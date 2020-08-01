Рецензия на детективный сериал Perry Mason / «Перри Мейсон»

Новая экранизация детективов про адвоката Перри Мейсона, созданного пером писателя Эрла Стэнли Гарднера, получила не самые лестные отзывы зрителей и прессы. Давайте разбираться, что не так с сериалом от HBO и стоит ли его смотреть?

Perry Mason / «Перри Мейсон» Жанр детективная драма

Создатели Ролин Джонс, Рон Фитцджеральд

В ролях Мэттью Риз (Перри Мейсон), Ши Уигхэм (Пит Стрикленд), Джон Литгоу (Э. Б. Джонатан), Крис Чок (Пол Дрейк), Джульет Райлэнс (Делла Стрит), Татьяна Маслани (сестра Элис МакКиган), Нейт Корддри (Мэттью Додсон), Гейл Рэнкин (Эмили Додсон), Эндрю Ховард (детектив Эннис), Эрик Лэнг (детектив Холкомб), Роберт Патрик (Херман Бэггерли) и др.

Канал HBO

Год выпуска 2020

Серий 8

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Для начала давайте вспомним, чем примечательны произведения про Перри Мейсона. Итак, Мейсон — далеко не классический вечно нетрезвый нуарный детектив в длинном плаще и мятой шляпе. Он респектабельный адвокат. Но в отличие от большинства адвокатов, он проводит собственное расследование параллельно официальному, для чего у него есть помощники — примечательно, что у них были прообразы в реальной жизни. Так, Эрл Стэнли Гарднер писал Перри Мейсона с себя самого, а Деллу Стрит, преданную секретаршу, влюбленную в Мейсона, — с собственной секретарши, любовницы, а затем и жены Агнесы Бетель. Далее, на момент смерти Гарднер был самым публикуемым писателем XX столетия, а серия произведений про Перри Мейсона до сих пор занимает третье место в списке самых продаваемых книжных серий. Ее суммарный тираж перевалил за 300 млн. И наконец, произведения про знаменитого адвоката неоднократно экранизировались. Самая известная экранизация, собравшая многочисленные призы и хорошо знакомая каждому американцу – сериал 1957 – 1966 гг., насчитывающий 271 серию. Мало того, в 1985 – 1995 гг. было снято 30 телевизионных фильмов с тем же Реймондом Берром в главной роли, продолжающих оригинальный сериал. Плюс существовал еще и сериал The New Perry Mason из 15 серий, выпускавшийся CBS TV в 1973 – 1974 гг.

Как вы поняли по двум последним пунктам, Перри Мейсон хорошо знаком американской публике, и увидев первые пять серий нового Perry Mason от HBO, они были, мягко говоря, несколько шокированы. Этот персонаж не имеет вообще ничего общего с книжным!

Здешний Перри Мейсон – ходячее клише на нуарного детектива, именно детектива, а не адвоката. Плохо выбритый, небрежно одетый, вечно пьяный, совершенно не умеющий держать себя в руках. Откровенно жалкий. Мало того, если книжный Мейсон мог при необходимости постоять за себя, сломав по ходу дела пару челюстей особо зарвавшимся мерзавцам, то HBO-шного Мейсона бьют и унижают все, кому не лень. С другими персонажами сериала дела обстоят не лучше. Преданная Делла Стрит оказывается вовсе не влюблена в Мейсона, вообще не его секретарша, и мало того, ее привлекают женщины. Постоянный напарник Мейсона, частный детектив Пол Дрейк оказывается полицейским и… чернокожим. Так что мы получаем вдобавок к детективному сюжету современную социальную повестку про эмансипацию, права ЛГБТ и бытовой расизм. И ладно бы только это, но что они сделали с Перри?

Ларчик открывается просто, сериал HBO не связан с книжным каноном. Точнее, пока что не связан. HBO, чтобы чем-то отличаться от классических сериалов про Перри Мейсона, решили показать процесс становления адвоката, то, как он превращается в того героя без страха и упрека, способного на все ради клиента, которого мы знаем по книгам. События сериала происходят чуть раньше книг Гарднера – здесь Мейсон еще просто детектив, сломленный войной человек с тяжелым ПТСР, страдающий от разлуки с сыном и чувства собственной неполноценности.

Задумка HBO становится очевидной начиная со второй серии. Они планируют рассказать о деле, которое изменило и излечило Мейсона. Показать то, как он стал адвокатом, как он собрал свою команду и т.д. Хороший задел на следующие сезоны. Вот только будут ли они, ведь зрители не оценили столь радикального изменения хорошо знакомого им героя. Честное слово, если бы в названии этого сериала не стояло имени популярного персонажа, он бы от этого только выиграл. Ведь на самом деле Perry Mason не так уж и плох.

Это мрачный и очень фактурный сериал о 30-х гг. прошлого века. Авторы, а это все-таки HBO, не поскупились на бюджет – $74,3 млн. на 8 серий, почти по $10 млн. на серию. И это заметно. Шикарные локации, впечатляющая подборка винтажных автомобилей, качественные костюмы персонажей и декорации — отчетливо видно, куда именно ушли деньги.

Очень неплох подбор актеров на второстепенные роли. Особенно впечатляет Джон Литгоу (The Crown, Bombshell и др.) в роли адвоката Э. Б. Джонатана, наставника и друга Перри Мейсона, и Татьяна Маслани (Orphan Black) в роли радиопроповедницы сестры Элис МакКиган. Джульет Райлэнс – просто идеальное попадание в роль Деллы Стрит, Ши Уигхэм очень колоритен в роли частного детектива Пита Стрикленда, помогающего Мейсону, а Эндрю Ховард и Эрик Лэнг отлично смотрятся в роли нечистых на руку полицейских детективов. А еще здесь есть Роберт «T-1000» Патрик в небольшой, но важной роли.

К сожалению, выбор исполнителя главной роли сложно назвать удачным. Повторюсь, Перри Мейсон – уверенный в себе, респектабельный и физически крепкий мужчина. Ни одной из этих характеристик актер Мэттью Риз, возможно, знакомый вам по сериалам Brothers & Sisters и The Americans, не соответствует. А ведь изначально роль Перри Мейсона должен был исполнять Роберт Дауни-мл., который в итоге стал только продюсером фильма. А жаль.

Что же до детективного сюжета первого сезона Perry Mason, то он на самом деле не так уж и плох. На момент окончания шестой серии нам так и неизвестны ни настоящая причина смерти, ни мотивы похитителей, случайно ставших убийцами. Число подозреваемых, локаций и улик продолжает расти, и к чему это в итоге приведет, все еще неясно. Единственное, на что стоит посетовать, так это крайне неторопливый темп расследования. Похоже, подобная манера повествования стала доминирующей в теледетективах с момента выхода True Detective, сейчас каждый второй сериал получается невероятно тягучим и вязким, см. например, недавний Defending Jacob / «Защищая Джейкоба».

Кстати, по временному периоду, антуражу, атмосфере, неопределенности в завтрашнем дне и ощущению надвигающейся катастрофы Perry Mason от HBO близок к другому детективному сериалу, немецкому Babylon Berlin, третий сезон которого вышел в начале 2020 г.

Итак, что же мы имеем в сухом остатке. Неплохой, очень фактурный костюмированный детективный сериал с хорошими актерами и впечатляющим бюджетом, авторы которого ошиблись с позиционированием. Называйся этот сериал… да хоть Mason Perry, вместо Perry Mason, зрители и пресса были бы снисходительней.

Стоит ли смотреть Perry Mason? Если вы не знакомы с книжным первоисточником – да. Если знакомы… тоже да. Ведь в конце сезона, а на текущий момент вышло шесть серий из восьми, Перри Мейсон окончательно превратится в того героя, который знаком вам по книгам.