские (самые правильные) версии фильмов The Girl with the Dragon Tattoo, The Girl Who Played with Fire и The Girl Who Kicked the Hornets’ Nest с Нуми Рапас в главной роли.

Впрочем, ларчик открывается просто. Кроме исполнителя главной роли Адама Полссона, все остальные актеры в сериале британцы. Мало того, Young Wallander снимали вовсе не в Мальмё, а в Вильнюсе, так что ни одной узнаваемой локации, в том числе того самого знаменитого моста, закрученного небоскреба Turning Torso и старого центра города вы в сериале не увидите. Зато хорошо знакомых, но качественно отреставрированных советских панелек здесь более чем достаточно.

Что ж, если авторы ставили перед собой цель снять максимально невзрачный детективный сериал, то им это удалось. Честное слово, посмотрите лучше шведские оригиналы или британский сериал с Кеннетом Брана.